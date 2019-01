Vozač splitskog Prometa brutalno premlaćen na stanici na Lovrincu: maskirani napadači ga mlatili šipkama, završio u bolnici

Ne prođe dugo vremena i ponovo pišemo o napadu na vozača splitskog gradskog prijevoznika "Prometa". Ovoga puta, radi se o stravičnom činu koji se dogodio u petak navečer, oko 23 i 15 minuta na Lovrincu, posljednjoj stanici linije broj 3 koja vozi od Brda do gradskog groblja. Prema našim informacijama, dvojica djelomično zamaskiranih mlađih muškaraca brutalno su napala i opljačkala 58-godišnjeg vozača gradskog autobusa.



- Pri dolasku na Lovrinac, prema procjeni vozača, u autobusu je bila djevojka i dva momka. Vozač je shvatio da će pričekati ponovni polazak prema Brdima i nije ih imao namjeru tjerati vani, čak im je rekao da mogu ostati sjediti do polaska. Međutim, dvojica su odmah krenula prema njemu. Bili su djelomično zamaskirani i počeli su vikati da im preda novce. U tom naguravanju jedan napadač i vozač su ispali iz autobusa na pod, a ovaj drugi na nogama, iskoristio je priliku i nekoliko puta, palicom ili nekim sličnim tvrdim predmetom, udario vozača po glavi – prepričao nam je nemili događaj Vedran Knezović, rukovoditelj Prometnog sektora. Kaže da je vozač bio obliven krvlju nakon udarca, a srećom, na kraju je završio na kućnoj njezi s nekoliko šavova na glavi, ali vidno rastresen.



- Otuđili su mu torbicu s novcem. Mislim da se nije radilo o puno novca, jer se on taj dan već razdužio u firmi, tako da se tu moglo raditi o nekom manjem popodnevnom inkasu. Mislim da nije bilo niti tisuću kuna – kazao je Knezović, koji je još uvijek pod dojmom nakon tako brutalnog napada.



- Što može biti gore od ovoga? Ubojstvo ili napraviti čovjeka invalidom? Nisu se oni puno dvojili oko toga hoće li on biti invalid ili neće. Njih očito nisu zanimale posljedice po njegovo zdravlje ili smrtni ishod. Brutalno napasti čovjeka na radnom mjestu treba osudili s maksimalnom kaznom. Da se ozbiljnije sankcioniraju, napadi na vozače ne bi bili toliko učestali – naglašava rukovoditelj Prometnog sektora.

Policija istražuje okolnosti napada, a otkrili su da je nesretni vozač premlaćen tvrdim predmetom.

Prema podacima naše redakcije, riječ je o najmanje 20-tom fizičkom napadu na Prometove vozače od 2014. godie do danas.