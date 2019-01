Roditelji ispalili: Policija nam je pred vrtićem ispisivala kazne! U predškolskoj ustanovi samo bespomoćno sliježu ramenima, Grad pred problemom zatvara oči...

Svaka javna ustanova bi trebala imati osiguran pristup autom i pristup invalidima. Možda da sletimo helikopterom na vrtić i djecu spustimo konopom?! - stoji u mailu koji nam je poslala jedna ljutita mama

Dugogodišnji problem s kojim se susreću roditelji djece prilikom dovođenja i odvođenja djece iz DV-a "More" u Šimićevoj ulici na Blatinama, opet se aktualizirao ovog utorka, kada je policija dočekala roditelje koji su ostavljali svoja vozila na kolniku.

- Jutros je policija dočekivala roditelje koji su dovozili svoju djecu u vrtić "More" u Šimićevoj i pisala im kazne za nepropisno zaustavljanje. Očajni roditelji su mogli samo plakati dok nose djecu u vrtić i jaslice. Rečeno nam je da je s Gradom Splitom dogovoreno da se automobili mogu zadržati maksimalno 10 minuta dok se djeca ne odvedu ili dovezu iz vrtića. Kada sam to rekla policajcu koji je fotografirao nepropisno zaustavljena vozila, odgovorio je bahato da samo postupa po zakonu, a ravnateljica neka nam plati kaznu! Prema zakonu svaka javna ustanova bi trebala imati osiguran pristup autom i pristup invalidima. Što da radim? Možda da sletimo helikopterom na vrtić i djecu spustimo konopom?! - stoji u mailu koji nam je poslala jedna ljutita mama.

Nažalost, ovaj problem oko vrtića "More" već predugo traje. U kvartu se osjeća manjak parkirnih mjesta, a ispred vrtića se stvaraju gužve jer roditelji nemaju gdje ostaviti auto dok idu po djecu.

U predškolskoj ustanovi "Cvit Mediterana" bespomoćno sliježu ramenima, jer već dugi niz godina pokušavaju s gradskim kotarom naći neko rješenje, no bez uspjeha.

- Opet se vraćamo na staru priču oko ugibališta za koji postoji projekt, no nikako da se realizira. Još u starim gradonačelničkim mandatima dobili smo zeleno svjetlo za izgradnju ugibališta za nekih 7 do 9 automobila, čime bi se omogućilo roditeljima da se privremeno parkiraju ispred vrtića i odvedu svoju djecu a da ne ugrožavaju i vlastitu i opću prometnu sigurnost. Bila su i sredstva osigurana za taj projekt, nekih 300 tisuća kuna, no rebalansom proračuna su otpala, pa nedavno opet projekt nije prošao i tako unedogled - kazao nam je Davor Matijević, predsjednik GK Blatine.

Veli da je sa Split parkingom dogovoreno da se roditelji mogu parkirati u obližnjoj garaži desetak minuta bez naknade, no pitanje je koristi li se ta opcija, no i ona ne igra veliku ulogu u slučaju lošeg vremena kada djecu treba što manje izlagati kiši, vjetru i hladnoći u ranim jutarnjim satima, kada dolaze u vrtić.

I tako, dok Grad Split zatvara oči nad ovih problemom, u Šimićevoj se redovito stvaraju gužve, a budući da je u neposrednoj blizini objekta i veliki zavoj, smanjena je preglednost i prijete prometne nezgode. Što je najgore, ugroženi su ljudski životi.