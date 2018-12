Sretna Nova godina! Splićane u 2019. zajedno uveli Magazin i Jasmin Stavros, a onda je nebo obasjao spektakularan vatromet; Iza jedan 'crknuo' je razglas, no ni to nije omelo feštu

1:37 - Tijekom Stavrosovog nastupa 'crknuo' je razglas. Pjevača to nije omelo, on je nastavio pjevat, ali ga publika nije čula, što je dio njih i nagnalo da odu, neki kuća, a neki dalje u provod. No, tišina s bine trajala svega je nekoliko minuta, zvučnici su opet proradili...

00:05 - Nakon raskošnog vatrometa, Jasmin Stavros nastavio je s feštom, uz pjesmu 'Bolje biti pijan nego star'.

00:00 - Sretna Nova godina! 5, 4, 3, 2, 1 - Šušnjara i Stavros zajedno su odbrojavali i Splićane uveli u 2019. godinu, a u tom trenutku nebo je osvijetlio spektakularan vatromet.

Župan Blaženko Boban i gradonačelnik Andro Krstulović Opara popeli su se na binu i nazdravili svojim sugrađanima. Odmah poslije odborjavanja otišli su u Fotoklub Split otvoriti otvoriti izložbu fotografija Streets, jedne od najmlađih članica kluba, 17-godišnje Dore Ćurak, čiji je ciklus fotografija Umjetnički savjet Galerije fotografije Fotokluba Split odabrao na ovogodišnjem natječaju. Ta će izložba biti otvorena do 15. siječnja.

Puno zdravlja i veselja i neka vam Bog da zdravlja, poželio je Splićanima Stavros i povikao 'Podignite čaše u zrak'.

23:59 - Ajmo, imamo još minutu, kazala je Šušnjara i zajedno sa Stavrosom nastavila pjevati 'Večeras je naša fešta'

23:55 - Jasmin Stavros se pridružio na pozornici i odmah krenuo u slavljeničkom tonu s pjesmom 'Večeras je naša fešta'

23.00 - Sat i pol vremena nakon što je Magazin počeo svirati Rivu je preplavilo more ljudi. Mladi i stari, odrasli i djeca svi se veselo njišu i pjevuše najpoznatije pjesme ove popularne grupe.

Andrea Šušnjara bez stanke niže hit za hitom, što dodatno grije atmosferu, većina kafića je popunjena, isto kao i kućice na Rivi.

I vrijeme ide u korist jer je vjetar opao, pa više nema zime za sve okupljene u čemu, sigurni smo, pomažu i kuhana vina te ostala pića s kojima se nazdravlja, uz odbrojavanje posljednjih minuta u ovoj godini.

21.30 - Počela je velika fešta na splitskoj Rivi.

Andrea Šušnjara, pjevačica popularne splitske grupe Magazinu u 21.30 sati popela na binu na dnu Marmontove ulice i otpjevala pjesmu `Isti ko ti` kojom je odmah zagrijala okupljene, čiji se broj unatoč buri i niskoj temperaturi stalno povećava.

Potom su uslijedile 'Minus i plus' i svima dobri poznata 'Piši, piši mi'.

Atmosfera na Rivi postaje sve užarenija.