Splitski komunalci i prometni redari više nisu samo urbana legenda: doselili su se u sam centar grada, evo gdje od sada možete pronaći dežurnu ekipu

Komunalno i prometno redarstvo Grada Splita uselilo se u prostor od 20-ak metara četvornih nasred Rive, u kojem je godinama u zakupu bila trafika "Tiska".

Pisali smo nedavno o neobičnom raspletu natječaja za zakup ovog poslovnog prostora u vlasništvu Grada, koji je bio raspisan još krajem 2016. godine.

Nakon niza peripetija, pa i prijetnji sudom, u konačnici su odbijena oba ponuditelja jer je, kako nam je poručeno iz Banovine, "odlučeno da Grad preuzme ovaj prostor za potrebe svojih službi kako bi njihov rad približio građanima".

Neobičan rasplet natječaja za atraktivni prostor nasred Rive: Banovina odbila dvije ponude i prostor ostavila - sebi; Vlasnici privatne tvrtke najavljuju tužbu: Radi se na štetu malih, a štiti se velike

Drugi je to potez aktualne vlasti nakon što su zaposlili novih 15 komunalnih redara, jer su o (ne)postojanju prijašnjih kružile urbane legende.

Dežurnu ekipu od sada možete posjetiti u uredu na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 9, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, ili ih dobiti na telefone 310-158 (komunalci) i 682-576 (prometni redari).

Na terenu su do kraja manifestacije "Zimski akvarel" sve do ponoći, a ostatak godine će im radno vrijeme biti od 8 do 22 sata.