'Kante' idu u otpis: ugovori potpisani, vozila pregledana, uskoro stižu nova 34 autobusa vrijedna 74 milijuna kuna

Iako se ime novog čelnog čovjeka "Prometa" još uvijek ne zna, niti puni mjesec dana nakon što je Skupština javnog prijevoznika odlučila da Tomislav Vojnović više ne uživa povjerenje suvlasnika, odnosno gradova i općina u splitskom "prstenu", ta tvrtka ipak vozi dalje zahtjevnom poslovnom cestom.

Jest da se postupak donošenja ključnih odluka time ponešto zakomplicirao, jer Vojnović od kraja prošle godine obnaša direktorsku dužnost s ograničenim ovlastima, no, unatoč tome, prije nekoliko dana potpisan je glavni dokument za ovo komunalno poduzeće i korisnike njegovih usluga - ugovor o nabavi 34 nova autobusa u sklopu projekta "No regret", u vrijednosti 74 milijuna kuna koji će biti potpuno financirani iz kohezijskog fonda Europske unije. Radi se, podsjetimo, o 20 "Mercedesovih" zglobnih vozila, te 14 solo autobusa marke MAN.

Kako nam je kazao čelni čovjek prijevozničke kompanije, od 18. siječnja počeo je teći rok isporuke novih vozila koji traje 270 dana, odnosno devet mjeseci, a nova autobusna "flota" trebala bi na ulice našega grada i okolice stići tijekom kolovoza. Predstavnici "Prometa" već su posjetili "Mercedesovu" tvornicu u njemačkom gradu Mannheimu, s proizvodnom tradicijom dugom 111 godina, gdje su pregledali svu prateću dokumentaciju stavku po stavku, kao i same autobuse. Prema Vojnovićevim riječima, sljedećeg tjedna u Split će po istom poslu doći i MAN-ova delegacija.

Kako doznajemo, tijekom prve polovice idućeg mjeseca bit će raspisano nadmetanje za kupnju još 18 autobusa koje Grad preko "Prometa" nabavlja u sklopu ITU mehanizama razvoja splitske aglomeracije.

Iako je ova komunalna tvrtka u ovom trenutku u svojevrsnom upravljačkom vakuumu, budući da je trenutni direktor na odlasku, a novog još uvijek nema na vidiku, Vojnović nam kaže kako svaki dan najnormalnije dolazi na posao i da "Promet" operativno posluje normalno, te da zbog previranja oko čelne pozicije plaće radnicima neće biti dovedene u pitanje, o čemu se također počelo raspravljati u kuloarima.

Iako je iz Banovine bilo najavljeno da će do kraja siječnja biti riješeno pitanje novog direktora javnog prijevoznika, to se očito neće dogoditi, odnosno, cijeli postupak će već "zagaziti" u veljaču jer datum održavanja "Prometove" Skupštine koja mora biti sazvana barem sedam dana prije zasjedanja još uvijek nije poznat. To tijelo, kao što je poznato, čine predstavnici Grada Splita kao većinskog suvlasnika tvrtke s gotovo 81 posto poslovnih udjela, te lokalnih vlasti Solina, Kaštela, Trogira, Omiša, Marine, Muća, Podstrane, Segeta, Šolte, Šestanovca, Primorskog Doca, Prgometa, Lećevice, Klisa i Dugopolja.