Europi prodaju inovativna rješenja

Rješenje pametnog parkinga za osobe s invaliditetom prvi je projekt u Hrvatskoj razvijen na novoj Narrowband IoT mreži, prvoj takvoj mreži u regiji

Osim što su se proslavili mobilnom aplikacijom koja omogućuje pametno parkiranje na svim parkiralištima pod njihovim upravljanjem, komunalna tvrtka "Split parking" otišla je korak dalje i to kroz društveno angažiranu kampanju pod nazivom "Želiš li se mijenjati za mjesto?", koja je pokrenuta u kolovozu s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti poštovanja propisanih parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. Drugi i dugoročni cilj, na kojem se već mjesecima intenzivno radi, jest izmjena pravilnika o znaku pristupačnosti i promjena nadležnosti, kako bi se sankcioniranje njegove zloupotrebe lakše provodilo.

– Kako bismo to postigli, odlučili smo personalizirati kampanju te smo odabrali šest osoba različitih profila za našu kampanje, napravili smo njihove portrete te ih zajedno s glavnom porukom kampanje "Želiš li se mijenjati za mjesto?" postavili na parkirna mjesta za osobe s invaliditetom. Kampanja je izazvala interes i u drugim gradovima pa su tako znakove već postavili i u nju se uključili Solin, Trogir, Ploče i Kaštela, a u procesu postavljanja su Varaždin, Dubrovnik i Vrgorac, dok bi se uskoro trebali pridružiti Pirovac i Križevci te niz drugih gradova – navodi Marko Bartulić, direktor "Split parkinga".

Odlična je vijest kako je kampanja "Želiš li se mijenjati za mjesto?" prešla i granice Hrvatske. Nakon što se u nju prema splitskom modelu uključio čitav niz naših gradova, podrška je stigla iz srca Europe – iz Bruxellesa. Naime, na svom Facebooku profilu porukom i slikom podržao ju je Manfred Weber, kandidat EPP-a za predsjednika Europske komisije te predsjednik kluba zastupnika europskih pučana.

– Snažni smo onoliko koliko su snažni najnezaštićeniji među nama. Pozivam sve zemlje u EU da svojim zakonima dodatno zaštite prava osoba s invaliditetom. Bravo Split, bravo Hrvatska za vrijednu akciju! – napisao je njemački političar i tako prisnažio napore "Split parkinga" i Grada Splita koji su ovom akcijom željeli upozoriti sve da ne parkiraju na mjesta predviđena za osobe s invaliditetom, osim ako i sami nemaju oznaku pristupačnosti. Također je napravljen i promotivni video s osobama iz kampanje i situacijama s kojima se svakodnevno susreću, a koji se može pogledati na YouTubeu.

Osim ove inicijative, Hrvatski Telekom je s partnerom tvrtkom "Mobilisis" implementirao rješenje pametnog parkinga za osobe s invaliditetom za "Split parking", koja će doprinijeti povećanju kvalitete života osoba s invaliditetom i smanjiti gužve u samom centru grada. Naime, postavljeno je 12 senzora tvrtke "Mobilisis" na parkirna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom, na raskrižju Matoševe i Zrinsko-Frankopanske koji rade na Narrowband IoT mreži Hrvatskog Telekoma. Senzori su povezani s aplikacijom Split parking, preko koje korisnici vide dostupna parkirna mjesta, a sve to doprinosi boljoj kvaliteti prometa u gradu.

– Posebno smo ponosni jer je ovo prvi projekt u Hrvatskoj razvijen na našoj novoj Narrowband IoT mreži, prvoj takvoj mreži u regiji. NB-IoT tehnologija nije samo tehnološka inovacija na hrvatskom tržištu, već i platforma koja omogućava potpuno nove poslovne modele, pri čemu se ističu upravo rješenja za pametne gradove – izjavio je Tomislav Kosanović, direktor Odjela za poslovni razvoj i upravljanje partnerima Hrvatskog Telekoma.

Procjene pokazuju da čak 30 posto prometa u gradovima uzrokuju vozači koji traže parkirno mjesto, a zahvaljujući IoT rješenjima koja prikupljaju podatke o zauzetosti te kombinaciji senzora koji omogućuju pouzdana predviđanja zauzetosti parkirnih mjesta u gradu, vozači mogu dobiti te informacije preko smartphone aplikacije. Na taj način, pametna rješenja za parkiranje pomažu smanjiti gužve na cestama i vozačima uštedjeti vrijeme.

U "Split parkingu" su jako sretni što je ova nova tehnologija prvi put u Hrvatskoj korištena upravo u Splitu i to na projektu koji pomaže našim sugrađanima s invaliditetom. Projekt ide ukorak s kampanjom "Želiš li se mijenjati za mjesto?"

– Sva mjesta za osobe s invaliditetom na uličnim parkiralištima pod upravljanjem "Split parkinga" već su pokrivena senzorima, a cilj je ovim projektom pokriti i sva preostala mjesta za osobe s invaliditetom, uključujući i ona koja nisu pod upravljanjem tvrtke – poručio je Bartulić.

Projekt pametnog parkinga nastavlja se na ostalim mjestima za osobe s invaliditetom u Splitu, a plan je novu tehnologiju implementirati i na standardnim komercijalnim parkirnim mjestima.



U tijeku je i natječaj koji je tvrtka "Split parking" raspisala za odabir idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za izgradnju garaža procijenjene vrijednosti investicije oko 78 milijuna kuna bez PDV-a. Iako nije bila u obvezi raspisivanja natječaja, ova tvrtka željela je da kao investitor dobije najbolje cjelovito rješenje za sve lokacije.

Planira se gradnja šest novih garaža te nadogradnja triju postojećih, čime bi se dobilo novih 2197 novih garažnih mjesta na Gripama, na Mertojaku u Doverskoj, u Dobrilinoj ulici, na Trsteniku – zapad, u Spinutu u Rendićevoj i Jobovoj, na Ravnim njivama, te na Lokvama i Sućidru. Početak gradnje očekuje se u jesen 2019. godine.