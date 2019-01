Pobjednici izbora su podstanari u svome kvartu: Opara nam je obećao podršku, a nemamo ni prostor za rad! A iz Banovine nam ne odgovaraju ni na druga važna pitanja...

Gradski kotar Grad, u kojem su na posljednjim izborima stanovnici okupljeni na listi “Dobri-Get” pobijedili političke stranke, jedini pod Marjanom nema adekvatne prostorije za svoj rad.

Na ovu nelogičnost upozorio je u četvrtak Žarko Matijević, predsjednik Vijeća kotara Grad, široj javnosti poznat kao osoba kojoj nije dozvoljeno govoriti u ime stanara na sjednici Gradskog vijeća koja je tematizirala upravo problema koji su njihova svakodnevnica.

- Nakon izbora gradonačelnik Andro Krstulović Opara obećao nam je stopostotnu podršku svih zaposlenika Banovine i njegovu osobnu u rješavanju naših problema. Najveće iznenađenje bilo mi je kad sam shvatio da kotar Grad, za razliku od svih drugih kotareva u Splitu, nema vlastiti prostor za rad, organizaciju tribina, predavanja i druženja. Gubitkom prijašnjih prostorija koje su vraćene vlasnicima, prebačeni smo u prostor kojeg je ranije koristila Služba za staru gradsku jezgru. Dekretom aktualnog gradonačelnika ova Služba s dvoje zaposlenika vraćena je natrag, a uz kancelariju za tajnika vijeća gradskog kotara, nama je dodijeljeno pravo povremenog korištenja prostorije u kojoj se nalazi oprema i arhiv sadašnjeg Odsjeka za staru gradsku jezgru. Uz to dodijeljena nam je radna prostorija za Vijeća od 8 kvadrata, no u njoj nema ni WC-a, ni klimatizacije ni telefonskih ili internetskih instalacija - priča Matijević, kojem nadležni pročenici nisu ni odgovorili na upit o novom prostoru, a do zida je došao i kad je pokušao dobiti popis gradskih prostora koji su slobodni ili će uskoro biti.

- Na posljednjem sastanku, na kojeg nas je gradonačelnik pozvao tek nakon što smo medijima uputili poziv na ovu konferenciju, rečeno nam je kako će se za Kotar pronaći nove prostorije, navodno postoje dva prostora na samoj Rivi, no ostaje se odlučno pri odluci da Odsjek pošto poto ostave u ovom prostoru. Nije nam jasno zbog čega nije jednostavnije dvije zaposlenice preseliti natrag u Banovinu, pošto je u saniranje ovog prostora u Bernardinovoj ulici prethodni saziv Vijeća kotara uložio 80 tisuća kuna, što je gotovo dvije trećine ukupnog godišnjeg budžeta - upitao se ovaj kotarski čelnik, koji se požalio i kako nije uspio dobiti niz podataka na osnovu kojih mogu planirati svoj rad, kao što je broj stanara po adresama radi odvoza smeća, prometne opterećenosti i parkinga, nepoznat im je broj turističkih ležajeva, kao i broj djece koja idu u vrtić i školu, ili umirovljenika i osoba s invaliditetom.