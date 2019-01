Najtrofejnija godina splitskog teatra

Drago mi je da su trud i visoka umjetnička razina prepoznati i nagrađeni od žirija Nagrada hrvatskog glumišta a Orestija i njezine nagrade kruna su našeg rada u protekle četiri godine – kaže intendant Goran Golovko

Splitsko Hrvatsko narodno kazalište na ovogodišnjoj je dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta u Zagrebu pobralo čak sedam trofeja, što je najveći je broj hrvatskih kazališnih nagrada koje je splitski teatar u jednoj godini osvojio, te više nego sva ostala hrvatska kazališta. Rezultat je to predanog umjetničkog djelovanja članova ansambla, koji se očito u protekloj godini nije štedjeli, te su odradili odličan posao u gradskoj i nacionalnoj kulturi, pa je lijepo što su na koncu pobrali i ugodna priznanja za svoj rad.

Neki su poput oblikovatelja svjetla Zorana Mihanovića, slobodno se može reći meštra o' svitla s iskustvom u nebrojenim predstavama na desecima pozornica, dobili i cjeloživotno priznanje. Mihanović, light-dizajner splitskog HNK, već je vlasnik najviših nacionalnih priznanja ovoj struci, među ostalim i godišnje Nagrade hrvatskoga glumišta, Judite, Marula, Rudolfa Bunka, nagrada za lutkarske predstave... Zoran, splitski Prometej, nosio je svjetlo i po svjetskim pozornicama, poput Praga, Ljubljane, Maribora, Celja, Sarajeva... I premda njegovo svjetlo traje dok žive izvedbe, publika, režiseri, ansambli i kolege dugo pamte magične zrake oblikovane upravo njegovim okom i rukom. Splitsku scenu počeo je osvjetljavati 1973. godine, vrlo brzo je pokazao talent i stručnost, a do danas je, do nagrade za životno djelo, dokazao kako su i kazališni svjetlonoše umjetnici čiji talent, ali i stručnost, te 'umočenost' u komad koji kreiraju moraju biti itekako zapaženi i vrednovani. Stoga je nacionalna nagrada za izniman umjetnički doprinos kazališnoj umjetnosti za Mihanovićevo vrsno, dramaturški promišljeno oblikovanje svjetla kojim već četrdesetak godina bitno podiže kvalitetu kazališnih izvedbi, izvješena oko vrata pravom lanternisti hrvatskog teatra.

- Vjerovali ili ne, Zorana pamtim od djetinjstva, još kad sam nastupao u Kinu Split, a od polovice osamdesetih godina već smo se divili njegovoj magiji u oblikovanju svjetla s naročitim osjećajem za likovnost i poetikom koja je obilježila svaki njegov rad. S punim pravom može se reći kako je riječ o svjetlosnim čarolijama na sceni jednog iznimnog kazališnog umjetnika. Nikad u konfliktu, uvijek samozatajan, pozivan je na sve pozornice u Hrvatskoj i širom Europe i to s punim pravom. Upravo je Zoran Mihanović postavio oblikovanje svjetla u hrvatskoj kazališnom svijetu na pijedestal umjetničke discipline koju se može vrednovati kao i svaki drugi doprinos stvaranju jedne predstave kroz četrdesetak godina karijere. Smatram ga dobrim duhom splitskog kazališta i teatarskim zanesenjakom – oduševljeno kaže Goran Golovko, intendant splitskog HNK.

Splitski niz nagrada nastavlja predstava Orestija u režiji Dejana Projkovskog koja je proglašena najboljom hrvatskom dramskom predstavom u cjelini, a premijerno izvedena na 64. Splitskom ljetu. Na mitskom tlu Poljičke republike, na obroncima Mosora u Sitnu Gornjem, Eshilova tragedija napisana 458. godine prije Krista uspjela je već u pripremi utjeloviti rijetko viđenu simbiozu ansambla i mještana, što je istaknuo i intendant Golovko na dodjeli u zagrebačkom HNK, a usprkos mnogobrojnim nedaćama kreiranja velike drame u gotovo izvornom ambijentu mediteranskog krša, oduševila je publiku, kritiku i žiri Nagrada hrvatskog glumišta.

Stoga je bilo nekako sudbinski pravedno da Korovođa iz Orestije, glumac-omladinac Marjan Nejašmić Banić (koji je zanat već izbrusio u 25 predstava splitskog HNK) dobije nagradu Glumišta za izuzetno ostvarenje dramskih umjetnika do 28 godina, pokazavši iznimnu volju i čvrstoću u kreiranju lika, te pretvorivši svoju kreaciju u armaturu čitave predstave čime se nametnuo kao dostojan borbe i pobjede u srazu s antičkim temama, koje se često percipiraju kao nedohvatne mlađim generacijama kazališnih umjetnika.

Kostimograf Mladen Radovniković nagrađen je za najbolju kazališnu kostimografiju ove ovjenčane predstave Orestija, sjajno uskladivši antičke odjevne uzore sa suvremenim proplamsajima u Eshilovoj trilogiji. Premda kreator od malo riječi, očito je kako Radovniković pomno proučava kontekst djela na kojima radi i progovara snažno izazivajući divljenje.

Beskrajno izvođena, ali splitskoj publici uvijek svježa Mala Floramye Ive Tijardovića izrodila je još dvije ovogodišnje nagrade za postavu u režiji Gorana Golovka. Dobili su je sopranistica Antonija Teskera za naslovnu ulogu u vječnoj opereti i to nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u opereti ili mjuziklu, dok je nagradu za najbolje umjetničko ostvarenje u opereti ili mjuziklu dobio tenor Bože Jurić Pešić za ulogu Mirka.

Splitsko glumište od nacionalnog žirija zaslužilo je još jednu nagradu, primio ju je iskusni kazališni mačak Trpimir Jurkić, prvak drame HNK, za najbolje glumačko ostvarenje u TV-drami za ulogu u dramskoj seriji Novine. U jednoj od najboljih hrvatskih serija novog doba, koja je za male ekrane prikovala ogromni broj gledatelja, Jurkić autentično igra novinskog urednika privukavši nepodijeljenu podršku i obožavanje gladateljstva, ali i novinarskog svijeta.

Intendanta Golovka upitali smo za komentar 'čuda' Orestije, koju nažalost izvan Splita, kazališna publika još nije imala priliku pogledati.

- Ukratko: veliki trud koji se naposljetku isplatio. Radilo se u neljudskim uvjetima, u brdu užarenom nesnosnim ljetnim vrućinama, hlađenom olujnom burom i namočenom kišom. K tome dobar dio predstave glumice i glumci provode u velikom bazenu vode koju je trebalo mijenjati, grijati, dezinficirati. Ta je predstava produkt ogromnog napora i velike volje koje je trebalo uložiti da bi ugledala svjetlo dana. Drago mi je da su taj trud i visoka umjetnička razina prepoznati i nagrađeni od žirija Nagrada hrvatskog glumišta a Orestija i njezine nagrade kruna su našeg rada u protekle četiri godine. Komad koji zbog kvalitete i dosega zaslužuje da ga se vidi i dugo gleda. Potrudit ću se stoga utjecati na buduću upravu HNK Split da živi još dugo i da u njoj može uživati što veći broj gledatelja – obećao je intendant Goran Golovko.