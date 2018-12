Splitska vlast trebala bi dobro poslušati što je za 'Slobodnu' rekao talijanski arhitekt svjetskoga glasa: Katastrofa je preoblikovati luku za globalni turizam!

Niska cijena 'vertikalnih šuma' za socijalno stanovanje moguća je zahvaljujući prefabriciranju fasada, kao i tome što standardiziramo neka tehnološka rješenja, pa možemo srezati troškove, tako da će neboder s vertikalnom šumom koštati jednako kao i obična socijalna stanogradnja

Veliki gradovi okreću se urbanom šumarstvu, od Atene, Seula, Melbournea, New Yorka... Zasadit će milijune stabala kako bi se zaštitili od pregrijavanja, poplava i poboljšali zdravlje ljudi, pokazao je nedavno održani Svjetski forum o urbanom šumarstvu u talijanskom gradu Mantovi.

Tako je, na primjer, Milano odlučio da će do 2030. zasaditi tri milijuna stabala. Glavni predstavnik urbanog šumarstva u arhitekturi i planiranju gradova je Stefano Boeri, milanski arhitekt, urbani planer i teoretičar. Boeri je bio jedan od dva voditelja Komisije znanstvenika za ovaj Forum, koji se održavao pod pokroviteljstvom FAO-a, UN-ove organizacije za hranu i agrokulturu.

Svjetsku pažnju privukli su njegovi neboderi blizanci u središtu Milana "Bosco Verticale" iz 2014., s "vertikalnim šumama" na fasadama, uspoređivani s "visećim vrtovima staroga Babilona". Dva stambena nebodera imaju 900 stabala na posebnim terasama, ukupno 15.000 tisuća biljaka, a na sebi nose jedan hektar šumskog teritorija. Benefit "vertikalnih šuma" je da proizvode veliku količinu kisika, smanjuju buku, apsorbiraju prašinu i ugljikov dioksid te služe kao toplinski izolatori stanarima u neboderima.

Boerijevi neboderi, koji uključuju prirodu kao esencijalnu komponentu arhitekture, dobili su nekoliko svjetskih nagrada. Narudžbe za nebodere s vertikalnim šumama redaju se: u Švicarskoj (Laussane), Francuskoj (Pariz), Nizozemskoj (Utrecht, Eindhoven), Kini (Šangaj, Nanjing, Hangguang...).

Idući korak su šumski gradovi. Boeri je vrlo angažiran u Kini, gdje godišnje 14 milijuna ljudi napušta sela da bi prešli u gradove, što povećava problem urbanog zagađenja. Zbog toga je, izjavio je Boeri, kineska vlada "razmotrila mogućnost da izgradi manje gradove sto posto zelene, umjesto da gradi beskrajna suburbana područja".

Njegov projekt za male zelene gradove do 100 tisuća stanovnika, s ultrabrzim sredstvima transporta i komunikacije, privukao je veliku pažnju zapadnih medija. Prvi šumski grad na svijetu Liuzhou gradio bi se u Kini za 30.000 stanovnika, s 41.000 stabala na gradskim površinama i na zgradama. Treba se realizirati 2020., kako je najavljeno.

Stefano Boeri predaje urbano planiranje na Sveučilištu u Milanu, bio je gostujući predavač na Harvardu, Sveučilištu u Columbiji i Berlage institutu. Na Sveučilištu Tongji u Šangaju vodi istraživačku platformu "Gradovi budućnosti". Radio je razvojne planove za luke: Marseille, Solun, Mytilini (Lezbos), Calgiari (Sardinija), Rotterdam, Genova, Napulj i Trst. U Kairu on i njegov biro rade urbanistički plan za dio grada Maspero uz obalu Nila.

Kad je Boeri prije 15 godina bio u kratkom posjetu Splitu, radili smo za "Slobodnu Dalmaciju" intervju o mediteranskim lukama. Istaknuo je kako je potrebno sačuvati njihov identitet u novim okolnostima. U Splitu je tada bio aktualan AFCO projekt američkih developera koji su predlagali Gradu da se iz gradske luke izmjeste trajekti, autobusi, željeznički kolodvor...

"Studija prihvatnih kapaciteta turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji", koju je 2018. izradio Institut za turizam, savjetuje kako bi, radi povećanja broja turista u špici sezone, valjalo izmjestiti autobusni i trajektni promet iz gradske luke. Prvi koraci su već napravljeni s projektom seljenja autobusnoga kolodvora u Kopilicu. Zato smo (telefonski) razgovor s najpoznatijim svjetskim ekološkim arhitektom započeli tamo gdje smo ga završili prije 15 godina.

Kad smo 2003. godine razgovarali o mediteranskim lukama, bili su u Splitu američki developeri koji su htjeli odvojiti gradsku luku od gradske jezgre, pretvoriti je u resort za turiste, gradeći u luci velike hotele i kasina. Njihov plan bio je izmjestiti iz luke javni promet, automobile, autobusni i željeznički kolodvor... Sadašnja gradska vlast to pokušava učiniti. Je li turistifikacija dominantna u mediteranskim lukama? Postoji li još alternativa?

