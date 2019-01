Banovina traži dimnjačare za dvije gradske zone

Gradska uprava objavila je natječaj i prateće upute ponuditeljima zainteresiranima za dvije koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova u dvije splitske zone.

U utorak, 15. siječnja, posljednji je dan za predaju dokumentacije. Procijenjena vrijednost četverogodišnje koncesije je 1,6 milijuna kuna, a temeljena je na procjeni prihoda koje bi tvrtke ili obrtnici trebali ostvariti naplatom od krajnjih korisnika njihovih usluga. Od budućih se splitskih dimnjačara traži da imaju, naravno, potpunu opremu, ali svojoj ponudi trebaju dodati i jamstva kojima dokazuju da su ozbiljni ponuđači i da će provesti ugovor o koncesiji.

Podsjetimo, prva dimnjačarska "zona" polazi sa zapada Trgom Franje Tuđmana, pa ulicama Bana Jelačića, Matošićevom, Zrinsko-frankopanskom, sa sjevera je omeđena Gundulićevom, Starčevićevom, zapadnom stranom Trga Hrvatske bratske zajednice i usjekom pruge do raskrižja Ulice Domovinskog rata i Vukovarske. Granicu dalje čini Vukovarska ulica do raskrižja s Bušićevom, zatim Bušićeva do Poljičke ceste i zatim Poljičkom do Spinčićeve i uvale Zenta.

Drugo radno područje također polazi od Trga Franje Tuđmana, pa ulicama Bana Jelačića, Matošićevom, Zrinsko-frankopanskom, Gundulićevom, Starčevićevom i Putom Glavičina do Ulice Hrvatske mornarice. Granica se nastavlja Ulicom Hrvatske mornarice do Zrinsko-frankopanske, pa Zrinsko-frankopanskom do Puta Supavla i tom prometnicom do raskrižja s Putom Brodarice, a istom području pripadaju i Slatine.