Splićanin u borbi s državom: 'Ako mi u roku 30 dana ne isplate 20 tisuća kuna koje su mi dužni, tužit ću ministra Butkovića'

Prekovremeni sati, osim meni, nisu plaćani ni ostalim članovima posade 'Pojišana', koji ih imaju još više od mene, neki i po 600 – upozorava kapetan PavićNama je zadnji godišnji pregled trupa na suhom obavljen 6. veljače 2017. godine, što bi značilo da smo 6. veljače 2018. morali obaviti novi, ali to se još uvijek nije dogodilo

– Ako mi u razumnom roku od 30 dana ne isplate, sa zateznom kamatom, zaostatke za prekovremene sate koje nisu plaćali 51 mjesec, a koji iznose oko 20 tisuća kuna, podignut ću kaznenu prijavu protiv ministra Olega Butkovića.

Rekao nam je to kapetan Teo Pavić, jedan od dva zapovjednika "Pojišana", broda Lučke kapetanije Split koji, nakon serije tekstova u Slobodnoj Dalmaciji o njegovoj neispravnosti, još od 3. listopada 2018. stoji privezan u splitskoj gradskoj luci.

Ispovijest zapovjednika broda kojim se krenulo u potragu za nestalom meksičkom surfericom: Mi bismo trebali spašavati, a na ovoj krntiji mi smo u smrtnoj opasnosti!

Zanimalo nas je zašto će kapetan Pavić tužiti baš ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

– Zato što nemam više koga. Nitko ništa ne zna. Svi izbjegavaju razgovor o toj temi, kako ovi iz Splita, tako i oni iz Ministarstva u Zagrebu. Ovi iz Lučke kapetanije Split odgovornost za te neisplaćene prekovremene sate, a ja ih imam oko 400, prebacuju na Ministarstvo, a ovi iz Zagreba govore kako oni nisu odgovorni za to. Osim meni, prekovremeni sati nisu plaćani ni ostalim članovima posade "Pojišana", koji ih imaju još više od mene, neki i po 600 – upozorava kapetan Pavić.

Skrivali im odredbu

No, da bi svi shvatili cijelu ovu priču, potrebno je vratiti se na 2013. godinu.

– Tada je u mandatu ministra Siniše Hajdaša Dončića donesena uredba da se svim posadama na svim brodovima lučkih kapetanija u Hrvatskoj moraju plaćati prekovremeni sati. Naime, svima nama je prema toj uredbi trebalo biti plaćeno sve ono što smo radili mimo mjesečnog fonda sati. To je trebalo započeti 1. kolovoza 2013. I od tada to primaju sve posade lučkih kapetanija u Hrvatskoj osim posade "Pojišana". Štoviše, u Lučkoj kapetaniji Split skrivali su od nas tu odredbu, a kad bismo ih pitali, o tome nitko ništa ne bi znao. Prekovremene su nam počeli plaćati od 1. studenog 2017. – kaže Pavić.

U razgovoru s kapetanom doznajemo i sudbinu "Pojišana", koji je već više od tri mjeseca vezan u splitskoj luci.

– "Pojišan" čuva vez u luci, da mu ga netko ne bi ukrao. Brod ne radi ništa, stoji vezan i ne smije isploviti, kako ste već pisali. Postoje dvije posade "Pojišana", od po tri člana, koje se mijenjaju svakih sedam dana. Od ta tri člana posade jedan čuva brod sedam dana, odnosno živi na brodu 24 sata, a dva druga člana od 7 do 15 sati, svaki dan, obavljaju zadatke koje pred njih stavi Lučka kapetanija. Te zadatke obavljaju gliserom Lučke kapetanije. Ta dva člana posade u 15 sati idu kući i u pripravnosti su do sedam sati ujutro sljedećeg dana, ako treba hitno isploviti gliserom u neko jednodnevno spašavanje ili medicinski prijevoz. Nakon sedam dana druga posada dolazi na "Pojišan" – govori Pavić.

Pripravnost 'za šalu'

Posebna je priča, prema riječima našeg sugovornika, ta pripravnost koja za dva člana posade počinje nakon 15 sati i traje do sljedećeg jutra.

