Najveći spa i wellness centar u Dalmaciji

'Recupera' je nakon temeljite obnove i preuređenja jedinstven prostor zdravog i lijepog života, a brendovi s kojima radimo su prvi put u Hrvatskoj i doista su posebni, imaju svoje protokole koji su više medicinski nego kozmetičkiOvaj spa i wellness je različit od drugih zbog povezanosti s uređajima za analizu tijela, kože, beauty tretmana, lasera i svega što na putu ozdravljenja ili uljepšavanja može pomoći. Rezultat je vidljiv odmah

Ne mogu se sjetiti baš nikoga, bez obzira na dob i spol tko ne bi poželio krenuti na opuštajuće putovanje obnove tijela, uz ugodnu glazbu, svjetlo svijeća i nezaobilazno uljepšavanja uz stručnu pomoć za opuštanje i osnaživanje muskulature... Zvuči kao prizori iz filmova, daleki i nedostižni trenuci o kojima se sanja, a zapravo sve to čeka posjetitelje novootvorena najvećeg spa i wellness centra u Dalmaciji. Radi se o "Recuperi" u sklopu "Le Meridien Lav" hotela u Podstrani, koji je nakon temeljite obnove i preuređenja, koje je završeno u lipnju, dobio jedinstven prostor zdravog i lijepog života, drugačiji i originalan u pristupu klijentima, ali i načinu rada i vrstama tretmana. Takvu ponudu poznatog prvokategornika već su prepoznali brojni gosti koji dolaze na vikend programe u "Le Meridien Lav" upravo radi usluga "Recupera" centra, a dugoročno planiraju na njegovoj ponudi i uslugama graditi i proširivati priču o city-break programima.

Novi koncept wellness i spa zone "Recupera" počinje već ulaskom u prostor koji je uređen drugačiji, jer nije obični spa i wellness, nego nudi cijeli niz sadržaja. Ideja "Recupere" je bila da se napravi jedno putovanje kroz ugodu i opuštanje, da osoba koja dođe ima sve, od treninga, nutricionista, savjeta, termi za opuštanje i sve vrste tretmana za uljepšavanje, i to na jednome mjestu. To je osnovni koncept na kojemu počiva usluga, govori nam Bojan Miličević iz marketinga hotela "Le Meridien Lav" predstavljajući obogaćivanje ponude hotela. Naime, cijeli prostor na kojemu je i prije bio bazen i sala za vježbanje osmislio je engleski arhitekt specijaliziran za spa centre, čija je ideja bila da se iskoristi neiskorišteni prostor kupole iznad bazena. Tako su nastale dvije razine na kojima se danas prostiru spa recepcija, bazen, fitness, saune, parna kupelj i jacuzzi, ali i u potpunom miru i odijeljeni od svakog znatiželjnog pogleda na drugoj etaži beauty centar, termalna zona i sobe za tretmane i masažu. Sve to su važne kockice u mozaiku dobre priče o obnovi tijela iznutra i izvana, koju su već prepoznali gosti iz cijele Dalmacije, kažu u hotelu.

– Ovaj spa i wellness je drugačiji od drugih zbog povezanosti s uređajima za analizu tijela, kože, beauty tretmana, lasera i svega što na putu ozdravljenja ili uljepšanja može pomoći. Radimo s vrhunskim kozmetičkim brendovima, a najbolje je što je rezultat vrlo brzo vidljiv. U širem prostoru nema tako objedinjene usluge s ritualima koji omogućavaju potpuno opuštanje i obnovu tijela, a brendovi s kojima radimo su prvi put u Hrvatskoj i doista su posebni, imaju svoje protokole koji su više medicinski nego kozmetički. Važne su konzultacije i analiza koju stručnjak napravi sa svakim klijentom prije početka tretmana koji se prilagođavaju – kaže Gabrijel Videc, asistent voditelja "Recupera" centra.

Ono što je drugačije u "Recuperi" jest i da su svi terapeuti i osoblje koje radi u spa i wellness centru zaposlenici hotela, pa i usluga mora biti na razini uglednog brenda koji hotel nosi.

– U cijelom svijetu budi se svijest o potrebi zdravog života i njege tijela iznutra i izvana, a polako se ta svijest budi i kod domaćih ljudi, zato je takva vrsta ponude hotela jako važna. Inače, zimi su gosti uglavnom domaći građani iz svih dijelova zemlje, ali i iz BiH i Slovenije. U predsezoni i posezoni s kongresnim skupovima imamo najviše gostiju iz Njemačke, Velike Britanije, Italije, SAD, ali i mnogih drugih tržišta. U glavnoj ljetnoj sezoni najviše je Amerikanaca i Engleza u hotelu. Ove zime za blagdane imamo velike grupe Slovenaca i Austrijanaca koji će popuniti hotel, i kojima je jako važno imati tako raznovrsnu i kvalitetnu ponudu spa i wellness zone. Nemamo problema s radnom snagom i stalno je zaposleno 170 radnika, u punoj sezoni je 450 djelatnika od kojih su mnogi stalni sezonci – kaže nam Andrijana Mladina, direktorica prodaje i marketinga.

Zbog svega toga je ulaganje u takav proizvod prvokategornika u Podstrani najbolji pokazatelj kako u turizmu sa sve izbirljivijom klijentelom i sve zahtjevnijim gostima treba težiti biti drugačiji, bolji, originalniji. Nije, naravno, dovoljno imati smještajnu i hotelsku infrastrukturu ako ona ne prati i suvremene trendove u svijetu. A oni sve više počivaju na "wellbeingu" ili slobodno prevedeno brizi o zdravlju, tijelu i izgledu u funkciji kvalitetnijeg života. Zato ne čudi da oazu topline, mira i ugode uz laganu glazbu, opuštanje i uljepšavanje traži sve više Dalmatinki od Zadra do Dubrovnika, koje su u "Recuperi" pronašle jedinstveno mjesto zaokružene ponude svega što im treba kako bi se osjećale i izgledale bolje.