Nova kraljica u floti 'Jadrolinije'

Katamaran bi trebao biti ključna karika u brzobrodskom povezivanju jadranskih, a pogotovo dalmatinskih otoka s kopnom

Ako se po prvih mjesec i pol plovidbe poznaje budućnost dvotrupca "Jelena", prinove u "Jadrolinijinoj" floti, taj bi katamaran trebao biti ključna karika u brzobrodskom povezivanju jadranskih, a pogotovo dalmatinskih otoka s kopnom. Novogradnja iz singapurskog škvera nizozemske kompanije "Damen" isporučena je nacionalnom putničkom brodaru početkom rujna, a nakon završnog "šminkanja" u brodogradilištu "Viktor Lenac", svečano je 23. listopada krštena u matičnoj riječkoj luci. Prvi je to novi brod koji je "Jadrolinija" tijekom posljednjih pola stoljeća kupila za održavanje brzih pruga i ujedno 51. na aktualnom popisu, a može primiti 403 putnika o kojima skrbi osam članova posade.

Tijekom posljednjih mjesec dana "Jelena" brodi na linijama sa srednjodalmatinskih otoka prema Splitu, te u suprotnom smjeru, a na početnim je vijađima pokusno akoštala gotovo sve rive u bodulskim portima do Bola, preko Hvara i Vele Luke do Lastova, dakle u svim lukama prema kojima plovi državna bijela flota. Dvotrupac je vrijedan oko 86 milijuna kuna odnosno 11,5 milijuna eura, a razvija brzinu i do 40 čvorova, čime je vrlo atraktivan, konkurentan i pouzdan partner otočanima, vikendašima i turistima koji će i na njegovim palubama tijekom predstojeće sezone i svih sljedećih ljeta doživjeti Jadran.

Nakon što je kuma Zita Pleše, nedavno umirovljena "Jadrolinijina" radnica Jadrolinije, zaželjela "Jeleni" mirno more i sigurnu plovidbu, naša je putnička flota dobila novu "kraljicu". Riječ je o katamaranu izgrađenom od aluminija, dugom 42,2 metra i širokom 11,6 metara, koji pokreću četiri pouzdana "nijemca", MTU-ova stroja ukupne snage 5760 kilovata.

U odnosu na preostali dio brzog brodovlja nacionalne kompanije, izuzevši "Vidu" kupljenu u proljeće 2016. godine, novogradnja s dalekoistočnog navoza predstavlja nekoliko stepenica više po pitanju tehnologije i kvalitete same plovidbe, ali i razine putničke usluge, budući da su dvotrupci poput "Dubravke", "Karoline" ili "Judite" ipak na pragu 30. rođendana. Zbog toga se "Jadrolinijino" poslovodstvo odlučilo na snažan iskorak kako bi domaćem tržištu ponudilo novogradnju sukladnu zasluženoj liderskoj ulozi koju nacionalni putnički brodar već punih sedam desetljeća čvrsto drži na Jadranu.

Da bi pojačanje državne kompanije moglo na dugo vrijeme dobiti povjerenje putnika, svjedoči i naša ćakula s nekima od otočana koje smo dočekali na splitskom Gatu sv. Nikole nakon što je "Jelena" doplovila iz lastovskog Ublija i Vele Luke:

- Brod je dobar, to se odmah vidi. Stvarno je velika razlika u odnosu na ove starije katamarane. Ima puno više mjesta za nas putnike, sjedala su udobnija, a o brzini neću ni govoriti. Nadam se da će brod biti pouzdan i kroz iduće godine plovidbe - naglasio je Mateo Franulović iz Vele Luke, dok je Ivan Lešić, Lastovac na "privremenom radu" pod Marjanom, dodao:

- Zasad mi se čini da je kupnja "Jelene" pogođena. Slažem se da je brod puno bolji u odnosu na katamarane koji su dosad plovili na našoj prugi. Neka zadrži brzinu i bude dobro održavan, pa ćemo i mi biti zadovoljni.

Za takav priželjkivani scenarij bit će zadužene sve karike u "Jadrolinijinu" lancu, a posebice pomorci u čijim su rukama i srce i duša ovog dvotrupca. Na njihovom čelu od prve odvezane cime u splitskoj Gradskoj luci nalazi se kap. Tonči Acalinović (57), zapovjednik s iskustvom dugim četvrt stoljeća u domaćem brodaru, koji nam je predstavio katamaran za čijim se "timunom" nalazi.

- Brod je super, pravi nam je izazov. U odnosu na ostale naše dvotrupce, na kojima sam također plovio tijekom proteklih 15 godina, predstavlja suvremenu tehnologiju i važan iskorak naše kompanije na tehničkom planu, ali i po pitanju udobnosti za putnike i posadu. "Jelena" ima puno bolje maritimne sposobnosti, po moru je baš jak i stabilan brod, nije klasičan "leđero" katamaran, ima ono nešto što ovi drugi ipak nemaju. I interijer je neusporediv, kako za putnike tako i za nas koji na ovom brodu radimo, ali i živimo 24 sata - naglašava naš sugovornik.

Kakve su prve reakcije putnika? Kakvim ocjenuju prinovu u floti u svojim kontaktima s pomorcima, upitali smo "barbu" Tonča:

- Putnici su zadovoljni, saloni na obje palube su prostrani, udobni i dobro osvijetljeni, naši ljudi doista mogu dobiti kvalitetan osjećaj širine i sklada. Glavni, veliki salon se nalazi na prvoj palubi, a ovaj drugi, nešto manji, je na gornjoj razini. O zadovoljstvu putnika sa svih otoka koje smo "takali" ovih dana, a prošli smo sve luke prema kojima "Jadrolinija" održava veze, sve govori pitanje koje su nam redom upućivali: Do kada ćete ostati na našoj liniji? Mislim da je nakon toga svaki komentar suvišan. Osim toga, vrlo vrlo važan faktor je i brzina, jer razlika je ljudima hoće li iz primjerice Visa u Split doputovati za sat i pol ili za samo sat vremena.

U salonu se tijekom ovih ranih zimskih dana u prosjeku nađe stotinjak putnika, je li ekipa spremna za sezonske izazove?

- Uh, ovog ljeta će biti živo! Ako se nastavi aktualni turistički rast, na koji je "Jadrolinija" uvijek spremna, brzobrodski dio naše flote ima posebnu ulogu, jer današnjim gostima je izuzetno važno što prije doputovati do odredišta, pogotovo onih otočnih. Ako "Jelena" bude angažirana na ovim dužim linijama koje uključuju uplovljavanje u nekoliko luka, to će biti brze izmjene putnika, pa će ukupan broj ljudi koje smo prevezli na jednoj plovidbi značajno premašiti temeljni kapacitet od 403 putnika, računamo na od 1600 do čak 2000 putnika. Netko će, primjerice, ploviti samo od Splita do Bola, a drugi od Korčule do Dubrovnika. Naravno, svima njima bit ćemo na stalnoj usluzi, kao što smo i našim otočanima izvan sezone - zaključuje zapovjednik Acalinović.