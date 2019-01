Splitski prometni policajci guštaju na Bolu: Ovo je de luxe hotel prema baraci u kojoj smo radili

Alo, ministre, fali ljudi

Nedostaje terenaca i službenike

Osim terenskih policajaca, ovoj postaji nedostaje službenika i službenica koji rade u prekršajnom postupku, i to taman njih 20 kako bi se nova zgrada u potpunosti popunila.

- Sve bi to u konačnici ubrzalo rad na uručivanju obavijesti, njihovu vraćanju, knjiženju, upućivanju na sud, pa ona idu prigovori, žalbe... Tu bi trebalo na neki način doći do rasterećenja našega rada da bismo bili učinkovitiji, brže naplaćivali i kažnjavali - naglasio je načelnik u nadi da će se odobriti njihov zahtjev za dodatnom radnom snagom.

Možda pomalo smiješno zvuči, ali u splitskoj postaji Prometne policije ovih je dana toplo. Takva izjava sama po sebi vjerno pokazuje koliko su se nisko spustili kriteriji zaposlenika policijske postaje koja je tanke zidove baraka konačno zamijenila betonskima. - Sad nam je kudikamo bolje zbog niza razloga. Bliže smo centru, prostorije su čiste i uredne za svakodnevni rad i život, za razliku od prijašnjeg derutnog prostora koji nije bio primjeren za rad - prisjeća se Željko Kapetanović, načelnik stotinjak zaposlenih koji posljednjih mjeseci sretniji odlaze na posao. Kako je već najavljeno, nekadašnja zgrada "Čistoće" zelene je uniforme zamijenila modrima, a na 1250 metara četvornih prostiru se uredi u kojima su se do prije dva mjeseca rješavali komunalni problemi, a sada prekršajni i kazneni.

Širokim osmijehom nam je načelnikove riječi potvrdila Jasmika Krivić, šefica smjene, i njezina kolegica Ana Neveščanin, koje su nas dočekale na samom ulazu u zgradu gdje se smjestilo operativno dežurstvo. Dobro raspoložene i nasmijane okreću se po prostoriji i pokazuju nam da još uvijek raspremaju kutije, ali je sada sve lakše. Male velike stvari - Puno nam je bolje, toplije nam je. Bitno je da smo se prebacili pa sad mi lagano prilagođavamo prostor sebi – govori šefica smjene, dok ih načelnik nagovara da se fotografiraju za naše dnevne novine. Kaže, ove žene treba "zabilježiti" jer odrađuju težak zadatak zaprimanja svih dojava te koordiniraju rad njihove i drugih postaja. Zadovoljstvo nije krio niti jedan radnik kojeg smo susreli, jer konačno imaju adekvatan prostor za rad. - Sada imamo prostoriju za presvlačenje, tuširanje, imamo prostor gdje se može skuhati kava, nešto podgrijati, što nismo prije imali, ali i zgrada je u dobrom stanju – govori nam načelnik Kapetanović dok nas provodi po zgradi s temeljima na Putu Plokita, za razliku od baraka u Bračkoj ulici u kojima su godinama radili. Hvala 'Čistoći' - Sve nam je od uredskog namještaja manje-više ostavila "Čistoća", na čemu im jako zahvaljujemo, a što se tiče drugih stvari, pomalo opremamo zgradu. Žnjan je bio samo dno, ali bez obzira na takve uvjete, ispunjavali smo svoje zadaće, a ovo je hotel de luxe kategorije u odnosu na ono. Dobili smo jako puno korisnog prostora, od čega bih posebno izdvojio veliku salu za edukaciju, sastanke i otpremu službe. Radi se o lijepoj, čistoj, komfornoj i funkcionalnoj prostoriji odmah u prizemlju pored operativnog dežurstva. Zaposlenici su zadovoljni da bar kao ljudi mogu boraviti i raditi u ovim prostorima. Iako za rezultate rada možemo reći da su isti ili slični, što se nije odražavalo i kada smo bili u derutnim prostorijama – sretan je načelnik postaje Prometne policije koja pokriva veliko područje od oko 900 kilometara kvadratnih, na kojem živi oko 267.600 stanovnika. Njihovi policajci zaduženi su prometnu sigurnost na splitskim cestama, uključujući prigradska mjesta te Kaštela i Solin. Nadziru područje do Krila Jesenica, odakle počinje nadležnost omiške policije i cijelu Zagoru i područje do Dicma, odakle počinje nadležnost sinjske postaje. - To je izuzetno veliko područje na kojem mi činimo sve da osiguramo povoljnije uvjete i da zaštitimo građane od obijesnih vozača – naglasio je čelni čovjek prometne postaje. Naravno, uvijek može bolje, a za bolje rezultate potrebno je i "više ljudi i opreme". Ništa bez suradnje - Ako bi se ugradile kamere na nadvožnjake i češće se kontrolirala brzina na brzim cestama, koja je najčešći uzrok prometnih nesreća, onda bi se možda mogao smanjiti ukupan broj poginulih i ozlijeđenih. Također, smatramo da bi nas trebalo još malo više opremiti mobilnim kamerama koje su jako učinkovite, tako da policijski službenik ne mora čekati na jednome mjestu – pojašnjava Kapetanović, uz napomenu da bi jedinice lokalne samouprave trebale biti malo učinkovitije u provođenju svog dijela posla, kao što je postavljanje signalizacije i uspornika te organizacije rada prometnih redara koji, kaže, imaju javne ovlasti kao policajci. - Jedino suradnjom s jedinicama lokalne samouprave mogu se postići bolji rezultati - dodao je. Ovi policajci priželjkuju izgradnju Tehnološkog parka na Dračevcu, gdje bi pronašli konačnu adresu. No, kaže Kapetanović, u sada već bivšoj zgradi "Čistoće" neće biti problem čekati rokove, pa se neće žaliti i ako se produže, što je postalo pravilo u Lijepoj našoj.