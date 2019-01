Internet 'puca' od majica u kojima su se na utakmicama u Rusiji znojili Vatreni: za Lovrenov nošeni dres nazovite trećeligaškog suca...

Na internetskim oglasnicima smo pronašli toliko dresova hrvatske nogometne reprezentacije, koje su igrači nosili na utakmicama Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali i u kvalifikacijskim natjecanjima, da ih ne možemo pobrojiti.

Uz važeće, danima smo vrtjeli i prodane oglase. Svu tu količinu odjeće, dovoljnu da se opremi osrednja trgovina sportskom opremom prodaje tek dvoje ljudi.

Svi su komadi robe, kako ih oni nazivaju, "match worn dresov". Ukratko, nošeni na utakmicama. Uz fotografije izbliza snimljenih mrlja od znoja po rukavima i zemlje na leđima, objavljene su cijene. U prosjeku – tisuću eura komad.

Luka Modrić, Nikola Kalinić, Ivan Perišić, Dejan Lovren, Mario Mandžukić, Domagoj Vida, Ante Rebić. Čiji god dres da vam padne na pamet ili je prodan ili traži kupca.

Ali, odakle jednom čovjeku, recimo, 20 do 30 nošenih i neopranih dresova? Morali su biti uzeti iz svlačionice prije negoli su završili u praonici. Da nije možda taj čovjek bio na apsolutno svakoj utakmici? Skakao preko tuđih glava i uspješno oteo svaku uprljanu majicu što je igrač bacio na tribinu? Ili ima neka tajna veza od vrha Hrvatskog nogometnog saveza do malih distributera koji sebi zaračunaju tek simboličnu proviziju?

Prije nego krenemo nabrajati koliko košta koji dres, kažimo da je jedan od jako rijetkih dilera nacionalnih uniformi i nogometni sudac Josip Zec. Za njega ste čuli ako pratite Treću ligu – skupina Jug u kojoj se natječu dalmatinski klubovi.

O njemu smo pisali prije nekoliko mjeseci, a povezali smo ga sa spornim utakmicama, dosuđenim sumnjivim penalima i činjenicom da ga je tada delegirao budući punac Suad Šoše.

Zec prodaje nošene dresove iz sustava Hrvatskog nogometnog saveza, a suradnik je te krovne nacionalne organizacije. Na Facebooku je nedavno oglasio prodaju majice koju je Lovren nosio na utakmici Hrvatska – Engleska, odigranoj u sklopu Kupa nacija.

Njegova dugogodišnja djevojka Sandra nedavno je na svom Facebook profilu promijenila naslovnu sliku. Udarila je "selfie" u dresu s utakmice Hrvatska – Engleska. Ne bilo kakvom dresu. Nošenom ili dresu spremnom za utakmicu.

Ali, nije sudac Zec toliko poduzetan koliko je to izvjesni Denis iz Splita. Na eBayu ima dva korisnička računa. Ne trebamo posebno naglašavati da prodaje desetak dresova hrvatske reprezentacije s ljetošnjega Svjetskog prvenstva.

U ponudi ima još mnoštvo komada odjeće iz ostalih utakmica reprezentacije. I prvoligaških klubova. Svi su, odreda, nošeni na utakmicama. I neoprani. Ovi se ljudi, drugim riječima, na tuđem znoju bogate.

Među najsvježijima u Denisovoj ponudi je dres Domagoja Vide nošen 15. listopada protekle godine. Dres u kojem je Vida u 24. minuti utakmice dao gol Jordanu sad se prodaje na Facebooku. Cijenu prodavač ne navodi, već zainteresiranima odgovara da će se dogovoriti u "inboxu". Obećava da je dres nošen na utakmici, a to potkrjepljuje fotografijama.

Pretpostavljamo da ga je mogao "utopiti" za petstotinjak eura jer je na eBay profilu ranije prodao dres Ante Rebića s te iste utakmice. Za njega je dobio 415 eura.

Nešto jeftiniji, 385 eura, bio je Perišićev dres s utakmice Španjolska – Hrvatska u sklopu Kupa nacija, novog međunarodnog natjecanja pokrenutog ove jeseni.

Dres Nikole Kalinića u kojem je igrao na kvalifikacijskoj utakmici za SP protiv Ukrajine prodao je za 245 eura. I za njega se, kao i za sve navedene, kune da je nošen i neopran. Fleke i mrlje dokazuju – fotografija s terena i snimke dresa danas.

Na tu je shemu prodan i Mandžukićev dres za 370 eura, također s kvalifikacijske utakmice za SP, ali protiv Finske.

Dres Ivana Rakitića sa Svjetskog prvenstva iz utakmice protiv Islanda odigrane 26. listopada, prodao je za 1099 eura.

Dres Luke Modrića također sa SP-a, otišao je za nešto manje od 1500 eura. Majica koju Mandžukić nije nosio, ali je bila na klupi spremna da je odjene, "otišla" je za 335 eura. Mandžin dres iz 2015. s utakmice protiv Italije našao je novog vlasnika za 240 eura...

Do u beskonačnost možemo ići ako ćemo brojiti svaki HNS-ov dres koji su pojedinci unovčili, a samo je pitanje za koliko njih nikada nećemo doznati da su prodani. No, možda, ne bi bilo loše kad bi se tim pitanjem pozabavili oni kojima je to zaista posao.