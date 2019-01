Kombinacija bagera i marjanske šume digla Splićane na noge: 'Kako će na hrbat doći stroj, a tamo je najviše stabala stradalo? Jedva čovjek dođe...'

Očekivano, kao što smo napisali u prvoj rečenici jučerašnjeg članka, kombinacija bagera i marjanske šume stravično je zazvučala Splićanima.

Burne reakcije na tekst o sječi čak 20.000 stabala napadnutih potkornjakom pristizale su od ranog jutra na adresu redakcije "Slobodne". Najavljeno je da će već početkom veljače u park-šumu stići strojevi kojima će se, kako je kazao Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Marjanom, izraditi traktorske vlake (improvizirani putovi, op.a), kuda će prolaziti mehanizacija i radnici do zaraženih stabala.

Teška dijagnoza na Marjanu: agresivni nametnik proždire park-šumu, bolesno je čak 20 tisuća stabala, Javna ustanova prisiljena na drastično rješenje, pali se teška mehanizacija

Problem je, istaknuo je Grubšić, što 70 posto šumskog prostora nije pristupačno, a nametnik će nastaviti sušiti i uništavati pluća grada čim se sredinom ožujka probudi iz "zimskog sna". Na najavu dolaska strojeva u splitsku zelenu oazu, burno je reagiralo i Društvo "Marjan" na čelu s predsjednikom Srđanom Marinićem.

Kazao je da je njegova reakcija slična izjavi koju je u listopadu za "Slobodnu" dala Lidija Bašić, čelnica zadruge "Terra Concordia" koja je bila angažirana na poslovima uklanjanja zaraženih stabala na rubnim dijelovima šume.

U izjavi je citirala profesora Milana Perneka sa Šumarskog instituta, koji je, prema njezinim riječima kazao: "Kako ćete pustiti velike strojeve, samljet ćete cijeli park, znate li što radite?".

Marinić je, nadovezujući na tu profesorovu izjavu, postavio nekoliko pitanja čelniku gradske ustanove.

- Želim imenom i prezimenom znati koja je stručna osoba donijela takvu odluku, tko je napravio takav plan, tko će ga provoditi, tko će ga nadzirati - imenom i prezimenom! Svi radovi moraju biti potpisani od strane ovlaštenog šumarskog inženjera - izravan je čelnik Društva "Marjan".

Na pitanje kako bi on riješio problem s velikim brojem zaraženih, "crvenih" stabala koja se nalaze u nepristupačnim sektorima šume, odgovorio je protupitanjem.

- Ajmo na Telegrin ili pogledajmo na Marjan ispred tunela. Ma, koji će stroj ući tamo? Nema toga stroja koji će ući unutra. Tu je litica i stijene, tu treba ljudska snaga i nema druge - odgovara Marinić uz napomenu da su za takav veliki zahvat potrebni educirani i spretni stručnjaci.

- Konfiguracija terena ne dozvoljava prolazak strojevima. Kako će na hrbat doći stroj, a tamo je najviše stabala stradalo? Jedva čovjek dođe. To je teški šumarski posao koji moraju odraditi stručnjaci koji imaju posebnu opremu za penjanje po stablima, inače, tako opremljeni ljudi izgledaju kao alpinisti - predlaže prvi čovjek "Marjana".

Uostalom, uvjeren je Marinić, da bi se "sigurno diglo 20.000 Splićana koji će dati ruku i nešto napraviti za spas park-šume".

Slično je reagirao Ante Čikotić, Mostov gradski vijećnik, koji je posebno aktivan u Banovini po pitanju zaštite Marjana. Kazao je da već godinu i pol dana ponavljaju da je šuma u opasnosti "ne samo od građevinskih zona koje su vladajući odbili ukinuti, nego i samoga potkornjaka".

- Danas se pitam, je li taj isti nametnik podloga za betonizaciju Marjana. Ne mogu objasniti ni sebi, ni kolegama, ni ljudima iz struke s kojima sam pričao, kako je neko mogao godinu i pol pustiti da to propada - kazao je Čikotić prozivajući tako nekadašnje vodstvo Javne ustanve za nerad.

- Pričajući sa stručnjacima iz Šumarskog instituta, rekli su mi da se potkornjak obnavlja brzo i to je odmah bio znak za uzbunu. Sada je to propušteno vrijeme, više od 15 tisuća stabala je zaraženo i sada se ide u sječu. To se nije trebalo dogoditi. Da se samo plan gospodarenja park-šumom provodio, da su se sadila nova stabla i postojeća sjekla, ne bi se ovo dogodilo. Sada ćete imati ugrozu, Marjan će oćelavit. Trebamo ga zaštiti i pozivam sve političare da se aktivno uključe u zaštitu Marjana, jer su to pluća grada - naglasio je Mostovac.

Osim Čikotića, pojedine komentartori na društvenim mrežama su također prozivali bivše vodstvo gradske institucije, jer se "zbog njihova nerada" mora posjeći čak 30 posto šume.

Na Marinićevo pitanje o objavi imena i prezimena osobe koja će stajati za najavljenih radova, ravnatelj Grubšić je odgovorio kako je upravo on ovlaštena osoba za donošenje takvih odluka i potpisnik ugovora s izvođačem.

- Radove će nadgledati zakonom ovlaštena osoba za šumarske poslove, voditelj stručne službe i magistar šumarstva Ivan Ljubić - dodao je Grubšić, te zaključio:

- Činjenica je, od koje se ne može pobjeći, kako se gotovo 30 godina loše ili nikako gospodarilo marjanskom šumom što je direktno i dovelo do prestarjelosti šume i epidemije potkornjaka u ovako katastrofalnom opsegu. Upravo zbog nepristupačnosti i specifične konfiguracije terena, ali i zbog toga što je to uobičajeni dio gospodarenja šumom koji se dosad, na žalost, nije provodio, pristupamo izradi traktorskih vlaka. One će omogućiti pristup strojevima za poslove sječe, izvlačenja i otpreme posječene zaražene drvne mase.