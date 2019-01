Ako je suditi po reakcijama ugostitelja koji su zakupili kućice na Rivi, program i koncept splitskog adventa treba pod hitno mijenjati. Stav je to i brojnih naših sugrađana koji su na društvenim mrežama javno izražavali svoje nezadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem "Zimskog akvarela", smatrajući da je Split zaslužio više i bolje.

- Imam osjećaj da splitski advent u ovakvom izdanju polako umire, da je svake sljedeće godine situacija sve žalosnija i žalosnija. Očito je da nešto treba pod hitno mijenjati, jer je ovo što imamo sada prilično otužno i izlizano. Istina, nisu nam ove godine ni vremenske prilike baš išle na ruku, ali nisu ni bile razlog da većina kućica bude zatvorena tih dana. U cijeloj priči Grad igra ključnu ulogu, odnosno jasno je da je sve pitanje novca. Ja, recimo, ne mogu razumjeti da se, evo, makar božićne lampice na Rivi nisu promijenile zadnjih barem deset godina - stava je Nives Dukić, vlasnica "Kućice o' slatkog" koju smo u nedjelju zatekli u pakiranju stvari jer je bio zadnji dan adventskih događanja.

Već godinama se, nastavlja naša sugovornica, ne događa ništa novo, a ni odabir izvođača za ovakvu vrstu manifestacije, prema njezinu mišljenju, nije pogođen.

- Generalno je glazba bila loša, nije privukla publiku, u subotu navečer je koncert Nene Belana bio otužan, nemojte me krivo shvatiti, nemam ništa protiv njega kao pjevača, ali to nije bilo to. Ove je godine i Pjaca podbacila, bila je uglavnom pusta, a ukrase su raskitili već iza Nove godine. Početak Rive od Marmontove je bio sablasno prazan, nedostajalo je sadržaja. Zašto tu nije moglo biti, na primjer, klizalište za djecu? - pita se gđa Nevenka.

I njezin kolega Marko, vlasnik kućice "Marv", koji je ove godine prvi put na adventu, dijeli isto nezadovoljstvo u pogledu glazbe i izvođača na ovogodišnjem "Zimskom akvarelu". Pitali smo ga da nam rezimira i komentira splitsku adventsku priču.

- Ta će vam tekica biti premala da stane sve što imamo reći. Ali, evo, istaknut ću kako smo u proteklih 38 dana, koliko je trajala manifestacija, imali samo četiri ozbiljna koncerta, što je sramota. Primjerice, TBF je nastupao svugdje po Dalmaciji na otvorenom, osim u svome gradu. A da ne spominjem kako je svaki dan od ujutro do navečer svirao jedan te isti CD pa su se pjesme ponavljale svaki sat vremena, i da se navečer sve gasilo već u 23 sata? Iz Spalatuma DMC su mi na to odgovorili kako će kontaktirati DJ-eve te da ne mogu svima ugoditi?! Nema dalje - smatra Marko i dodaje kako je, nažalost, i vrijeme presudilo ukupnom dojmu.

- Kada je bilo lijepo vrijeme, bilo je nešto svita, kao i nediljom kada je uvik šušur, ali sve skupa kada se uzme u obzir, očekivao sam za novce koje sam dao za kućicu da će sve biti puno ozbiljnije. Pogledajte samo programe u Trogiru, Kaštelima, da ne spominjem u Šibeniku, koji je baš bio top - podvukao je, a na naše pitanje hoće li se natjecati i sljedeće godine, odgovorio nam je kako pod ovakvim uvjetima sigurno neće.

Zakupci na kućicama su nam kazali i kako bi znali čuti goste pristigle s otoka i iz drugih krajeva Dalmacije kako se u čudu pitaju gdje je taj advent.

Prisjetimo se kako je prilikom najave programa "Zimskog akvarela" na konferenciji za novinare u Banovini sam gradonačelnik Andro Krstulović Opara kazao da se Split ovom manifestacijom nema namjeru natjecati s drugim gradovima i osvajati nova turistička tržišta, tako da je, kada podvučemo crtu, očito da se ta njegova rečenica ostvarila u praksi.

"Koliko uložiš, toliko ćeš i dobiti" - jednostavna je logika koja jednako vrijedi kako za ugostiteljsku, tako i za programsku ponudu. Sama činjenica da su na Rivi poslagane kućice u kojima se nude fritule, kuhano vino i kobasice, uz više ili manje pogođenu glazbenu kulisu, Splićanima očito više nije dovoljna.

Tako to rade privatnici Ugodno iznenađenje u pogledu adventskih programa posjetiteljima je u privatnom aranžmanu ponudio restoran 'Perivoj', s par kućica koje su nudile hranu i piće po više nego prihvatljivim cijenama, a program je bio odlično osmišljen. Prostor koji je sam po sebi jedinstven, pod božićnim ukrasima dobio je bajkovit izgled. Za razliku od kućica na Rivi, 'Perivoj' je bio pun svaki dan i teško je bilo uhvatiti prazno mjesto.

Dok je bilo 'Adventilacije', kućice su bile hit Podsjetimo, kolektiv ugostitelja poznat pod imenom 'Adventilacija' zaslužan je za iskorak Splita po pitanju adventskog štiha, pa je te prve dvije godine 2014. i 2015. bio možda najbolji posjet.