Pametno: HDZ siluje zdrav razum! Gradonačelnik u javnosti slatkorječivo govori jedno, a iza kamera radi nešto sasvim drugo

Nakon što je politika potpuno ovladala splitskim gradskim poduzećima, svoju hobotnicu šire i na kulturu, smatraju u stranci Pametno.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Vladajuća koalicija HDZ – Željko Kerum direktorske pozicije koristi kao stranački poligon za podobne pojedince, a najnoviji skandal sa smjenom ravnateljice Visković samo je nastavak te pogubne politike.

- U Splitu umire kultura. Tamara Visković je bogatstvo splitske i nacionalne kulturne scene, a gradonačelnik je potpuno nezasluženo miče kako bi fotelju ravnatelja poklonio svom stranačkom kolegi. Nikad im dosta. Upliću se u rad svega što vrijedi u ovom gradu ili ima potencijal da vrijedi, od HNK i izbora intendanta do kinoteke Zlatna vrata. Postavljaju svoje, nekompetentne, ljude u upravna vijeća, nadzorne odbore, uprave. Najgore je to što gradonačelnik u javnosti slatkorječivo govori jedno, a iza kamera radi nešto sasvim drugo. Pod mantrom 'Split je glavni' zbrinjava samo one koji su vjerni HDZ-u ili eventualno Željku Kerumu. Baš uvijek je stranački kadar u pitanju i uopće im nije neugodno lagati građane u lice – kaže Marijana Puljak, predsjednica Pametno i potpredsjednica Gradskog vijeća i dodaje:

– Ovakva politika je nasilje nad zdravim razumom, a ovim činom gradonačelnik tjera mlade ljude iz Splita i Hrvatske, šaljući im poruku da su nevažni, da znanje i iskustvo ništa ne vrijede ako nemaš njihovu stranačku iskaznicu.

2018. završava na najtužniji mogući način, smatraju u Pametno. Hrvatska je doživjela da se mediji kažnjavaju radi satire, da nacionalna televizija tuži vlastite novinare, da politika upravlja svime što građani financiraju, od lokalnih komunalnih zahvata do bezuspješne kupnje borbenih aviona.

- Kako radi splitski gradonačelnik isto funkcioniraju i premijer i cijela Vlada. Iza malo osmijeha i puno praznih riječi, svojim odlukama i potezima, Hrvatsku vode u propast. Zato želimo da ova farsa od smjene Tamare Visković postane simbol borbe protiv takve politike, da konačno kažemo - dosta je! Pozivam stoga sve gradske vijećnike, pa i one vladajuće koalicije, da ne podrže ovu užasnu odluku na Gradskom vijeću, da zaustave smjenu, pokažu minimum pristojnosti i političkog znanja i ne dozvole kadroviranje nesposobnima. Jednom mora doći kraj neizmjernoj bahatosti HDZ-a – zaključila je Puljak.