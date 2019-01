Retro spiza u suvremenoj maniri

Forte ponude, ističe ponosni vlasnik konobe Petar Mrđen naime, jest jelovnik ili kako on veli 'karta' vraćena u – šezdesete godine

Konoba "Marul" prava je mala gurmanska oaza na Voćnom trgu u Splitu, mjesto za bijeg od gradske vreve u toplo ozračje intimne konobice. Nevelik prostor dostatan je za trideset šest sjedećih mjesta u unutrašnjosti, odnosno još čak šezdeset u vanjskom dijelu tijekom ljetnih i toplijih proljetnih mjeseci, a s vremenom je – uz turiste, dakako – postala obveznom "poštom" i za domaće ljude. One koji se žele najesti dobre, domaće hrane, ili pak samo nešto sitno prezalogajiti uz žmul vina; "Marul" je idealna destinacija za oba profila konzumenata.

Forte ponude, ističe ponosni vlasnik konobe Petar Mrđen naime, jest jelovnik ili kako on veli "karta" vraćena u – šezdesete godine. Pomalo retro-spiza – čiji dio su svakodnevno, kao neki zaštitni znak kuće, pašticada i skradinski rižot (inače po uzoru na konobu "Vinko" u Konjevratima) – međutim, servirana je u suvremenoj maniri, na lava-ploči ili u tanjuru, dekorirana po "ultima modi".

– Imamo tradicijska jela koja domaći ljudi već poznaju i vole, a njihov autohtoni štih furešti rado degustiraju. Ta se formula pokazala najboljom pa je za sada ne želimo mijenjati – zaključuje Mrđen, uz napomenu da su u svakodnevnoj ponudi i dvije delicije, također autohtonog predznaka: rožata i torta od naranče.

Konoba "Marul" na Trgu braće Radić, poznatijem kao Voćni trg, na kojemu su se snimali kadrovi kultne televizijske serije "Velo misto", također je mjesto čiji se vlasnik trsi učiniti ga podjednako pristupačnim domaćem gostu sa skromnijim primanjima, kao i, primjerice, nekom Skandinavcu.

– Potrudili smo se zadržati pristupačne cijene i visoki standard kvalitete, no unatoč tome ovo je prva zima koju ćemo provesti dijelom zatvoreni – tužno priznaje Mrđen. Ipak, od dvadeset pet ljudi zaposlenih u sezoni, deset onih koji su na platnoj listi cijele godine unatoč toj okolnosti ne treba strahovati za plaće – ističe ugostitelj rodom iz Drniša.

– Kako bismo što kraće bili zatvoreni – najvjerojatnije je riječ o razdoblju između blagdana Tri kralja i prvog travnja – u međuvremenu stalno imamo akcije, dakle izvan službene turističke sezone, kako bismo privukli što više gostiju. Tako su cijeloga prosinca aktualni Dani bakalara, kad nudimo čak dvanaestak jela s bakalarom po cijeni od sto dvadeset kuna i ponudu do mile volje. Tako se može, uz standardnu "brujet ili bianco opciju" jesti juha od bakalara, salata s tom ribom, bakalar s njokima, manistrom i tartufima, s purom na crveno, pohani bakalar, punjene tikvice s bakalarom i tako dalje. Šprancu smo preuzeli od restorana "Barun" iz Šibenika a uspješno ju je reproducirala naša kuharica Ankica Bobanac u suradnji sa Zlatkom Marinovićem iz "Noštroma" – navodi naš sugovornik, kojemu je ljudski faktor u timskom radu izuzetno bitan.

– Često osoblje povedem na studijsko putovanje, da iz prve ruke vide kako na nekim drugim mjestima ljudi rade, serviraju jela i piće, i slično. Tako smo nedavno bili na Martinju u Kutjevu i Vojvodini, ali i na skijanju na Rostovu. Nekad ne treba ništa raditi, nego se samo malo zezati nakon naporne ali uspješne ljetne sezone – vedro zaključuje Petar Mrđen, vlasnik konobe "Marul" na Voćnom trgu u Splitu.