– Mislim da postoji puno alternativa. Imamo gradove koji čuvaju svoje identitete od turističke dominacije jer ona nije mediteranska. Neki kažu da je sigurno moguće zamisliti mediteransko urbano područje u kojem su sačuvane "miješane namjene", različite aktivnosti, preklapanja raznih kultura, tradicija i religija. Mislim da je to moguće, premda postoje različite katastrofe, kao ono što se događa s lukom Barcelone, ili drugim gradovima koji su svoje luke totalno preoblikovali za globalni turizam. Postoje gradovi kao Marseille, gdje je, vjerujem, još uvijek živa duša autentičnoga mediteranskog grada, slično se događa u Bejrutu, ili Solunu (Tesaloniki).

Dakle, vjerujem u kapacitet mediteranskih urbanih luka da sačuvaju kompleksnost i dosegnu svoju izvornu bazu različitosti.

Ne sviđa vam se to što se dogodilo s Barcelonom?

– Da, u Barceloni, koja je izvanredan grad, dogodila se katastrofa. Mislim da su izbrisali stari lučki okrug na promenadi gradnjom molova na kojima su veliki trgovački centri... Ne govorim o novijem dijelu, gdje je "Olimpijska luka", nego o zapadnom dijelu lučkog distrikta. Mislim da je to primjer kad je riječ o homogenizaciji i turistifikaciji luke.



Pročitao sam na jednom inozemnom portalu da postoje problemi s realizacijom vašeg "šumskog grada" (forest city) u Kini. Je li to istina, hoće li se problem riješiti?

– Projekti se realiziraju, prvo smo išli s neboderima koji imaju vertikalne šume u Milanu. Sada se upravo grade dva visoka nebodera u Nanjingu u Kini, jedan je visok 200 metara, a drugi 120 metara. Trebali bi biti gotovi do 2020. Taj projekt ide uspješno. Imamo projekte u drugim dijelovima Kine, kao u Šangaju ili Huanggangu. I još neke. Dakle, ne mislim da imamo problema u Kini, ide nam dosta dobro.

Je li vaša ideja o "šumskim gradovima", koji bi imali do sto tisuća stanovnika, primjenjiva u Europi, jer će, prema nekim demografskim projekcijama, većina stanovništva do 2050. živjeti u gradovima, koji će narasti? Je li moguće graditi male zelene gradove?

– Moguće je, ali postoje dva različita modela. Jedan je da možemo konsolidirati urbani okoliš, koji se ne treba dalje proširivati, što se događa u Europi. Ne moramo izgraditi novi grad, ono što trebamo napraviti jest regenerirati postojeće gradsko okruženje. U tom smislu govorimo o urbanom šumarstvu. Urbano šumarstvo znači da možemo intervenirati pojedinačnim zahvatima urbane poljoprivrede (agropunktura), možemo intervenirati tako da zaštitimo i povećamo zelene površine sadnjom stabala stvarajući nove parkove i zelene krovove. Sve to u namjeri da "demineraliziramo" urbani prostor. To trebamo raditi u opsegu postojećih gradova, ne konzumirajući nova zemljišta. Takve stvari možemo napraviti u Europi, dijelu Sjeverne Amerike i djelomice u Aziji.

No, u mnogim dijelovima svijeta još ćemo morati graditi nove gradove. Jer procesi migracija su toliko jaki da je nezamislivo da se u budućnosti ne izgrade novi urbani okoliši. Trebat ćemo konzumirati novu zemlju u tim slučajevima, u zemljama kao što su Kina, Indija, Meksiko ili Egipat. U takvim slučajevima možemo zamisliti nešto drugo od onoga što se obično događa kao dodavanje vrlo mediokritetske periferije gradovima.

Možemo u takvim slučajevima predložiti novi model, na primjer sustav malih do srednjih superbrzih zelenih gradova. Već pokušavamo uspostaviti takve modele gradova u Kini, Meksiku i sjevernoj Africi. Mislim da će se to u budućnosti odvijati vrlo dobro.

Moguće je pokazati da će isti broj ljudi koji je u stanju priuštiti periferijsko područje sa socijalnim stanovanjem, bez javnih prostora i zelenih površina, takve sredine s otežanim perspektivama zamijeniti gradovima nove generacije. Obično koristim izraz šumski grad (forest city) ili grad novih temelja. Takvi gradovi će biti okruženi poljoprivredom i prirodom, imat će biljke i živa bića svuda i novi model globalizacije koji predlažemo u tim zemljama.

Uključili ste u urbano šumarstvo i projekte socijalne stanogradnje. Jeste li optimistični u vezi s vertikalnim šumama na zgradama za socijalno stanovanje u Europi? Koliko je takva gradnja skuplja od običnih zgrada?

– Radimo takve projekte s visokim gradnjama u dvjema zemljama. Jedan je u Kini, gdje će biti izgrađena dva nebodera. Drugi je u Nizozemskoj, u Eindhovenu, gdje već radimo nebodere s vertikalnom šumom. Ukupna cijena bit će manja od 1300 eura po četvornome metru, što je niska cijena. U oba slučaja, zahvaljujući prefabrikaciji fasada, kao i zahvaljujući tome da standardiziramo neka tehnološka rješenja, možemo srezati troškove, tako da će neboder s vertikalnom šumom koštati jednako kao i normalna zgrada.



