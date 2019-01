Priču o rekonstrukciji Turističke palače od samog su početka pratile kontroverze i peripetije: donosimo kronologiju slučaja koji bi skupo mogao koštati Ivu Baldasara

Nakon što je jučer USKOK proširio istragu protiv bivšeg gradobačelnika Ive Baldasara, podsjećamo na kronologiju "slučaja Turistička palača".

Taj objekt u centru Splita, koji je obnovljen nakon gotovo 50 godina, otvoren je uoči blagdana sv. Dujma 2017. godine.

Priču o rekonstrukciji ovog objekta od samog su početka, još od jeseni 2013. godine, pratile kontroverze i peripetije. Oporba u Gradskom vijeću, u kojoj su najglasniji bili vijećnici Pametnog, odmah je na početku projekta izrazila negodovanje zbog koncepta plodouživanja.

USKOK proširio istragu protiv bivšeg splitskog gradonačelnika: sumnjaju da se pogodovalo oko zakupa javnih površinu uz Turističku palaču

Podsjetimo, prvi je natječaj za plodouživanje poništen jer u Gradskom vijeću nije bilo dovoljno ruku, pa je donesena odluka da će Grad sam ići u rekonstrukciju ali se na taj natječaj nitko nije javio, da bi konačno na trećem javnom nadmetanju dobilo potporu većine gradskih zastupnika, i posao je pripao tvrtki "Valleus" u vlasništvu poduzetnika Stipe Mađora, pod nešto izmijenjenim uvjetima koji su išli naruku plodouživatelju u odnosu na vlasnike i korisnike prostora.

Nakon toga su u listopadu 2015. krenuli radovi na rekonstrukciji, ali su se ubrzo pojavili problemi s nosivim stupovima i betonskom pločom terase, pa su konzervatori naložili jednomjesečno obustavljanje obnove zbog oštećenja nosive konstrukcije. A onda su početkom prosinca pronađeni i vrijedni arheološki nalazi koji su ponovno usporili projekt.

Na istočnom dijelu gradilišta pronađeni su temelji renesansne kule, srednjovjekovne utvrde kule i Lazareta, kao i četiri kamena obiteljska grba koji datiraju s prijelaza iz 17. u 18. stoljeće.

Sve to dovelo je do produženja roka završetka rekonstrukcije više od godinu dana, s obzirom na to da je zadani rok dovršetka objekta bio 30. travnja 2016. godine.