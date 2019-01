Joe Bašić: alfa i omega Ultra Europe festivala

Fokusirani smo na unaprjeđenje cjelokupnog iskustva posjetitelja te na još bolju promociju svih benefita koje naš festival, kao jedinstveno destinacijsko događanje u svijetu, nudi

Zahuktavaju se pripreme za novu Ultru. Stotine ljudi radi na projektu koji je promijenio Split, finaliziraju se i dogovaraju nastupi, logistika, sastanči se s gradskim vlastima, policijom, komunalnim službama...

O novostima, kao i nekim zanimljivostima vezanim uz početke festivala, razgovarali smo s Joem Bašićem, vlasnikom tvrtke MPG Live, alfom i omegom hrvatske Ultre.



Kako ste došli na ideju da organizirate Ultru?

– Više od 25 godina uključen sam u organizaciju raznih događaja, koncerata i glazbenih festivala u Sjevernoj Americi, a u Hrvatskoj od 1997. godine. Gospodarstvo se ovdje počelo mijenjati 2006. i Hrvatska je postala tržište na kojem je bilo moguće organiziranje međunarodnih glazbenih događaja, no bio je potreban daljnji razvoj te ulaganja u infrastrukturu kako bi privukli najbolje izvođače i projekte. Iste godine MPG je počeo s razvojem strategije i ulaganjima u lokalna i regionalna glazbena događanja, koncerte i festivale. Jedan od važnih koraka bilo je razvijanje baze obožavatelja elektroničke glazbe u Hrvatskoj jer smo prepoznali da nova generacija traži novu i drugačiju glazbu kako bi se izrazila. Prije toga, elektronička glazba bila je "underground" i puštala se samo u malim klubovima te nije mogla doći do mainstream radija i medija.



Kad se to počelo mijenjati?

– Pa s događajima koje smo organizirali, poput Fat Boy Slima, Armanda Van Heldena, Sebastiana Ingrossa, Axwella, Davida Guette, Feddea Le Granda, Ericka Morila i drugih, a okupljali su između 3000 i 10.000 ljudi. Prepoznajući potencijal i veliki interes, organizirali smo Umagination i Big Beach, a oni su privukli obožavatelje iz Europe, Kanade i SAD-a. S više od 20.000 ljudi koji su posjećivali ove festivale, elektronička glazba postajala je sve popularnija, a pronašla je i svoj put do najvažnijih medija u Hrvatskoj. Nakon pet godina stvaranja snažne baze fanova te naših preporuka kao organizatora, pokrenuli smo razgovore s vodećim svjetskim festivalima s namjerom da razmotre mogućnost organizacije velikog međunarodnog događanja u Hrvatskoj. Osjećali smo da je Ultra Music Festival bio najbolji put za nas te smo nakon 18 mjeseci prezentacija i pregovora uspjeli dogovoriti i potpisati ekskluzivno partnerstvo u Europi za njihov brend. Godine 2013., kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, organizirali smo prvo izdanje festivala ULTRA Europe, a ostalo je povijest.



Kako su reagirali Amerikanci na taj prijedlog?

– Na prvu su mislili da smo ludi! Nikada nisu čuli za Hrvatsku i mislili su da smo jedna od bivših ruskih država. No, nakon što su vidjeli naše referencije i bogato iskustvo, odlučili su ozbiljno razmotriti naš prijedlog. Prezentirajući im planove za ULTRA Europe te stigavši u Hrvatsku i sami su se uvjerili u svu ljepotu i potencijal ovog projekta, te je odluka o partnerstvu pala je brzo.



Jesu li Amerikanci otkrili koja je Ultra najuspješnija s obzirom na lokaciju održavanja. Naravno tu ne računamo Miami.

