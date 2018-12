'Očekujemo da će u ovoj najluđoj biti puno intervencija, ali mi smo spremni': župan i gradonačelnik obišli dežurne splitske vatrogasne postrojbe

Tradicionalno, uoči spektakularnog dočeka Nove godine na Rivi, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara posjetili su dežurne službe počevši s Javnom vatrogasnom postrojbom Splita.

- Moramo barem na trenutak doći do njih, jer ako su oni, naši heroji spremni noć posvetiti svima nama, onda je red da i mi vidimo na koji su način pripravni i spremni što uistinu i jesu - kazao je župan Boban poželjevši svih 25 dežurnih pripadnika JVP-a Split što manje posla i da unutar svoje postrojbe 2019. godine dočekaju sretno i radosno.

- Naši vatrogasci su spremni odgovoriti na sve moguće neugodnosti i pozivam sve sugrađane da se suzdrže od svih paljenja pirotehnike, a posebno se upozoravaju maloljetnici - naglasio je Andro Krstulović Opara nakon kojeg nam je Ivan Kovačević, zapovjednik JVP-a Split s obzirom na dosadašnja iskustva rekao što očekuje od najluđe noći u godini.

- Očekujemo da će biti više intervencija i to puno više nego inače. Preko dana najčešće bude mirno a od 10:30 do 12:30 zna biti.od 20 do 30 intervencija. Smjena je sprema a i svi koji su odradili smjenu su u pripravnosti, dežurnih nas je 25 iz naše postrojbe, a naša dobrovoljna vatrogasna društva su večeras također u pojačanim sastavima - kazao je Kovačević.