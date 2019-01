Ovo što se dogodilo našem kolegi je pokušaj ubojstva!: Prometovcima je puna kapa nekažnjenih nasilnika, zbog posljednjeg krvavog napada zaustavili autobuse

Nakon brutalnog napada na Prometovog vozača koji se u petak navečer dogodio na zadnjoj stanici linije broj 3 na Lovrincu, sindikati koji djeluju u javnom prijevozniku su u ponedjeljak putem medija poslali jasnu poruku kako očekuju brzu i učinkovitu reakciju nadležnih institucija.



- Mi vozači ovo što se dogodilo našem kolegi smatramo pokušajem ubojstva iz najgorih pobuda. Ovo nije prvi put da se događa, ali se nadamo da će biti zadnji. Za očekivati je da će institucije ovog puta reagirati malo revnije nego do sada, jer su do sada ovakvi slučajevi do sada uvijek "lišo" prolazili. Nadamo se da će policija uloviti ova dva nesretnika, da imaju dovoljno saznanja i podataka, mada nas čudi kako još nisu.

Očekujemo također od policije da se prema njima najstrože postupi, jer o policiji ovisi hoće li podići kaznenu ili prekršajnu prijavu. Nadamo se i da će Državno odvjetništvo imati na umu da je čovjek skoro izgubio život, jer nitko nije mogao garantirati da će se probuditi iz nesvijesti, s obzirom da je ostao ležati na podu, a napadači su otišli - smatra Ivan Barišić, povjerenik Sindikata Hrvatski vozač u splitskom javnom prijevozniku.

Na novinarsko pitanje kakvo je trenutno zdravstveno stanje napadnutog vozača, odgovorio je da je bolje nego što su isprva mislili.

Psihičke smetnje

- Problem je još što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje smatra da se za 100-postotno bolovanje trebaju računati samo teške tjelesne ozljede, a ako ne, kao što je ovdje slučaj, dobit će 70-postotni iznos. Čovjek sigurno neće mjesecima biti sposoban za rad, bez obzira što je možda fizički spreman, no pitanje je hoće li on psihički biti u stanju sjesti za volan autobusa, pogotovo na sličnoj liniji. No, nitko o tome ne vodi računa, pa čak ni naša firma. Napadnutom vozaču bi trebala oprostiti utržak koji mu je otuđen, a ne mu nanositi dodatnu materijalnu štetu - smatra Barišić.

Njegov sindikalni kolega Mario Jukićpostavio je samo jedno pitanje saborskim zastupnicima.

- Što je potrebno i koja je cijena da bi se oni pokrenuli? Treba li se izgubiti ljudski život, jer je u zadnje vrijeme takva praksa - pokrenu se tek kada bude prekasno - veli Jukić.

Hrvoje Mlikota, dopredsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika u "Prometu" poručio je kako od visokih institucija očekuje brzu reakciju, jer u slučaju da se to ne dogodi, već imaju spremne mjere koje će poduzeti.

- Tražimo da se napad na vozača tretira kao napad na službenu osobu, odnosno da to bude kazneno djelo te da se sukladno tome sankcionira, a ne da napadači prođu samo s prekršajnom prijavom od par stotina kuna. Ako ne bude brze reakcije, mi ćemo sa svojim podružnicama po cijeloj Hrvatskoj organizirati ne zaustavljanje, nego obustavljanje prometa kako bismo upozorili da na ovome neće ostati. Kolegama mogu poručiti da ćemo zaista učiniti sve što je u našoj moći. Angažirali smo se sa svih strana, te vjerujem da će na kraju od toga nešto biti. Ovo se više ne smije dogoditi - podvukao je Mlikota.