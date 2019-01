Planula trafostanica kod OŠ 'Bol', začule se i dvije eksplozije; Vatrogasci su odmah stigli na teren, ali zbog parkiranog kombija nisu mogli doći do samog mjesta požara

Zbog požara na trafostanici područje oko splitske Osnovne škole "Bol" i dio Plokita najmanje još tri sata će biti bez električne energije, obavijestili su nas iz HEP-a.

Vatrogasci su na teren stigli nešto iza 14 sati, vrlo brzo nakon dobivanja infomacije o požaru, no zbog parkiranog kombija u prilaznoj ulici nisu mogli doći svojim vozilom do same trafostanice.

Prilikom ispitivanja napona, a prije nego su vatrogasci ušli u samu trafostanicu, začule su se dvije slabije eksplozije, no to nije previše uznemirilo djecu koja su cijelo vrijeme igrala nogomet na školskom igralištu.