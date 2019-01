Ljutiti Splićanin: Motor mi je ukraden ispred naplatne kućice stražara 'Split parkinga'! Ispadam lud jer plaćam garažu, pa što rade čuvari?!

Priznajem, ima tu moje krivnje, jer sam baš taj dan izgubio ključ motora ili mi je ukraden. No, problem je što mi je iste večeri ukraden motor koji je bio parkiran neposredno pokraj kućice stražara tvrtke "Split parking", zaduženog za čuvanje garaže u Doverskoj ulici. Dakle, lopovi su s motorom nesmetano izašli na vrata za pješake, koja se uopće ne bi smjela otvoriti bez kartice, ali su već dugo pokvarena. To je ono što me je naljutilo – ukratko je rekao Teo Grubišić, korisnik garaže na Mertojaku iz koje mu je krajem lipnja ove godine ukraden motocikl Yamaha xMax 250, u vrijednosti od 25.000 kuna.

– Žao mi je što vam se još tada nisam javio, ali prvo sam pokušao problem riješiti na lipe, u komunikaciji s institucijama i tvrtkom čiju uslugu koristim već dvadeset godina. Meni su već ukrali jedan skuter ispred zgrade, zbog toga sam ovaj držao u sigurnoj zatvorenoj javnoj garaži s čuvarom, a na kraju su mi i njega ukrali zbog tehničkih neispravnosti garaže – tvrdi Grubišić, još uvijek ljutit jer mu je, kaže, osim krađe vozila prodana lažna usluga tvrtke "Split parking".

– U toj garaži na tri etaže radi jedan čuvar i nemaju sustav videonadzora. U medijima sam pročitao izjavu Marka Bartulića, direktora komunalnog poduzeća, kako će garažu na Sućidru preuzeti tek kad se na donju etažu instalira sva potrebna oprema za redovitu i sigurnu upotrebu i kontrolu pristupa. Tako se obmanjuje javnost, jer se zatvorena javna parkirališta predstavljaju kao sigurna i za to se naplaćuje adekvatna cijena, a s druge strane to ne odgovara istini jer su po Statutu grada poistovjećeni s otvorenim javnim parkiralištima i ne snose nikakvu odgovornost za štetu ili krađu – istražio je naš sugovornik mnoge zakone, ali uzalud, zna da motor neće vratiti, no veli da želi poslati jasnu poruku o uslugama koje nudi tvrtka zadužena za gradska parkirališta.

– Zašto stavljaju stražara i čemu vrata na karticu koja ne rade? Tako se stvara nekakva prividna slika da oni štite vaša vozila, ali uopće ne odgovaraju za njih. Ispada da si lud što plaćaš garažu, jer sam tako mogao platiti i kasko. Osim toga, ako želiš u garažu smjestiti automobil i motor, ako platiš parkirno mjesto za auto, onda je motor u pola cijene, ali moraš ga ugurati na isto mjesto na kojem ti se nalazi auto, tako da ne razumijem ni takvu logiku – navodi Grubišić.

No, gotovo četiri mjeseca nakon krađe kaže da ga najviše ljuti to što je usluga koju "Split parking" prodaje – lažna.

– Postoje i nepravilnosti vezane uz ulogu unutarnje čuvarske službe u zatvorenim garažama. Ne zna se njihova funkcija, jesu li u ulozi čuvara ili u kojoj drugoj, jer se u navedenoj garaži naplata obavlja uplatnicama i trebao bi funkcionirati sustav magnetnih kartica kako bi ulaz u garažu bio omogućen samo korisnicima s ugovorom na ime i registarskom oznakom vozila – ističe 41-godišnji ekonomist.

Bartulić, direktor "Split parkinga", ima nešto drukčiju verziju. Rekao je da je istina da je Grubišić obavijestio djelatnika da su mu ključevi ukradeni, ali ne odgovara istini da je motor bio parkiran u neposrednoj blizini i na mjestu koje je vidljivo djelatniku, no kaže da ni to ne bi promijenilo pitanje odgovornosti.

– Po svemu sudeći, za vrijeme djelatnikova redovitog obilaska garaže, koja ima tri etaže, nepoznate osobe, koje su po pretpostavci gospodina Grubišića imale i ključ, odvezle su motor iz garaže, što je predmet rada policije – objasnio je direktor "Split parkinga".

Uz to je rekao da je važno naglasiti kako oni ne mogu odgovarati za bilo koju štetu na vozilima jer to spada u domenu osiguranja vozila, koju može koristiti jedino vlasnik vozila. Ta je stavka poznata i našem sugovorniku, ali želja mu je bila istaknuti da "Split parking" u zatvorenim garažama "samo čuva mjesto".

– Kao davatelj usluge isključivo se obvezujemo korisniku omogućiti rezervirano parkirno mjesto. Razumijem da se korisnik mogao naći u zabludi, no postoji isključivo njegova odgovornost kao korisnika usluge – kaže Bartulić.

Najavio je da će sve garaže biti opremljene novim sustavom kontrole pristupa i ulaznim vratima. Istaknuo je da su navedena vrata za pješake, kroz koja je ukraden Grubišićev motor, sanirali desetak puta, a kvarovi nastaju isključivo zbog nepažnje korisnika, zbog čega će spomenuti ulaz osigurati novim sustavom.

Reorganizacijom koju su nakon dodatnog opremanja garaža najavili iz "Split parkinga" u ranijim odgovorima, pet djelatnika garaže u Doverskoj ulici pružat će usluge i u ostalim garažama u blizini, čime će se povećati njihova efikasnost, a ugrađena oprema, najavljuje Bartulić, omogućit će da razina usluge bude na jednakoj ili višoj razni. No, bez obzira na moguću "višu" razinu usluge, "Split parking" čuva vaše parkirno mjesto, ali ne i automobil parkiran na njemu.