Izjavili ste kako bi svim slojevima stanovništva trebalo omogućiti prednosti zelene gradnje, te da bi grad imao prednosti od smanjivanja ugljikova dioksida ako se ona rasprostre na što više zgrada. Mislite li da će biti moguće proširiti zelenu gradnju s vertikalnim šumama na socijalno stanovanje?

– Da, vjerujem da je to moguće. Mi demonstriramo da je to izvedivo.



Neki kažu da je onome tko živi u stanu takvog nebodera potrebno puno vode za zalijevanje biljaka?

– To je smiješno. Voda nije problem. Obično koristimo podzemnu vodu. Crpimo je do vrha, onda navodnjavamo biljke i vraćamo vodu do tla. Mislim da to funkcionira perfektno. Količina vode uopće nije irelevantna, ali nije problem, ako imate dobar sustav navodnjavanja. Imamo vrlo artikuliran i osjetljiv sustav senzora koji dobro raspoznaje i balansira prisutnost vode u crpki, da se izbjegne nedostatak vode. Tako se troškovi mogu smanjiti na minimum.



Bilo je zabrinutih napisa kako je potrebno biti vrlo oprezan pri odabiru biljaka koje će doći na "balkone", u skladu s klimatskim uvjetima, jer ne mogu sve jednako podnijeti suhoću i slanoću zraka, vjetrove, sunce...?

– Naravno. U osnovi mi radimo kuće za stabla. Apsolutno je krucijalno da počnemo s odabirom biljaka, grmlja i drveća. Kad to radimo, na određen način odabiremo svoje klijente. Za nas su stabla kao klijenti, naši korisnici. Imamo stručnjake za ovo područje i višestruke kriterije. Proučavamo vlagu, vjetrove... Biramo autohtone vrste. Za sjevernu fasadu ponekad biramo vrste koje gube lišće zimi kako bi bilo više sunca u apartmanima, na južnoj strani biramo zimzelene, mediteranske vrste. Jednom kad utvrdimo koje vrste odgovaraju, počinjemo locirati svako stablo. Kreiramo dizajn fasade u odnosu na evolucijsku putanju svake biljke. Dakle, radimo kuće za stabla u kojima ih tretiramo kao stanare, to je vrlo važno. Ne radimo ornamentalni zeleni projekt. Ne volim ideju projekta kao "ukrasnog bilja".

Postoje li razlike u političkome modelu zemalja i njihove volje da ostvare vaše projekte? Imaju li neke zemlje, poput Kine, prednost da implementiraju neke projekte ekološkog urbanizma zahvaljujući svojemu autoritarnom političkom modelu?

– Kina je zadnjih godina potpuno promijenila pristup klimatskim promjenama. Projekti koje radim su važni za Kinu jer mogu demonstrirati da je moguće promijeniti količinu zagađenja i da ih je moguće naknadno smjestiti unutar urbanog okoliša. Mislim iz osobnog iskustva da njihova vlada to prati s dosta pažnje. U drugim slučajevima ima poteškoća ponekad jer postoji kultura centralizirane kontrole onoga što će se dogoditi. Za razliku od Europe, ili sjeverne Azije, gdje o privatnim interesima i lokalnim vlastima dosta ovisi hoće li se nešto dogoditi, u zemljama kao što je Kina vrlo je važna namjera središnje vlasti. U drugim dijelovima svijeta to nije poanta, u Americi nije bitno voli li Trump ili ne voli zelene zgrade, to ne kvari vaš odnos s privatnim ili javnim klijentom.



Otvorili ste arhitektonski biro u Šangaju. Očekujete li da će Kina biti otvorenija u budućnosti od drugih zemalja za ovakvu vrstu ekoloških projekata?

– Ne u budućnosti – oni u sadašnjosti pokazuju interes. Ne mislim samo na vertikalne šume i arhitektonske projekte koje radim, već i na urbano šumarstvo. U Kini sade milijune stabala. Krenuli su u pošumljavanje oko Šangaja. Namjeravaju reforestirati veliki dio svojega teritorija. Shvatili su da ne mogu dalje nastaviti deforestirati zemlju i sada rade suprotno. To je vrlo važno. Završili smo početkom prosinca 1. svjetski forum o urbanom šumarstvu u Italiji koji se održavao u Mantovi. Namjeravaju održati idući Forum u Kini, čiji angažman igra odlučujuću ulogu u budućnosti šuma.



Bili ste izbornik 38. Salona arhitekture 2003. u Zagrebu. Namjeravate li ponovno doći u Hrvatsku, je li vas tko zvao?

- Ne, ali volio bih. Jer imam dobra sjećanja na svoj boravak u Zagrebu, jednom otoku i Splitu. Imam dosta prijatelja u Hrvatskoj. Bio sam izbornik Salona arhitekture na kojem je trebalo dodijeliti nagradu. Sjećam se da je bilo toliko dobrih mladih arhitekata. Zato mi se svidjelo.