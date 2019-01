Moji lijevi stavovi nikada nisu bili tajna, a HDZ-ovcima nije smetalo kad su se slikavali pred rezultatima moga rada: Tamara Visković uoči smjene uzvraća vladajućoj partiji

"Anonimni HDZ-ovac" Kinoteku naziva "sporednom djelatnošću ustanove", dok sam primarnu, obrazovanje, zanemarila. A samo u prošloj godini dobili smo više od milijun i 200 tisuća kuna za razvoj obrazovnih programa i besplatnu edukaciju građana

Odluku Upravnog vijeća splitskog Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje "Zlatna vrata" da dosadašnjoj ravnateljici Tamari Visković ne dodijeli još jedan mandat nego da na njezino mjesto postavi Ivu Uglešića, mladog profesora povijesti u Gimnaziji "Marko Marulić", treba potvrditi Gradsko vijeće.

No odluka Vijeća izazvala je buru među splitskim kulturnjacima, ali i među širom javnosti, koja voli i posjećuje Kinoteku i koja drži da je Tamara Visković, povjesničarka umjetnosti, kustosica i menadžerica u kulturi, ovu ustanovu vodila uspješno. Odluka da je naslijedi anonimni Ivo Uglešić, koji se u javnom nastupu deklarirao kao "obični član HDZ-a" dodatno je razgnjevila Splićane.

Kao rijetko kad do sada, javnost u Splitu se angažirala u nastojanju da ospori vašu smjenu. Je li vas peticija koja kruži internetom iznenadila?

- Znala sam da ću, ma kako nam sjajni rezultati bili, imati politiku protiv sebe. Znala sam također da ću imati na svojoj strani publiku, kolege i suradnike. Ono što nisam očekivala je enormna dimenzija protivljenja s jedne i podrške s druge strane.



Što mislite, što vam je zapravo "presudilo"? Niste članica nijedne stranke, a ozbiljne ste funkcije obnašali u nekoliko vrlo različitih gradskih uprava, odnosno institucija. Koji je vaš "grijeh"?

- To je lijepo sročio “anonimni HDZ-ovac” u tekstu objavljenom na jednom portalu – "nije bilo šanse da jedna takva ultraljevičarka ostane, tako je odlučeno na sjednici predsjedništva HDZ-a". Slijedi neko iznimno neupućeno tračanje, u kojem je i nekoliko potpunih izmišljotima. Moji stavovi nikada nisu bili tajna, makar ih ne držim nimalo “ultra” ni “extra” ni “mega”, nego – jednostavno lijevo orijentiranim. Oni me nikada nisu ograničavali u prihvaćanju i poštivanju tuđih. No valjda je to razlika između “anonimnog HDZ-ovca” i “ultraljevičarke”. Zanimljivo je da im moje “ultraljevičarstvo” – teško mi je ovo izgovoriti s ozbiljnim izrazom lica, nije smetalo kada su se njihovi ministri i gradonačelnici godinama slikavali pred rezultatima moga rada, al' sada im, navodno, “njihovo biračko tijelo to ne bi oprostilo”. Čvrsta filmofilska struja HDZ-a osupnuta je zanemarivanjem francuskog neorealizma u programu "Zlatnih vrata". No šalu na stranu, ne bi ova, inače jedina postojeća reakcija sa strane politike, zaslužila pažnju da ono što sadrži ne potvrđuje sve navode peticije.

Ukratko, što je to?

- Prvo, on nam otvoreno kaže da je odluka donesena prije nego što je natječaj i raspisan, od tijela koje za to nije nadležno. Da je donesena isključivo na osnovi svjetonazorske diskriminacije, te da se drži rutinskim postupkom kazniti ustanovu za program koji nije po guštu stranke na vlasti. Kinoteku, kultni prostor hrvatske kulture, naziva "sporednom djelatnošću ustanove" (!!!), dok je primarno obrazovanje, koje sam zanemarila. Mogu samo reći – dabogda tako zanemareno i ostalo, budući da smo samo u prošloj godini dobili više od 1.200.000 kuna iz ESF-a za razvoj obrazovnih programa i besplatnu edukaciju građana. I jedna bazična informacija s moje strane – kinoteka je također edukacija! Moram ovdje napraviti digresiju koju držim veoma važnom. Tijela kao što su gradonačelnik, gradsko vijeće i njihove “izvedenice”, tijela su koja moraju voditi računa o potrebama i željama svih, naglašavam - svih! - građana, ne samo svog biračkog tijela.

To je inače popularna krilatica...

- Te se očigledne činjenice svi sjete na inauguracijama i pred drugi krug izbora, ali u praksi se “drugi” tretiraju kao neprijatelji i aktivno im se sužava prostor djelovanja. Ako smo već u prvoj godini mandata morali mijenjati sustav prodaje karata jer smo često imali situacije da je dvorana puna, i karte se kupuju po nekoliko dana ranije, ako su upravo oni programi koji se sad izdvajaju kao problematični imali najbolju posjećenost i najpozitivniji odjek, to znači da postoji širok krug građana kojima je takav sadržaj potreba i zadovoljstvo. Kakve veze ima što to, navodno, nije po ukusu biračkog tijela HDZ-a? Puno sadržaja nije po mome ukusu, pa ne idem na njih i problem riješen. Nije da nedostaje drukčijih.

