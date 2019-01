Aktivisti s Fejsa prozvali Oparu i uspjeli nemoguće: 'Afrika sa strujom' konačno dočekala asfalt!

Aktivisti s Facebook stranice "Dnevna doza splitskog nereda" vjerojatno ne žive na gradskom proračunu, možda nisu nedavno dobili ključeve modernih ureda na Rivi oslikanih inspirativnim citatima, ali su zato po tko zna koji put uspješno odradili svoj posao. I to posao koji se do jučer činio potpuno neizvediv, nemoguć. Oni su, naime, uspjeli prizvati gradske službe da riješe komunalni problem. Kako? – pitate se.

Pa, na najvećoj društvenoj mreži imenom i prezimenom prozvali su gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu. Napisali mu da se od kraja prošle godine na lokalitetu "Afrika sa strujom" čeka asfalt. I, u roku od niti 120 minuta, kad su kazaljke pokazivale točno 13 sati, stigli su radnici "Cestara". Zaprašili čitavo raskrižje pored "Slobodne".

Dim je, očekivano, otežavao vidljivost vozačima na ionako kaotičnom prometnom sjecištu.

A ovo je ta Facebook objava kojom su snovi običnog malog građanina Splita postali stvarnost:

"Gradonačelniče Andro Krstulović Opara, imate problem. Svaka intervencija vaših službi gdje se nešto raskopa, ostaje u tom stanju duži period sve dok netko ne prozove Grad za nerad. Znači, sustav vam ne funkcionira. Molimo vas da ga ili uspostavite ili odete. Simple as that. Nije vaše da pratite svaku sitnu intervenciju u gradu, ali je na vama da se okružite osobama koje će u opisu posla imati postaviti sustav koji će pratiti svaku intervenciju na javnoj površini od početka radova do završetka istih i vraćanja u prvobitno stanje. Stoga, koga god treba smijenite i nađite nekoga tko ima zrno odgovornosti prema svom poslu. Semafori na raskrižju kraj Slobodne su postavljeni 28. prosinca 2018. godine, danas je 9. siječnja 2019., a i dalje nema asfalta. Nismo stručnjaci za beton, al' prema laičkoj procjeni osušija se ima već tjedan dana. Ovakvo stanje je na tri od četiri točke za pješake na tom raskrižju."

Poručili su to aktivisti. I uspjeli.

Ako vas zanima kako je to moguće, ako ste i vi već umorni od upozoravanja na neki komunalni problem i uvjeravanja gradskih službi da je njegova sanacija važna, zapitajte se jeste li pokušali s poimeničnim javnim prozivanjem odgovornih.