– Pa kako će ljudi biti u pripravnosti kad većina njih živi izvan Splita?! Ako je u pitanju neka hitnost, brod mora iz luke isploviti za 15, najviše 20 minuta. A nama od šest ljudi koji rade na "Pojišanu", u dvije posade, njih pet živi izvan Splita. Jedan živi u Makarskoj, jedan u Baškoj Vodi, zapovjednik druge posade u Milni na otoku Braču, jedan u Dugom Ratu, a jedan u Arbaniji na Čiovu. I kako će sada zapovjednik broda koji živi u Milni, a bez kojega nema isplovljenja, doći za 20 minuta do Splita ako brod mora isploviti u pola noći? Možda pedalinom ili plivajući? – pita se kapetan Pavić.

I "čuvanje" "Pojišana" posebna je priča.

– Ja sam bio "čuvar" od 3. do 10. prosinca prošle godine. Živio sam 24 sata na brodu, ako se to može nazvati životom. Brod je pun vlage, tufine, fekalije na brodu nesnosno zaudaraju, jer ih se ne može izbaciti u more dok je brod privezan u luci. Zato sam zatražio da se zbog smrada na brodu pozove cisterna koja će ispumpati fekalije, no do danas nije došla. Na brod sam tog 3. prosinca došao zdrav, a kući sam, zadnjeg dana dežurstva na brodu, otišao s temperaturom od 39 stupnjeva, s proljevom i povraćanjem. Mornar koji je na brod došao 31. prosinca, prvog dana ove 2019. godine odveden je na Hitnu pomoć s temperaturom od 40 stupnjeva – kaže kapetan Pavić.

Kakvi uvjeti za posadu vladaju na brodu za vrijeme sedmodnevnog čuvanja, najbolje govori sljedeća informacija:

– Sama je posada kupila radijator da bismo se u ovim zimskim mjesecima mogli grijati na brodu. Volio bih ja kad bi ovi iz Ministarstva iz Zagreba došli malo čuvati "Pojišan" u zimskim mjesecima. Smrznuli bi se, "navlažili" i otrovali miomirisima fekalija. Klimu ne smijemo uključiti jer godinama nije očišćena – napominje kapetan Pavić.

Plovili protuzakonito

Naš je sugovornik siguran da neće odustati od borbe za svoja prava, kao i za prava obiju posada i, na koncu, za "Pojišan".

– Neću odustati, ovaj put se ne predajem. Podignut ću kaznene prijave protiv svakoga tko je to zaslužio. U pitanju je nerad, nebriga i ništa drugo. Svaki brod mora imati godišnji pregled trupa na suhom. Nama je zadnji na "Pojišanu" obavljen 6. veljače 2017. godine, što bi značilo da smo 6. veljače 2018. morali obaviti novi pregled, a još uvijek nije obavljen. Postoji mogućnost da Hrvatski registar brodova dopusti odgodu pregleda na tri mjeseca, dakle, za "Pojišan" bi to bilo 3. svibnja 2018. No, to ni tada nije učinjeno, pa je "Pojišan" nakon tog datuma plovio protuzakonito, "na crno", sve do 3. listopada, kad mu je zabranjeno isplovljenje. To vam je isto kao da je u prometu vozilo hitne pomoći koje nije registrirano ili je neispravno – kaže Teo Pavić.

Ni o "Pojišanovu" se remontu, prema kapetanovim riječima, baš ne vodi briga.

– Bio je u remontu od 18. prosinca 2013. do 18. listopada 2014. Dakle, 10 mjeseci, a nitko ne zna zašto je brod bio u remontu. Kad mi pitamo zašto ako na njemu ništa nije napravljeno ili popravljeno, svi sliježu ramenima. Nakon toga je u remontu bio ponovno od 29. travnja 2016. do 14. svibnja 2017., dakle 13 mjeseci. I ponovno nitko ne zna zašto. Izvadili su ga van na potklade i tako je stao 13 mjeseci. Tko je sve to plaćao, tu ležarinu, ni to nitko ne zna. Brod normalno stoji u remontu između tri i četiri tjedna i tada se na njemu radi sve u šesnaest. Sve u svemu, vlada veliki nered i ja ne namjeravam odustati dok pravdu ne istjeram do kraja – zaključuje kapetan Teo Pavić.