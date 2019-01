Teška dijagnoza na Marjanu: agresivni nametnik proždire park-šumu, bolesno je čak 20 tisuća stabala, Javna ustanova prisiljena na drastično rješenje, pali se teška mehanizacija

Već početkom veljače na Marjanu bi trebala osvanuti teška mehanizacija. Svjestan da kombinacija šume i bagera uvijek stravično zvuči, Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan, pojašnjava da će upravo strojevi pomoći pri uklanjanju potkornjaka, koji već duže vremena suši i uništava "gradska pluća".

S tim ciljem, krajem ovog ili tijekom idućeg tjedna, JU raspisat će natječaj za nabavu i izradu traktorskih vlaka, odnosno sekundarnih veza privremenog karaktera unutar svih sektora šume (improviziranih putova op.a.) koji će omogućiti pristup svim dijelovima šume tamo gdje strojevi, a često niti ljudska noga, svih ovih godina nisu mogli prići.

- Prema procjeni stručnih službi, čak 70 posto šume nije pristupačno. Dakle, onaj koji dođe raditi na suzbijanju nametnika, morao bi ostati tri ili četiri godine kako bi posjekao sva stabla i izvukao ih. Ako želimo na pravilan način pristupiti tim aktivnostima, moramo raditi ono što svaki gospodarski program iziskuje, a to je da svaki sektor šume bude pristupačan onima koji njime gospodare – pojašnjava Grubšić te napominje da za takav zahvat nije potreban akt o građenju.

Dodaje da stručnjaci ističu kako je upravo nepostojanje pristupa sektorima šume imalo velik utjecaj na broj potkornjaka koji trenutačno obitava u deblima marjanskih stabala.

- Nakon što je u veljači prošle godine objavljen natječaj za sječu zaraženih stabala, prvo se nitko nije javio, a poslije, tvrtka koja se javila radila je samo na obodnim dijelovima šume, uz pristupne ceste, jer se do središta šume ne može doći. Posjeklo se oko 450 kubika drva, no ostalo je još puno posla. Prema procjenama, čak je 35 posto šume zaraženo – pojašnjava ravnatelj, a za takav zahvat planira šumu podijeliti na dva dijela u kojima će se odvijati radovi.

- Nakon što se traktorske vlake počnu raditi na jednom dijelu šume, istovremeno možemo raspisati natječaj za sječu i odvoz drvne mase. Radovi će krenuti kada procijenimo da je dovoljno površine oslobođeno da izvođač zadužen za sječu od nas ne može tražiti bilo kakve zastoje – najavljuje Grubšić. Ono što je važnije, kaže, šuma više neće biti neprohodna, što će uvelike pridonijeti budućem kvalitetnijem gospodarenju.

- Nadam se da će se javna nabava za izradu traktorskih vlaka zaključiti do kraja ovog mjeseca, kako bismo od 1. veljače krenuli u rad te kako bi do sredine ožujka pola šume već bilo slobodno za sječu zaraženih i osušenih stabala. Prema procjeni struke, radi se o 15 do 20 tisuća stabala, a ako nađemo ozbiljnog izvođača, očekujem da bismo sve mogli posjeći do ljeta – najavljuje čelni čovjek Javne ustanove.

Nažalost, tijekom predradnje i krčenja puteva (traktorskih vlaka) do zaraženih stabala u "srcu" šume, stradat će i određen broj zdravih stabala, ali će, najavljuje Grubšić, "posmrtno" poslužiti kao mamac za potkornjaka.

- Ono zdravih stabala što ćemo morati srušiti u izradi traktorskih vlaka zanemarivo je prema onome što će se napraviti dugoročno za šumu. Sredinom ožujka očekujemo buđenje potkornjaka koji je sada u zimskoj hibernaciji. Kada se probudi, u potrazi za zdravim stablima, posječena u procesu izrade traktorskih vlaka poslužit će kao lovna stabla ili zamka za potkornjake i tako ih spriječiti u daljnjem širenju šumom – napominje rukovoditelj splitske park-šume te najavljuje nastavak suradnje sa Šumarskim institutom ili fakultetom iz Zagreba.

- Planiramo potpisati ugovor o daljnjem monitoringu šume, kako bi se poslije sječe vidjeli rezultati. Nitko nam ne jamči da ćemo sječom obuzdati potkornjake, ali ćemo ih i dalje pratiti klopkama. Nije problem samo potkornjak, već i gljive koje su sveprisutne u drvu, a koje uvelike pridonose tome da se potkornjak razvija i eskalira u ovako velikom broju - pojašnjava ravnatelj JU te dodaje da se nakon sječe, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede na novi revidirani program gospodarenja, može krenuti s pomlađivanjem šume i sađenjem novih kultura.