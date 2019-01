Najveći se vraćaju u visine

Grupa entuzijasta, prije svega zaljubljenika u KK 'Split' i košarku uhvatila se posla želeći klubu vratiti mjesto koje mu pripada – u vrh hrvatske košarkeIduće godine navršava se 30 godina od osvajanja prvog naslova prvaka Europe i želja nam je na Peristilu odigrati revijalnu utakmicu s Maccabijem kojeg smo svladali prije 30 godina u finalu u Münchenu

Puno je velikih sportaša i sportskih kolektiva dao Split. Grad podno Marjana nebrojeno je puta slavio svoje junake, radio spektakularne dočeke i pravdao titulu "najsportskijega grada na svitu". Ipak, nikad nitko nije bio velik, jak i slavan kao košarkaški klub s Gripa.

"Jugoplastika", odnosno "POP 84" tri puta u nizu penjala se na krov Europe te ostavljala iza sebe puno bogatije klubove, a slavu grada pronijela je diljem Europe i svijeta. Ratno i poratno razdoblje donijelo je nezadrživ pad nekada slavnog kluba koji je bio strah i trepet.

No, kažu da se kolo sreće okreće pa su na Gripama zapuhali novi vjetrovi. Grupa entuzijasta, prije svega zaljubljenika u KK "Split" i košarku uhvatili se posla želeći klubu vratiti mjesto koje mu pripada – u vrh hrvatske košarke.

Na čelu kluba dogodila se ovih dana promjena jer je donedavni predsjednik Maroje Bubalo odlučio napustiti svoju funkciju zbog osobnih razloga, a na njegovo je mjesto došao Edo Blažević.

– Zahvaljujem radnoj i sportskoj zajednici kluba kao i članovima NO-a uz čiju sam pomoć sudjelovao u stabilizaciji kluba, realizaciji i pokretanju procesa koji su već sada vidljivi, a sve u želji da naši "žuti" ponovno ostvare status najvećeg kluba s ovih prostora. Nažalost, zbog zdravstvenih razloga u obitelji nisam u mogućnosti više obavljati dužnost predsjednika – kazao je Bubalo.

Kadrovske promjene za sada na stranu, recite nam gdje se danas nalazi KK "Split"?

– KK "Split" je danas klub stabilnih financija, sudionik Druge ABA lige s ambicijom da uđe u elitni rang regionalnog natjecanja. Pomaci su vidljivi na svim poljima. Momčad je sve jača, publika se polako vraća u dvoranu, a temelj uspješnog kluba, rad s mladima, na visokoj je razini, u planu su dodatna ulaganja koji će rad s mladima i njihov razvoj dići na još višu razinu.

Predstečajnu nagodbu odrađujemo prema planu, prema bivšim igračima i trenerima više nemamo dugovanja, ostali su samo pravni subjekti i banke u sljedeće tri godine, ali to je manji dio – istaknuo je Bubalo.

A važan kotačić u klubu, posebno zaslužan za marketinški dio priče koji je uzrok povratka navijača na Gripe je i Tomi Božiković.

– Ne želimo biti prolazna priča. Cilj je vratiti klub u vrh hrvatske košarke, biti prepoznatljiv i postati dio svakodnevice svojih navijača. U tom je išla i naša kampanja za godišnje ulaznice koja je pod sloganom "Obiteljski gušt za cilu godinu" postigla sjajne rezultate. Moramo se pohvaliti jer je do sada rekordna prodaja godišnjih ulaznica bila oko 150, a ove godine smo dosegli brojku od 350 pretplata. Zadovoljni smo time, ali naravno da u budućnosti želimo još više – govori Božiković u dahu pa nastavlja:

– Protekli tjedan potpisali smo trogodišnji ugovor s "Macronom" koji će biti tehnički sponzor. Talijani su prepoznali naš projekt kao nešto kvalitetno, a mi smo zadovoljni što će renomirani proizvođač sportske opreme biti naš partner – kazao je Božiković.

Kadrovske promjene standardni su dio života kluba. Na mjesto predsjednika kluba stigao je diplomirani kineziolog, 42-godišnji Edo Blažević, dugogodišnji sportski djelatnik i nositelj katedre na splitskom Kineziološkom fakultetu.

– U klub sam došao željan rada i zbog ostvarenja četiriju osnovnih postulata koje sam iznio Nadzornom odboru u svom programu: financijska stabilizacija, povećanje broja djece u Školi košarke, stvaranje marketinškog proizvoda koji će uz prepoznatljivost dovesti do povećanja prihoda te analiza i smanjenje troškova koliko je maksimalno moguće. Od početka imam potporu na kojoj sam zahvalan te osjećam veliku odgovornost i želju za dokazivanjem u ovako velikom i slavnom klubu – kaže Blažević.

Novi predsjednik kratko se osvrnuo i na aktualno stanje prve momčadi.

– U novu sezonu ušli smo s novim trenerom i izmijenjenom momčadi, trebalo je neko vrijeme za prilagodbu, ali sve polako sjeda na svoje mjesto. Nakon dugo godina u momčadi imamo i dva Amerikanca, mislim da je i to pokazatelj da želimo napraviti iskorak – kaže nam Blažević.

Zanima nas također ima li potencijala u mlađim kategorijama?

– Potencijala ima, i to kakvog. Zaista ne volim nikoga pojedinačno izdvajati, ali spomenut ću samo četvoricu naših mladih košarkaša koji su se okitili medaljama na ovogodišnjim europskim prvenstvima mlađih kategorija. Ivan Perasović i Ante Perkušić osvojili su zlato s reprezentacijom do 16 godina, a Mate Kalajžić i Ivan Vrgoč srebrom s reprezentacijom do 20 godina. Također, Lovre Runjić i Mario Rajčić bili su dio reprezentacije do 18 godina izbornika našeg trenera Vladimira Anzulovića – naglasio je Blažević.

– Dodao bih tome i povećanje broja upisane djece u Školu košarke i Univerzalnu sportsku školu "Žutko" te ideju o profiliranju mladih igrača kroz drugu momčad "Universitas" koja se natječe u drugom rangu hrvatske košarke – kaže Bubalo koji će angažman u klubu nastaviti upravo kroz drugu momčad kao tajnik-volonter.

S košarkaške strane pogled u budućnost zaista obećava. Kakve još projekte možemo očekivati u skorijoj budućnosti?

– U danima između Božića i Nove godine odigrat će se, sada već tradicionalni, Božićni turnir europskih prvaka. Na njemu sudjeluju juniorske momčadi europskih velikana i sjajna je to prilika da naši mladi igrači odmjere snage s vršnjacima iz ponajboljih europskih klubova – govori Blažević.

A u 2019. godini spremate i jedan spektakl?

– Iduće godine navršava se 30 godina od osvajanja prvog naslova prvaka Europe i želja nam je na Peristilu odigrati revijalnu utakmicu s "Maccabijem" kojeg smo svladali prije 30 godina u finalu u Münchenu. To nam je najatraktivniji projekt, ali mnogo toga još imamo u planu i mogu reći da već sada imamo osmišljene aktivnosti do kraja prve polovice 2019. – kaže Blažević.

Iz naših sugovornika izvire zadovoljstvo i ponos do sada učinjenim. Ipak, jedno je sigurno. Na ovome se ne misle zaustaviti, a s njihovim entuzijazmom i željom niti jedan cilj nije nedostižan. Mi možemo samo izraziti nadu da će nastaviti s predanim radom i ostvariti svoje i naše snove.