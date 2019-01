Skrivena kamera: pogledajte kako su Splićani reagirali kada ih je mladić u kolicima upozorio da su parkirali na njegovo mjesto; Hoće li naučiti lekciju?

Djelatnici Split parkinga novom su akcijom u sklopu kampanje 'Želiš li se mijenjati za mjesto?' na poseban način upozorili građane da ne oduzimaju mjesta namijenjena osobama s invaliditetom.

Proteklih dana sniman je video, po principu skrivene kamere koja je hvatala prekršitelje koji nepropisno parkiraju na mjestima za OSI. Cilj je bio posramiti vozače i vozačice, a vrhunac bi bio kada bi im prišao mladić u kolicima i upitao ih zašto mu zauzimaju mjesto. Kako su reagirali može se vidjeti u videu koji je upravo objavljen. Neki su ostali bez teksta, dok su se neki ispričavali...

- Jasno je da je ljudima neugodno i vjerujem kako su ovim upozorenjem naučili lekciju, ali i da će svi ostali koji video pogledaju shvatiti da nije u redu stati na mjesto za OSI niti na minutu ako na to nemaju pravo. Neka nam svima ovo bude još jedna ozbiljna opomena -poručuje Marko Bartulić, direktor Split parkinga.

Pronalazak parkinga OSI predstavlja svakodnevni izazov jer neki građani namjerno, no mnogi nesvjesno i nepromišljeno krše njihova prava i tako im otežavaju osnovne aktivnosti poput odlaska u trgovinu, na pregled ili jednostavno ulaska u zgradu.

- Sjetimo se samo primjera od prije nekoliko dana kada je osoba nepropisno parkirala točno na mjestu gdje je snimljen promotivni video naše kampanje i zagradila put do ulaza u zgradu djetetu s invaliditetom u pratnji majke. Neizbježno je da će neki građani naučiti na teži način, no nama nije želja niti cilj kažnjavati, već promijeniti svijest kod građana da to prestanu raditi jer to je jedini način na napravimo stvarni pomak na bolje - zaključuje Marko Bartulić.

U prilog činjenici da naši sugrađani još uvijek nisu dovoljno senzibilizirani na ovaj problem ide i podatak kako je u Splitu na dnevnoj razini u prosjeku četiri do pet premještanja automobila s parkirnih mjesta za OSI, što je preko 1600 premještanja s tih mjesta u cijeloj godini. Ta brojka zasigurno je i veća jer nisu svi prekršitelji nužno i uhvaćeni u prekršaju, a u nju nije uračunata ni zloupotreba znaka pristupačnosti.

Kampanja 'Želiš li se mijenjati za mjesto?' daje dobre rezultate i pomaci su vidljivi te je broj nepropisnih parkiranja na mjestima za OSI od početka kampanje u Splitu smanjen, no još je puno toga što se može napraviti, zato iz Split parkinga poručuju kako ova kampanja ide dalje, a pridružili su se i brojni drugi gradovi u Hrvatskoj poput Solina, Dubrovnika, Vrgorca, Ploča, Kaštela, Trogira, Varaždina itd.