Priopćenje koje je izazvalo polemike: je li Opara izjednačio borbu za urednu gradsku jezgru s vandalizmom po Palači?

- Te futueo et caballum tuum – grezo bi psovao razljućeni Dioklecijan vandale i konje na kojima su došli, da ih je samo uhvatio dok su sinoć po zidinama Vestibula, tog velebnog predvorja njegova doma. I to su jedva nasprejali, da budemo pristojni, "Gulicu i Lastre, futuo et mater tua".

Onda bi se ovi dali u trk, a Dioklecijan bi podigao togu i šprintao za njima. Uhvatila bi ih tek kasnije carska straža dok bi zadihani na Zlatnim vratima švrljali: "Lastre i Gulić korumpirana stoka". Slijedila bi im tamnica. A ovako… Komunalci su se, doduše, dali u brisanje grafita, no poznavajući uspjehe policije iz 21. stoljeća, unatoč svoj sili kamera i moderne tehnologije, devastatori bi se vrlo lako mogli izvući.

Ipak, ovaj gnjusan čin osudio je, medijskim priopćenjem, gradonačelnik Andro Krstulović Opara, čovjek koji već dvije godine amenuje vizualno unakažavanje palače.

On vam ne želi lupiti šakom od stol i zabraniti ilegalno naplaćivanje prostora na gradskim oglasnim panoima pa ih zato aktivisti svako malo šaraju grafitima u kojima prozivaju komunalne službe, konzevatore, Petra Škorića... I njega. Jer je već dva puta obećao da će paneli letjeti. Ali uporno gazi obećanja. Radije pošalje komunalce da prozivke prefarbaju.

Ovo je, dakle, Oparin proglas vezan za šaranje zidina:

- Najoštrije osuđujem kulturocid u povijesnoj jezgri grada! Split ovo nije, a autori ovih škrabotina teško se mogu smatrati Splićanima! Nadam se kako će u najskorijem roku pravosudne i policijske službe izolirati i kazniti krivce koji su bezumnim činom nanijeli štetu našoj neprocjenjivoj baštini – nada se poteštat pozivajući "neke medije da se odgovorno ponašaju".

Što je s time htio reći? Pa, moguće da misli na one koji ga uporno pitaju zašto ne ukloni već jednom te panele. Dalje u dopisu navodi:

-...i da naglašenim objavljivanjem ne potiču škrabotine na javnom mjestu kao prihvatljiv izraz komunikacije! Afirmiranjem takvih gesti pojedinaca koji šaraju po gradskim zidovima stvara se klima prihvatljivosti takvog ponašanja, koje, evo u ovom slučaju eskaliraju na apsolutno neprihvatljiv način – zaključio je Opara.

Pronicljiviji čitatelj možda će zaključiti da je Opara sličniji ovim vandalima koji su sinoć unakazili palaču, nego grafiter koji ukazuje na komunalni nered po gradu, a koji natpise ostavlja isključivo na ilegalnim panelima. Kojima se od nedavno bavi i Uskok.

Zato smo za komentar upitali tog, dobrog grafitera. Onog koji već mjesecima crvenim sprejem proziva gradsku vlast, komunalce i konzervatore:

- Sramota je da gradonačelnik izjednačava borbu za urednu gradsku jezgru s nonsensnim porukama koje su pisane po baštini. Onaj, koji je ovo pisao po jednom od četiri carska ulaza u Palaču i po predvorju ulaza u carski stan, ne pozna vrijednost Dioklecijanove palače, Zlatnih vrata ni Vestibula. Ja bih toga izjednačio s ilegalnim plakaterima i političkom vrhuškom koja prekriva oči i dozvoljava svaki oblik kriminala i nereda u gradskoj jezgri – kazao nam je grafiter.

Ima i on poruku za Oparu:

- Ostavite se spinova i krenite obavljati časno i odgovorno posao za koji ste plaćeni – poručuje aktivist.

- Futue te ipsum - dodajemo mi držeći ruku u talijanskom stilu, palca spojenog s kažiprstom i srednjim prstom.