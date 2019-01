Električni kareti i dalje luduju po centru Splita, i nakon nesreće u kojoj je teško ozlijeđena turistkinja prijete pješacima - da bi dostavili gajbu piva; A svi su ilegalni!

Kad nam je kolega Vojko Bašić poslao friško snimljene fotografije električnih dostavnih vozila koja bez registracijskih oznaka posluju po centru Splita, mislili smo da je to povod za pozivanje gradske uprave kako bismo doznali što se poduzima po tom pitanju.

No, prevarili smo se. Ne samo da mahom nemaju pločice, nego, da stvar bude još gora, kako nam je potvrđeno u resoru komunale u Banovini, nemaju ni odobrenje Grada, odnosno, nisu ga ni zatražili.

Svako električno dostavno vozilo, a u srcu grada ih je na desetke, u staroj jezgri grada prometuje nelegalno!

Grad je, nakon svima znanog nemilog događaja, kada je vozač jednog takvog "kareta" oborio rusku turistkinju početkom rujna prošle godine na lokaciji Ispod ure, pooštrio uvjete obavljanja opskrbe ugostiteljskih objekata pomoću te kategorije vozila, no očito je da je novi zaključak gradonačelnika Andre Krstulovića Opare doslovno ostao mrtvo slovo na papiru.

Tim je dokumentom regulirano vrijeme zadržavanja električnih "karetaša" u zoni ograničenog prometa, a to je do 9 sati, s tim da iznimno, u od 15. lipnja do 15. rujna, mogu ulaziti u centar i između 14 i 17 sati.

Na svim pješačkim zonama koje omeđuju Dioklecijanovu palaču i kalete oko Pjace i Peškarije postavljena je propisana dopunska signalizacija s informacijama o vremenu zadržavanja spomenutih opskrbnih vozila na električni pogon.

Komunalni i prometni redari zatim su zbog neposjedovanja odobrenja Grada krenuli u novčano kažnjavanje prijestupnika u pojedinačnom iznosu od 500 kuna, no učestalost inspekcijskih akcija komunalaca očito nije bila dovoljna, tako da iz Banovine najavljuju da će se njihovo postupanje pojačati.

Osim odobrenja Grada, svako vozilo, kako tvrde naši sugovornici, mora imati registracijske oznake, a vozač odgovarajuću vozačku dozvolu.

Cjelokupna priča samo je potvrda komunalnog nereda kojem svakodnevno svjedočimo, ali i potičemo konstruktivnu raspravu o njegovu rješavanju za što cijela hijerarhija kadrova u Banovini i izvan nje prima plaće i iz "fondova" koje svakog mjeseca redovito popunjavaju porezni obveznici.

Naravno, takvoj situaciji svesrdno "daju ruke" i ugostitelji, često glasni u veličanjima vlastitih poduzetničkih dosega, koji jedva čekaju unajmiti što manji prostor za šank i štekat, a "jamiti" koji kvadratić javne površine više.

U takvom okruženju posvemašnjeg manjka skladišnog prostora u jezgri, na svoje dolaze "karetaši" koji sa svojim sirenama non-stop điravaju kaletama kako bi u kafić "A" dostavili karton mlijeka i veliku vreću espresso kave za aparat, a u restoran "B" gajbu piva i tri boce viskija, jer ga je, eto, baš u tom trenutku ponestalo.

Gdje bi im bio kraj da se, primjerice, udruže pa zakupe veće skladište negdje izvan središta grada ili da zakupe lokal veći za desetak kvadrata...