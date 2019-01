Prvi put nakon 2011. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji porastao broj novorođenčadi, na području Splita isplaćeno čak 10 posto više naknada

Prvi put nakon 2011. godine u našoj županiji je porastao broj novorođenčadi, pa je lani na svijet došlo 4401 dijete – vijest je koju smo objavili na našim stranicama prvog radnog dana u 2019. godini.

Što je sve dovelo do porasta, teško je kazati, ali mi smo doznali iskorištavaju li roditelji i posvojitelji za svoje prinove u obitelji sve što im nudi lokalna zajednica.

Svako dijete koje je rođeno na području našega grada, a u trenutku rođenja mu jedan od roditelja ima neprekinuto prijavljeno prebivalište u Splitu tijekom najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva, ima pravo na naknadu za bebu.

Novčani iznos ovisi o broju djece u obitelji i iznosi 2000 kuna za prvu bebu, za drugo novorođenče u obitelji se iz gradske blagajne isplaćuje 4000 kuna, a za treće i svako sljedeće novorođeno dijete potpora iznosi 55.000 kuna. Novac za prvo i drugo dijete isplaćuje se jednokratno, a za treće i svako sljedeće novorođeno dijete u jednakim godišnjim obrocima tijekom 10 godina.

– Zaključno s 30. studenoga, u prošloj su godini isplaćene ukupno 1232 naknade za prinove u obitelji, pri čemu je 548 roditelja ostvarilo pravo na naknadu za prvo dijete, 424 obitelji su primile potporu za drugo dijete, te još njih 260 za treće i više djece. Ukupno je riječ o 4,22 milijuna kuna, a konačan iznos na razini godine bit će poznat nakon rješavanja svih zahtjeva koji su pristigli tijekom prosinca – doznajemo od Kristine Čuvalo, voditeljice gradskog Odsjeka za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju.

Spomenuto pravo se pod jednakim uvjetima odnosi i na posvojenu djecu čiji biološki roditelji nisu koristili pravo na naknadu pri rođenju djeteta. Zahtjev se, podsjećamo, može podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od rođenja ili posvojenja djeteta.

– Tijekom protekle godine, za novorođenu djecu bilo je osigurano 5,27 milijuna kuna i osim isplate naknade novorođenima taj je iznos uključivao i isplatu druge rate u iznosu od pet i pol tisuća kuna za bebe nakon što je 2017. izmijenjena visina naknade za treće i svako sljedeće dijete – naglašava Čuvalo i dodaje da je u 2017. za novorođenu djecu bilo planirano 3,88 milijuna kuna i isplaćena je ukupno 1231 naknada.

Za prvo dijete to je pravo ostvarila 651 obitelj, za drugo dijete 323 obitelji i za treće dijete 257 obitelji.

Budući da u podacima za ostvarene naknade za 2018. nedostaje cijeli prosinac, referirajući se na dobivene statističke podatke, može se zaključiti da je svakog mjeseca u prosjeku rođeno 112 djece, odnosno toliko je bilo ostvarenih zahtjeva za dobivanje potpora iz proračuna.

Pribrojimo li i prosinac, odnosno još najmanje 112 novih odobrenih zahtjeva, može se govoriti da je za nešto manje od 1350 djece isplaćena naknada, što je porast od oko 10 posto.

Jedna majka koju smo kontaktirali komentirala je za "Slobodnu" koliko joj je pomogao dobiveni poticaj za drugorođeno dijete.

– Dobila sam od Grada sredstva za drugo dijete koje je nedavno napunilo godinu dana. Iznos od 4000 kuna mi je jednokratno isplaćen i to mi je dosta pomoglo. Iskoristili smo sve što nam se nudilo, a od novca smo kupovali pelene i sve ostalo što nam je bilo potrebno svakoga dana.

- Nama je s drugim djetetom to bilo od velike pomoći, a imam i prijateljicu koja je rodila treće dijete i koja je ostvarila pravo na onu naknadu od 55 tisuća kuna. I ona često zna spomenuti koliko joj je to dobro došlo. Suprug i ja još uvijek ne razmišljamo o trećem djetetu, ali ako i kada budemo, te ako Grad i dalje bude davao jednake poticaje za treće dijete, to će nam svakako super doći – ističe naša sugovornica.