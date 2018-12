Tamara Visković, izgledno je, usprkos novom životu kojeg je kao ravnateljica udahnula Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje "Zlatna vrata", neće dobiti još jedan četverogodišnji mandat.

Odlučilo je tako Upravno vijeće ove ustanove koje je boljim ocijenilo program široj javnosti anonimnog Ive Uglešića, i to nakon provedenog natječaja koji je raspisan tri mjeseca prije isteka mandata dosadašnje ravnateljice. Uglešića, koji je zaposlen u splitskoj Gimnaziji Marka Marulića, do imenovanja još dijeli "blagoslov" Gradskog vijeća, no s obzirom da je ovaj mladi profesor povijesti član HDZ-a u pitanju je, očito, tek formalnost.

Ova iznenađujuća odluka stigla je samo dan nakon što je gradonačelnik Andro Krstulović Opara najavio kako će uvesti natječaje prilikom biranja čelnih ljudi gradskih tvrtki kako bi se konačno zaustavilo političko kadroviranje, no novinarima koji su ga jučer upitali za ovoj slučaj nije htio dati komentar.

Novoizabrani ravnatelj nije odgovarao na naše pozive, pa smo Tamaru Visković upitali što je po njenom mišljenju presudilo u korist Uglešića.

- Za razloge treba pitati Upravo vijeće koje je zaključilo da je drugi kandidat bolji. Toliko bolji da nikakva posebna rasprava niti razmišljanje nije bilo potrebno, samo instantno glasanje. Ja mogu samo nagađati, s obzirom na to da Upravno vijeće do sada nije imalo nikakve primjedbe na rad ustanove u proteklom razdoblju, a gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika, s kojom sam iznimno kvalitetno surađivala, nikada nisu izrazili išta osim svesrdne podrške. Štoviše, kolege iz drugih ustanova su u šali znali reći da im se u gradu svako malo "trlja nos" baš kvalitetnim načinom rada "Zlatnih vrata". Jesam li iznenađena? Razočarana, da. Zabrinuta, svakako. Al' nisam ja do prekjučer u Danskoj živjela pa da bih bila iznenađena - kazala nam je Visković, koju se pamti i kao uspješnu nestranačku članicu Gradskog poglavarstva u vrijeme gradonačelnika Zvonimira Puljića, kad su na području kulture kojom je rukovodila u Splitu pokrenuti i dovršeni brojni infrastrukturni projekti.

Prije četiri godine ravnateljicom "Zlatnih vrata" imenovana je tek nakon što je propala dogovorena politička kuhinja u sklopu koje je SDP želio na ovu funkciju postaviti kandidata HNS-a, svog tadašnjeg koalicijskog partnera.

Po tko zna koji put valja napomenuti kako u Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi jasno stoji da se članovi Upravnih vijeća imenuju iz redova uglednih kulturnih djelatnika, no to se u Splitu sustavno već godinama ignorira. Pa se tako ni troje članova Upravnog vijeća "Zlatnih vrata", a koji su odlučili u korist Uglešića, uopće ne bave kulturom.