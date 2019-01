Saša Eles (54), vlasnik ribarskog obrta "Polip" iz Omišlja na otoku Krku nalazi se na odjelu Neurologije splitskog KBC-a, gdje je u nedjelju transportiran helikopterom Hrvatske vojske.

Prema njegovim riječima, mještani grada Paga, Metajne, Zubovića i Kustića, te Novalje u Paškoj uvali ometali su 13. siječnja 2019. svojim plovilima njegov izlov, zbog čega je umalo izgubio život!

Dok je u kontroliranom izlovu lovio puževe volke na dubini od četiri metra, mještani su svojim kaićima i gliserima plovili iznad njega. Propele njihovih plovila došle su mu na dvadeset centimetara od glave i skoro ga ozlijedile pa je morao zaroniti na dubinu od osamnaest metara kako bi ih izbjegao.

Psi od slame

Puž volak je strvinar, ali i oni koji su Elesa ometali, po njemu strvinari ili "psi od slame" kako ih naziva. Nakon šest sati provedenih svakog dana u barokomori u KBC-u Split, gdje se liječi od dekompresijske bolesti kao posljedice tog incidenta, Saša nas je primio u svojoj bolesničkoj sobi, gdje je iznio kronologiju sukoba koji traju od kolovoza prošle godine.

- Ja sam s tim ljudima koji mi sada ugrožavaju život i egzistenciju nekada zajedno radio, bio im na krštenjima djece, posuđivao novac i otkupljivao njihove ulovljene školjke koje sam prodavao u talijanskom gradu Chioggia. Inače, ribarski posao radim već trideset godina i to tako da i sam lovim, ali i otkupljujem.

Onda me je izdao jedan moj djelatnik koji je samostalno krenuo u biznis i odjednom od svojih paških prijatelja koji su počeli raditi za njega dobivao sam odgovore: baba mi je bolesna, more je bilo hladno i mutno, puhao je jak vjetar i slično...

I tako se moj otkup od njih prepolovio. Stoga sam se angažirao i došao sam loviti i u Pašku valu, ali sam u startu imao užasan doček. Netko mi je nožem isjekao gumeni čamac s motorom dužine 4,7 metara, a isječena površina na gumenjaku je bila skoro sedam metara. To je, doznao sam, jedan čovjek dan ranije i najavio ispred većeg broja ljudi, a sutradan je to i napravio.

Iznajmio sam i stan u jednoj kući na Pagu, a onda su mi iz dvorišta ukrali ronilačku opremu te probušili sve četiri gume na vozilu, a izbušili su i gumeno plovilo!

Udružio sam se i s kolegama iz Kraljevice u izlovu pa su i njih domorci potjerali. Sada na brodu pod mađarskom zastavom imam zakačena dva gumenjaka, i to ovaj koji su isjekli i koji ima tu famoznu ribolovnu povlasticu, i jedan gumenjak gdje skladištim ulov školjaka.

Taj famozni brod pod mađarskom zastavom nije moj nego sam ja na njemu zapovjednik, a vlasnik je iz Budimpešte, inače moj dobar prijatelj, koji mi ga je stavio na raspolaganje. On mi služi kao stan i u njemu živim. Inače, lovim samo u svom gumenjaku koji ima legalnu ribarsku povlasticu i tu nije ništa sporno, osim što je to sporno mještanima koji aktivnost prebacuju na taj brod, za koji kažu da je u ilegalnom izlovu, a on mi služi samo za spavanje i kontrolu da s njega pazim hoće li tko ukrasti moj ulov ili oštetiti čamce."

Bačeno sidro

Pažani ga, dakle, doživljavaju kao krivolovca. Zapravo mu poručuju: šta ne loviš na svom Krku nego nama na Pagu otimaš kruh?

Na te optužbe Eles odgovara:

- Osobno sam zaslužan što Pažani sada na talijanskom tržištu prodaju školjke rumenke, a ne samo prnjavice, kao što su radili prije, dok se ja nisam angažirao oko njihova otkupa i to sve prodavao Talijanima. Znači, proširio sam im asortiman ulova i zaradu, ali kada su me izdali i kada sam sam počeo loviti jer od njih doslovce nisam imao šta otkupljivati, onda su moji nekadašnji prijatelji krenuli prvi na mene.

