Evo, pronašli smo tradicijsku gradnju na Marjanu! Kuća babe Marte jedan je od rijetkih primjera, arhitektice otkrivaju zašto su stari Splićani gradili ovakve kućice

Novcem iz EU-ovih fondova trebale bi se obnoviti kamene kućice na Marjanu koje su rijetki primjeri tradicijske gradnje u park-šumi.

Riječ je o poljskim objektima na sjevernoj strani brda, poznate pod imenima Sedlo, Kuća babe Marte, Pojevina, Protupožarni put, Rasadnik, Lubinski porat i Policijska.

Gradska uprava nedavno je raspisala poziv za dostavu ponuda za izradu izvedbenih projekata za radove na adaptaciji i opremanju sedam kamenih kućica u sklopu projekta "Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti", a procijenjena vrijednost posla je oko 40.000 kuna.

- Još se u katastru iz 1831. godine vidi da su južne padine poluotok i dio sjevernih korištene uglavnom za vinograde, maslinike, voćnjake i pašnjake. U Dalmaciji su se uz plodna polja i pašnjake gradile kućice koje su služile za sklanjanje ljudi i stoke od nevremena.

U zoni park-šume nalazi se više omanjih poljskih kućica izvedenih tradicijskim tehnikama. Pojate na Marjanu skromnih su dimenzija, uglavnom tri puta četiri metra. Evidentirano je devet takvih pojata, koje predstavljaju vrijedan povijesni trag - navodi se, među ostalim, u opisu projektnog zadatka.

Adaptacija kućica predviđena je prema konzervatorskom elaboratu koji su 2013. izradile Katja Marasović i Snježana Perojević.

Prema objavljenoj dokumentaciji, od projektanta se traži da obradi cjelovitu sanaciju sedam tradicijskih prizemnica: čišćenje smeća i šuta, demontažu nestabilnog kamenja i zidova, izgradnju zidova tehnikom suhe gradnje i ispune suhim mortom, izradu nevidljivog betonskog vijenca i kose betonske ploče debljine 15 centimetara, pokrivanje kućica kamenim betonskim pločama, izrade i ugradnje autonomnog sustava LED rasvjete koji se napaja preko solarnog panela inkorponiranog u infopanel udaljen četiri metra od kućice…

Nekadašnje poljske kućice su uglavnom urušenih krovova, s pukotinama na zidovima. Njihova namjena trebala bi biti edukativna, ali još nije poznato tko će osmisliti tu temu. Međutim, na predstavljanju projekta od gradske vlasti, među ostalim je spomenuto i da će "stare kamene kućice biti suvenirnice".

Elaborat koji su radile arhitektice Marasović i Perojević poslužio je prije nešto više od godinu i pol Ministarstvu kulture za procjenu da na Marjanu nema tradicijske naseobine koja bi trebala poslužiti kao osnova za legalizaciju više od 70 objekata u park-šumi.

U odgovoru za "Slobodnu" napomenuli su da osim navedenih objekata na Marjanu nema druge tradicijske gradnje, a da ni tih devet poljskih kućica nisu povezane u cjelinu, već su raštrkani pojedinačni objekti, a ne tradicijska naseobina.

Snježana Perojević kaže da se prilikom izrade elaborata nisu bavile analizom gradnji na cijelom području Marjana.

- Od nas je Javna ustanova naručila da istražimo i evidentiramo poljoprivredne kućice na sjevernoj strani, za koje se zna da postoje, iako neke nisu vidljive. Nismo istraživali tradicijsku gradnju na cijelom Marjanu.

Međutim, tamo nema tradicijske gradnje u smislu starog zaseoka, odnosno stanovanja. Tradicijska gradnja u sebi nosi povijesnost. Marjan je ranije služio za poljoprivredu, a živjelo se u Velom Varošu. Kasnije je bilo gradnje oko Bambine glavice, no kakve to veze ima s tradicijskom naseobinom nije mi jasno, ali to biste trebali pitati nekoga drugoga - zaključuje arhitektica.