Prijevoz mora biti dostupan kao voda

Cammeo je učvrstio poziciju vodećeg taksi prijevoznika u regiji. Danas ima 1200 zaposlenih u 3 zemlje i više od 30 gradova te prometuje s preko 600 vozila

Cammeova vozila Splitom ponovo voze nešto manje od pola godine. Na prvih šest mjeseci u gradu pod Marjanom osvrnuo se Vladimir Minovski, direktor i vlasnik Cammea, koji je progovorio i o planovima za 2019. godinu. Stupanje na snagu novog Zakona o cestovnom prometu u lipnju ove godine značilo je i vaš povratak u Split.

Kako su vas Splićani dočekali ovaj put?

- Reagirali su fenomenalno! Već su nas 2016. prepoznali kao pružatelja najbolje i najpovoljnije taksi usluge pa ne čudi što ih je razveselio naš povratak u lipnju. Dočekali su nas raširenih ruku i hvala im na tome.

Koliko imate vozila i vozača i kakav je interes za ovaj posao?

- Na splitskim ulicama prisutni smo s 40 vozila te smo zaposlili 70 vozača. Interes je velik, iako moramo priznati da smo u početku imali manjih problema s pronalaskom vozača jer se sve odvijalo u vrijeme kada je već krenula turistička sezona. Ipak, s obzirom na naše uvijete i način rada bez problema smo pronašli vozače, a i dalje zapošljavamo jer je potražnja za našim uslugama svakim danom sve veća.

Kako se spomenuta liberalizacija tržišta odrazila na poslovanje Cammea općenito?

- Iza nas je vrlo zanimljiva godina u kojoj se Cammeo našao pred velikim izazovima koje smo uspješno savladali te tako još jednom učvrstili našu poziciju vodećeg taksi prijevoznika u regiji. Tako danas brojimo 1200 zaposlenih u 3 zemlje i više od 30 gradova te prometujemo s preko 600 vozila. Liberalizacija tržišta nam je omogućila širenje na nova tržišta, a donijela je i još kvalitetniju uslugu za naše klijente koji su zapravo najviše profitirali, što nas jako veseli.

Vratimo se na domaći teren. Kako je prošla ljetna sezona 2018.?

- Cammeova nit vodilja od samog je početka bila da sezona traje 12 mjeseci. To znači da našim Splićanima i njihovim gostima nudimo najbolju uslugu po najpovoljnijoj cijeni koja se, važno je naglasiti, ne mijenja bez obzira na to bila sezona ili ne. 'Ljetne' brojke su izvrsne, a takav trend nastavio se i u zimskim mjesecima. Raduje nas što su stanovnici grada Splita i okolice Cammeo prepoznali kao sigurnog, pouzdanog i najpovoljnijeg taksi prijevoznika u branši.

Često naglašavate kako konstantno radite na kvaliteti usluge. Što to točno podrazumijeva?

- Za razliku od ostalih, brendirani smo te kontinuirano ulažemo u edukaciju naših zaposlenika. Naša vozila nisu starija od dvije godine, a naše cijene su, za razliku od konkurencije, uvijek iste. Osim toga, klijentima nudimo uslugu taksi prijevoza na jednoj višoj razini i po najpovoljnijim cijenama, što oni itekako znaju prepoznati. Isto tako, osim standardnog taksi prijevoza tu su i dodatne usluge kao što su dječje sjedalice i usluge za korporativne korisnike.

Nemoguće je ne primijetiti kako je za volanima vaših automobila u Splitu sve više vozačica.

- Dobro ste primijetili. To nije samo slučaj u Splitu već i u ostalim gradovima. Cilj nam je razbiti predrasude o poslu taksista. Isto tako, želimo pokazati da je ovo posao kojim se može pristojno zaraditi, te u kojem je moguće smjene prilagoditi životnim potrebama. U fokusu su nam ljudi, a to će se odraziti i na planovima za iduću godinu.

Što sve imate u planu?

- Što se konkretno Splita tiče, nastavljamo istim tempom te planiramo udvostručiti flotu i zaposliti još 100 novih vozača. Kada su pak planovi na nivou tvrtke u pitanju, iduće godinu u fokusu će nam biti ljudi. Naime, na naše vozače ne gledamo samo kao na zaposlenike već i kao na članove velike Cammeo obitelji. Kao odgovoran poslodavac se iz dana u dan trudimo osigurati što bolje radne uvjete i što veća (materijalna) prava za djelatnike, pa osim što naši vozači imaju najvišu plaću u branši, kroz programe sustavnog nagrađivanja se trudimo da je rad u Cammeu zadovoljstvo i izazov. Osim toga, a kako bismo im se odužili za njihov trud i angažman čak i onda kada nisu bila lijepa vremena za taksi branšu, želimo već u 2019. našim vozačima ponuditi da postanu naši partneri u punom smislu te riječi.

O kakvom je partnerskom odnosu riječ?

- Našim vozačima podižemo plaću za 17%, a najboljim vozačima nudimo mogućnost da postanu naši partneri te ostvare pravo na 13. plaću. Za razliku od ostalih, u našem partnerskom modelu nema rizika za partnere i vozače, jer sav rizik snosi Cammeo. Spomenuli ste da u Splitu zapošljavate i dalje? - Ne samo u Splitu, već i u cijeloj Hrvatskoj. U Cammeo su dobrodošli svi. Cilj nam je ukazati na to da ovaj posao mogu raditi žene i muškarci, mladi i stari. Isto tako, pozdravljamo i skoro stupanje na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju s izmjenama i dopunama ZOMO -a (Zakona o mirovinama) prema kojem će moći raditi i ljudi koji su u prijevremenoj mirovini. Tako se širi krug umirovljenika koji mogu raditi pola radnog vremena, a i dalje primati punu mirovinu.

Cammeo u budućnosti?

- Naš moto je da prijevoz mora biti dostupan kao voda, a u skladu s time krojimo i naše buduće planove. Iako živimo u vremenu u koji u prvi plan dolazi uglavnom ono negativno, smatramo da u Hrvatskoj ima mnogo više od toga. Ako smo uspjeli zadržati jednu mladu obitelj da ostane ovdje, napravili smo veliku stvar. U skladu s time, planiramo širenje u svaki veći grad u Dalmaciji te zapošljavanje novih vozača.