Peticijom se traži, između ostaloga, i raspuštanje Upravnog vijeća "Zlatnih vrata". No bez obzira na uspjeh ili neuspjeh ove inicijative, kako doživljavate regulativu prema kojoj upravna vijeća gradskih ustanova, sastavljena isključivo po političkom ključu, imaju ikakav, a kamoli presudni značaj? Drugim riječima, pati li naš cjelokupni sustav od ozbiljne bolesti zbog koje svako kadrovsko pitanje postaje političko pitanje?

- Upravno vijeće je ključno upravljačko tijelo ustanove, i ono itekako ima smisla ako je sastavljeno u skladu sa zakonom, dakle izborom iz redova uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika. No jasno je da politika ne želi upravljati ustanovama, već ih želi kontrolirati, a to su dvije vrlo različite stvari i traže dijametralno suprotne vrste kadra. Da je upravljačka funkcija vijeća degradirana na puko provođenje političkih naloga, i da se niti ne očekuje da obavlja ijednu drugu ulogu, govori i činjenica da nitko, ni politika koja ih je postavila, ni javnost, ni mediji, ne postavljaju pitanje zašto, pobogu, upravno vijeće koje po zakonu upravlja ustanovom, dvije godine, na više desetaka sjednica, nije imalo primjedbu na tako grozan program? Je li u te dvije godine itko uopće popratio ijedan program u ustanovi kojom upravlja?

Neprivlačan politički 'brak'

Vaš rad u "Zlatnim vratima", kao i onaj u MKC-u, kao i onaj u Gradu, kad ste bili gradska "ministrica kulture", koliko mi je poznato, bio je redovito dobro ocjenjivan. A sad će vas, čini se, naslijediti "obični član" HDZ-a. Mislite li o sebi kao o "neobičnoj osobi"?

- Postoje, naravno, sličnosti sa situacijom od prije četiri godine, kada je tadašnja gradska vlast imala “svog” kandidata, izglasanog unatoč disproporciji u kompetencijama, ali ima i važna razlika. Prije četiri godine tadašnja ravnateljica "Zlatnih vrata" je bila u ostavci, a stanje u ustanovi katastrofalno. Tko se tada javio na natječaj, javio se za posao koji više neće ni onaj ko ga je imao. Malo je reći vrića brokava... Danas onaj tko dođe u "Zlatna vrata" dolazi na gotovo. Na uredno i uspješno. U zemlji u kojoj je stranačka iskaznica važan element, vjerojatno jesam nekakav čudnovati kljunaš. Često dobivam prijedloge da se uključim u rad različitih stranki, nerijetko su popraćeni i ponudama za konkretne funkcije koje proizlaze iz eventualnih uspjeha na izborima. Meni je to kompliment, i rado pomognem oko programa u kulturi onima koji smatraju da im moje mišljenje može koristiti. Cijenim kad političar za mišljenje pita ljude izvan svog stranačkog kruga, no za sada nemam potrebu za političkim “brakom”.

Što biste posebno apostrofirali kao svoj uspjeh u "Zlatnim vratima"? I koji projekti su, ako zaista budete morali odstupiti, ostali nerealizirani?

- Temeljito devastirana ustanova je preporođena u svakom pogledu. Programski je atraktivna, kreiran je čitav niz novih kulturnih i obrazovnih sadržaja, publika je utrostručena u odnosu na razdoblje prije mog dolaska, uspostavljen je niz projektnih suradnji sa visokoškolskim, znanstvenim i kulturnim ustanovama širom Hrvatske, postali smo nastavna baza Sveučilišta u Splitu, članovi svjetske udruge art-kina, teški gubitaš je pretvoren u likvidnu instituciju koja trenutno provodi dva projekta financirana iz EU fondova, i konkurira za treći, što nam omogućuje da veći broj naših edukacija bude besplatan za polaznike, zgrada je infrastrukturno obnovljena, u suradnji s kinom "Mediteran" smo lansirali po mišljenju mnogih kulturni događaj godine, revitalizaciju kina "Bačvice"… Bliska budućnost je programski i financijski osigurana, tako da ne bi trebalo biti problema da se takvo stanje održi, štoviše, s obzirom na to da je kino "Bačvice" u protekloj sezoni imalo oko 70.000 kuna “startnih” troškova, koji su pokriveni iz poslovanja kina, može se izračunati da bi najmanje toliko sredstava trebalo biti viška u 2019. godini, kad te investicije ne budu potrebne. Što se realizacije projekata tiče, koliko sam shvatila, program drugog kandidata nema definirane konkretne strateške projekte, pa u stvari ne mogu predvidjeti što se planira realizirati a što ne.