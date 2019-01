Nastavlja se rat vlasnika i najmoprimca stana u centru Splita; Županović: Laže za stan, želi ga otkupiti; Glavina: Zatajio je 200 tisuća kuna koje mi je dužan, prevario je tri fonda

Priča o ovršenom vlasniku i najmoprimcu koji mu prijeti novom tužbom jer, navodno, ne želi "rupu u kojoj živi dovesti u red", dobila je nastavak.

Rade Županović, vlasnik stana od devedeset kvadrata u centru Splita, u koji s obitelji ne može useliti pune 34 godine, tvrdi da njegov najmoprimac laže kako ga otkup ne zanima, i poručuje da će se natjecati za novogradnju iz sustava POS-a, što mu omogućuju Izmjene i dopune Zakona o najmu.

A sukladno tim izmjenama i dopunama, zaštićeni najmoprimci imaju prednost pred ostalim kandidatima za subvencionirani krov nad glavom. Takvi se stanovi prodaju po povoljnijim uvjetima od tržišnih, uz kredite s nižim kamatama i duljim otplatnim rokovima od uobičajenih, a u pravilu se podižu na periferiji velikih gradova.

– Moj najmoprimac kaže da lažem, i da on, kako veli, "ne želi više ostati u toj rupi", a preko svoje odvjetnice mi je uputio dopis u kojem traži razgovor o mogućem otkupu. Dokument koji vam prilažem u potpunosti ga demantira – rezolutan je Županović.

Neviđena pravna zavrzlama u centru Splita: zaštićeni najmoprimac ovršio suvlasnike stana od 90 kvadrata!; 'Majka mi je radila u Jugoplastici i ima 1400 kuna mirovine, a otac 2200'

Nevjerojatna priča Splićanina Rade: Živim na Mejašima u stanu za koji sam podigao kredit u francima, a moj najmoprimac u 90 kvadrata u strogom centru grada

Poticajna sredstva

Podsjetimo, vlasniku stana Županoviću stiglo je rješenje o ovrsi na 200 tisuća kuna, a na temelju pravomoćne presude Županijskog suda koji mu je prije tri i pol godine naložio da nadoknadi troškove najmoprimcu koje je imao zbog nužnih popravaka u stanu.

U međuvremenu, najmoprimac Vidan Glavina podignuo je još jednu tužbu, kojom po osnovi novih popravaka traži da mu se namiri 30 tisuća kuna, što Županović tumači kao ucjenu.

S druge strane, Glavina kaže da je sve što se dogodilo Radi Županoviću u vezi ovrhe koju je pokrenuo, potaknuo zato jer se oglušio o presudu kojom mu je naloženo da isplati dug, a koji je s kamatama zbog proteka vremena narastao na 200 tisuća kuna.

– Interesantno je kako se Županović prijavio za dobivanje poticajnih sredstava za svoj OPG u Kruševu iako je imao dug utvrđen na temelju pravomoćne presude?!

Općepoznata stvar jest da je glavni uvjet za dobivanje sredstava iz fondova EU-a taj da nemate dug prema nikome, pa je jasno da je Županović prevario institucije koje su mu odobrile sredstva u visini od 160 tisuća eura – uzvraća Glavina, koji kaže da on, odnosno njegova odvjetnica, nije tražio od Županovića da otkupi stan, nego samo njegovo očitovanje o dugu na ime obavljenih radova koje je, prema pravomoćnoj presudi, dužan podmiriti.

– Činjenicom da je Županović zatajio dug nije prevario jedan, nego tri fonda. Ne pada mi na pamet ulagati dalje novac u popravak njegova ruševnog stana. Da mi je bilo stalo do njegova stana, onda ne bih ovršio financijska primanja, nego stan.

Grad Split, čujem, priprema zemljišta za gradnju POS-ovih stanova kod "Malla" i "Cityja", i svakako ću se javiti na te natječaje. Uostalom, branitelj sam i imam pravo na to – kaže Glavina, i napominje da je katastrofa to što je država svojim lošim zakonskim rješenjima priredila svojim građanima – i zaštićenim najmoprimcima, bivšim nositeljima stanarskog prava, ali i vlasnicima.

U povodu cijelog slučaja oglasila se i predsjednica Udruge stanara Hrvatske Iva Tukić, koja je kazala da se vlasnici stanova i najmoprimci uvijek mogu dogovoriti o otkupu stana.

– To nije sporno uopće, no ovdje se radilo o tome da je vlasnik po pravomoćnoj presudi trebao namiriti svoje dugove najmoprimcu, a on se o to samo oglušio – kaže Iva Tukić.

Gordijski čvor

Finale ovog slučaja, plašimo se, ne može razriješiti ni izmijenjeni ni dopunjeni Zakon o najmu stanova.

Vlasnik Županović može zaštićenom najmoprimcu podizati najamninu pet godina u mjeri koja je predviđena zakonom, a nakon toga odrediti visinu najma kako mu padne na pamet, no ako na nju najmoprimac Glavina ne pristane, slijedi sudski postupak. To znači još jednu zavrzlamu; sve te presude, žalbe, otezanja...

Doduše, riječ je o hitnom sudskom postupku koji bi trebao završiti u razumnom roku, ali svi mi znamo da se riječi "hitno" i "razumno" u našoj sudskoj praksi često tako ne tumače.

Slučaj "Županović-Glavina" vrlo je ilustrativan. Svojim su pravnim statusom nezadovoljni i vlasnik i zaštićeni najmoprimac, što svjedoči o nerazumnim potezima vlasti kad su u pitanju oni kojima je oteta imovina, kao i oni koje su u takve stanove uselile poslijeratne vlasti i dale im stanarsko pravo, a koje se u međuvremenu pokazalo bezvrijednim?!

Ukratko, nije im bilo dopušteno otkupiti stan kao drugima koji su društvenu imovinu za mali novac pretvorili u privatnu, ali iz nje nisu iseljeni, što je opet opravdano razljutilo vlasnike.