Tako je prije nekoliko mjeseci s broda mog nekadašnjeg prijatelja bačeno sidro prema meni dok sam ronio, a potom me je drugi naletima svog glisera onemogućavao da izronim. Spas sam potražio ispred korita svog usidrenog gumenjaka, gdje me je nakon izrona dočekao repetirani pištolj uperen prema meni s jednog broda.

Sve se to događalo i događa u Paškoj uvali i o svemu ovome je obaviještena policija, za koju sumnjam da je u direktnom dosluhu sa Pažanima i ne čini ništa da zaštiti moj život i moj posao.

Netko mi je nakon toga prerezao konopac kojim je moj čamac s ulovom bio vezan za brod tristotinjak metara uz obalu, gdje je bilo tristotinjak kilograma izlovljenih školjaka, vrijednih oko 2000 eura. I naposljetku, sada, ove nesretne nedjelje, s jednog broda su vikali da su spremni dovesti starca od 80 godina koji će na mene baciti minu i mirne duše ostatak života provesti u zatvoru.

Kada sam izronio na dubinu od metar i pol i spasio život uz pomoć svog prijatelja Damira Cikovića, koji je to nedjeljno jutro lovio sa mnom, dva broda su me došla pratiti i u plićak, gdje sam jedva živu glavu izvukao. Šta reći na to da u selu Metajni nisu dali Hitnoj pomoći da me onako dekompresiranog prevezu, ogorčen je Eles.

Pokazuje nam i Facebook grupu "Spasimo Jadran od devastacije" i Facebook grupu "Veli škoj" u kojoj ga nazivaju krivolovcem i pozivaju na svakakve protupravne radnje protiv njega, pa i poziv da ga se ubije.

- Kad god mi dolaze u inspekciju policija ili inspektori, pokazuju neku talijansku kartu koju je izradio Talijanski institut za javno zdravstvo u suradnji s Veterinarskim institutom iz Splita od prije nekoliko godina i na toj karti su sve dozvoljene zone izlova u Paškoj uvali inverzivno nacrtane.

Zabranjene zone

Ja nisam u talijanskom akvatoriju niti sam Talijan i to nije vjerodostojan dokument, stalno objašnjavam tim policajcima i inspektorima. Dokument na koji se pozivam je "Plan praćenja kakvoće mora za izlov školjkaša" od 2018. godine, gdje te zone nigdje nisu ucrtane u tom šesterokutu i gdje ima jezikoslovno objašnjenje koje jasno kaže da tih zabranjenih zona nema.

Dok Hrvatska nije ušla u Europsku uniju 2013., školjke su se lovile svugdje, a onda su te zone smanjene i tu su najviše profitirali Istrijani, koji su najbrže i najpametnije reagirali. Tako da kod njih tih zona ima posvuda, od Savudrijske vale do Brseča u sjevernom dijelu Riječkog kanala, a onda su nakon toga prve zone tek u Kanalu svetog Ante u Šibeniku, Pantana u Trogiru i Malostonski zaljev.

Znači, cijelo podvelebitsko i liburnsko područje naše obale je donedavno bilo bez tih zona do proglašenja zone Velebitskog i Paškog kanala od 2017. godine. A ti koji definiraju neke zone izlova ne znaju razliku između Paške uvale i Paškog kanala (a radi se o prostoru od 20 nautičkih milja razlike). Ja sam prije više od dva mjeseca zatražio od Ministarstva poljoprivrede službeno tumačenje spornih propisa oko izlovnih područja i do sada mi nije ništa odgovoreno, a neslužbeno mi je važna osoba iz Ministarstva poručila da poštujem talijansku kartu za koju će se on, kako mi je rekao, boriti da postane javni dokument u Hrvatskoj

Ogorčen i na Interventnu policiju: Ukrali su mi 120 kila školjki Imam primjedbu i na postupak osoba koje su u nedjelju tvrdile da su iz Interventne policije iz Novalje, žali se Saša Eles. - Bili su nepotpuno i nepropisno odjeveni i nisu se htjeli identificirati policijskim značkama, a jedan od njih je i fizički nasrnuo na mog prijatelja Cikovića. Nakon toga su mi neovlašteno uzeli oko 120 kila ranije ulovljenih školjaka od petka i subote. Uzeli su neovlašteno i svu opremu koju su i oštetili, te su ušli i u brod pod mojim zapovjedništvom koji plovi pod mađarskom zastavom. Umjesto da provodi zakon, policija se tako pridružila masi mojih linčovatelja - govori Eles.