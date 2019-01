U Splitu još dvije osobe umrle od gripe, u KBC-u tvrde: Zdravstveno stanje im se pogoršalu u vrlo kratkom vremenu i usprkos našim nastojanjima da im spasimo život u tome nismo uspjeli...

U posljednjih 48 sati od komplikacija vezanih za gripu, odnosno od teške upale pluća, na infektologiji splitskog KBC-a na Križinama preminule su dvije ženske osobe starije od 80 godina, koje su ujedno bile i kronične bolesnice.

Tu nam je informaciju dao prof. dr. Ivo Ivić, zamjenik predstojnika Klinike za infektologiju KBC-a Split. S ovo dvoje preminulih, brojka umrlih od komplikacija gripe u Splitu se popela na troje, jer je prije nekoliko dana na Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) KBC-a Split na Križinama preminuo muškarac, također stariji od 80 godina.

Kritično za starije

Kao što se vidi, gripa najviše u teško stanje dovodi starije osobe, koje uz to u najvećem broju slučajeva kronično boluju od neke bolesti.



– Svaki dan na našoj klinici pregledamo između 60 i 90 pacijenata, od kojih je u pravilu pola njih oboljelo od gripe. Na Infektologiji sada imamo 34 pacijenta koji su ostavljeni na bolničkom liječenju i u ovom trenutku (petak oko 14 sati) nitko od njih nije životno ugrožen. Kod ove dvije pacijentice koje su nažalost preminule u četvrtak i petak, zdravstveno stanje se pogoršalu u vrlo kratkom vremenu i usprkos našim nastojanjima da im spasimo život u tome nismo uspjeli - rekao je prof. dr. Ivić.





Liječnici i medicinske sestre Klinike za infektologiju "padaju s nogu". Kod njih ljudi u posljednjih desetak dana, otkako je gripa uhvatila pravog maha, dolaze kao na autobusnu stanicu. Osoblje stalno radi, nema ni minute odmora jer treba svakog pacijenta detaljno pregledati, obaviti laboratorijske pretrage koje dokazuju radi li se o gripi i koje vrste.



Istovremeno u Hrvatskoj trenutačno ima 8500 dokazanih slučajeva gripe, a kako se pretpostavlja, neslužbenih slučajeva ima i do četiri puta više. S dvije posljednje preminule osobe iz Splita, broj umrlih od komplikacija gripe je devetero na razini države, a zasigurno ih je i više, samo što nije službeno dokazano da su preminuli od komplikacija uvjetovanih gripom.



Prema prosudbama EU-a, u svakoj državi godišnje od gripe premine približno isti broj ljudi koliko ih pogine i u prometnim nesrećama. To bi značilo, o čemu smo već pisali, da u Hrvatskoj godišnje ima najmanje 300 umrlih od komplikacija vezanih za gripu.



Trenutno infektolozi u Splitu imaju najviše posla jer je u splitskom KBC-u do sada, od početka sezone gripe, na liječenju ostalo gotovo 10 posto svih onih koji su pregledani na infektologiji (o čemu smo već pisali) i kojima je dokazana gripa. I na ostalim bolničkim odjelima, kao što su Pulmologija ili Pedijatrija, ostaju ležati oboljeli od gripe, pa je brojka hospitaliziranih i veća.

Dvostruki kriteriji

Stoga "bode oči" informacija koja je prije nekoliko dana plasirana u hrvatskim medijima u kojoj se isticalo da "vlada opsadno stanje" na Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu, gdje su u jednoj noći na liječenje primljene četiri osobe s upalom pluća. I tada je ta informacija podignuta na n-tu potenciju, odnosno sve se "uskomešalo u Hrvatskoj" jer vlada epidemija gripe. A kada u Splitu svaki deseti pacijent ostaje na liječenju na Klinici za infektivne bolesti KBC-a Split, onda to nije epidemija i nema "panike" u medijima.





Zbog velikog broja slučajeva gripe u KBC-u Split, upitali smo njegova ravnatelja, prof. dr.Julija Meštrovića, može li splitska bolnica podnijeti toliki pritisak pacijenata.



– Naše kolegice i kolege na Infektologiji, Pulmologiji i Pedijatriji, gdje također dolazi veliki broj pacijenata s gripom ili upalom pluća, rade bez odmora. Splitska bolnica ima sve potrebne resurse da se othrvamo tolikim slučajevima gripe. Stanovnike Splita uvjeravam da dajemo i da ćemo davati sve od sebe da im pomognemo, kao i svaki put do sada. Mislim da nema mjesta panici jer osoblje svih odjela KBC-a Split je visoko kvalitetno i educirano – rekao je dr. Julije Meštrović.



I na razini Hrvatske mnogi pacijenti od ovih, za sada službeno zabilježenih 8500 slučajeva gripe, imaju kao komplikaciju tešku upalu pluća.



– U starijih ljudi oboljelih od gripe šest puta je češći infarkt, tri puta je češći moždani udar, često je zatajenje bubrega, a kod trudnica pobačaj, pa čak i smrt. Očekujemo da će gripa potrajati još dva mjeseca, rekao nam je dr. Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog centra za influencu.

Cjepiva gotovo ponestalo

Cjepiva u Hrvatskoj protiv gripe gotovo i nema više, ali zato još dvjestotinjak doza ima na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Higijenski). Kao što nam je prije nekoliko dana rekla dr.Dijana Nonković, šefica epidemiološke službe na Higijenskom, ljudi se još sporadično dolaze cijepiti, dnevno ih imaju od jednog do šest.



Da bi organizam nakon cijepljenja stvorio zaštitu na gripu potrebno je 10 dana kod onih koji se redovito cijepe, a 21 dan kod onih koji se ne cijepe redovito.