– Festival ULTRA Europe drugo je najveće događanje u velikoj Ultra Worldwide obitelji, odmah nakon festivala u Miamiju. Trenutno postoji više od 30 događanja diljem svijeta, na svim kontinentima, s više od milijun prodanih ulaznica godišnje. Naše izdanje ima 15 posta udjela u ukupnoj prodaji, a generira više od 200 milijuna impresija u medijima godišnje. Posjetitelji na ULTRA Europe stižu iz više od 140 zemalja svijeta, dok je u Miamiju zabilježen dolazak iz 90 zemalja, čak 50 manje u usporedbi s nama.



Budućnost?

– Američki vlasnici su uvjereni da će naš festival postati najvećim Ultra festivalom na svijetu, no ovo će svakako zahtijevati dodatnu podršku Vlade i lokalnih partnera, nove hotele te svu potrebnu infrastrukturu za dodatnih 20.000 posjetitelja. 2013. godine Split je imao 7000 registriranih kreveta, a danas je ta brojka porasla na 32.000. Nužna su dodatna ulaganja u hotele viših kategorija te razvoj prometa, posebice zračnog, kako bi Split bio spreman za povećanje gostiju.



Koliki posjet očekujete na Ultri 2019.?

– Naši planovi ali i trenutni pokazatelji idu prema brojci od 160.000 posjetitelja u 2019. godini, dakle to je broj publike (posjetitelja) koja će posjetiti sva tri dana Poljud, kao i zbivanja na otocima i sva druga događanje vezane uz Festival. Ovo će biti moguće ostvariti uz dodatne letove prema Splitu, Zagrebu i Zadru te povećanim ulaganjima u marketinške aktivnosti i promociju festivala u svijetu, na čemu marljivo radimo.



Hoće li u odnosu na Ultru 2018. biti nekih promjena?

– Novitet je svakako ULTRA WORLDWIDE STAGE na kojem ćemo prezentirati izvođače iz cijelog svijeta. Također, promovirat ćemo našu zemlju kroz djela lokalnih umjetnika, hranu te ostala zabavna događanja. Fokusirat ćemo se i dalje na poboljšanje cjelokupnog iskustva posjetitelja, pa ćemo dodatno poraditi na ponudi hrane, WC-ima, te samom dolasku na stadion. S obzirom na odlične rezultate, nastavit ćemo s razvojem destinacijskih događanja u Bolu, Hvaru i Visu, a cilj nam je, prije svega, pokazati svijetu sve ljepote Hrvatske te produžiti njihov boravak ovdje. Svakako očekujte još puno dobrih iznenađenja.



Kako teku pripreme za Ultru 2019.?

– Odlično! Ušli smo u sedmu godinu na krilima prošlogodišnjeg najuspješnijeg izdanja do sada. Mislim da je iza nas ogromno znanje i neprocjenjivo iskustvo te smo najviše fokusirani na unaprjeđenje cjelokupnog iskustva posjetitelja te na još bolju promociju svih benefita koje naš festival, kao jedinstveno destinacijsko događanje u svijetu, nudi. Nedavno smo objavili ULTRA Europe 2018 Aftermovie, a u prvih 24 sata pogledalo ga je više od 200.000 ljudi. Iznimno smo zadovoljni prodajom koja je ponovno zabilježila porast, čak 20 posto više u odnosu na prošle godine, a za 100 posto je porasla kupnja DESTINATION ULTRA Europe ulaznica koje uključuju ulaz na svih sedam festivalskih događanja. Planiramo investirati više u pozornicu RESISTANCE, a u ponudi će biti i posebne RESISTANCE ulaznice za one koji žele posjetiti sve evente pod ovim brendom, u Splitu, na Hvaru i Visu.

Ništa od Spaladium Arene

Planirate li koristiti Spaladium Arenu?

– Ne planiramo koristiti tu dvoranu za festival ULTRA Europe u 2019. godini.

Postoji li mogućnost da se organizira neka vrsta 'Winter Ultre', dakle zimskog zbivanja, primjerice u spomenutoj Spaladium Areni?

– Ne planiramo organizirati zimsko izdanje festivala ULTRA Europe u Hrvatskoj.