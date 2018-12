Zbog 15 kuna kazna od 15 tisuća: evo kako je inspekcija u splitskoj trajektnoj luci vozaču Ubera 'otela' sezonu

Prekršajni sud u Splitu nepravomoćnom je presudom s čak ukupno 15 tisuća kuna kaznio tvrtku "Gligo prijevoz" i njezina vlasnika i to zato jer je vozač I.R., vozeći svoj osobni automobil "u ime i za račun navedene tvrtke" 26. veljače prevezao putnicu od Ličke ulice do trajektne luke.

Putnica je pritom platila račun prijevoza od 15,34 kuna, a inspekcija je utvrdila da "navedena pravna osoba koja je obavljala prijevoz putnika ne posjeduje licenciju za autotaksi prijevoz, odnosno licenciju za unutarnji prijevoz putnika". Zbog toga je tvrtki izrečena kazna od 10 tisuća kuna, a odgovornoj osobi, odnosno njezinu vlasniku, pet tisuća kuna.

U ovom je slučaju prvo bio izdan prekršajni nalog po kojem je tvrtka trebala platiti 20 tisuća, a odgovorna osoba 15 tisuća kuna kazne, no tvrtka je uložila prigovor. S obzirom na to da je po zakonu za pravnu osobu predviđena kazna od 20 pa do 100 tisuća kuna, a za odgovornu osobu od 15 do 20 tisuća kuna, jasno je da su ovom presudom u stvari relativno "lišo" prošli.

Tijekom suđenja u pisanoj obrani okrivljeni su, među ostalim, tvrdili da uopće nisu obavljali autotaksi prijevoz već da se tvrtka bavi pružanjem "isključivo usluge posebnog prijevoza putnika osobnim automobilima koji imaju manje od sedam sjedala", odnosno da se radilo o iznajmljivanju vozila s vozačem te da im za to nije bila potrebna licencija.

U postupku je, pak, svjedočila i viša inspektorica cestovnog prometa u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koja je kazala da je tog dana s kolegom bila u akciji kontrole autotaksi prijevoza u trajektnoj luci u Splitu. Primijetila je osobni automobil koji se zaustavio u trajektnoj luci i iz njega je izišla jedna putnica koja je za prijevoz platila vozaču.

- Tad smo kolega i ja prišli automobilu, pokazala sam svoju službenu značku i obavila inspekcijski nadzor na licu mjesta, u kojem sam utvrdila identitet vozača koji je u ime i za račun pravne osobe "Gligo prijevoz" obavljao prijevoz putnice, naručen preko aplikacije Uber. Račun za prijevoz s detaljima vožnje sam snimila s mobitela vozača. Smatram da su okrivljeni na ovakav način obavljali baš autotaksi prijevoz. Ovaj se prijevoz nikako ne može protumačiti kao iznajmljivanje vozila s vozačem jer je prijevoz koji je obavio vozač I.R. obavljen osobnim automobilom, putnica je uzeta na jednom mjestu temeljem narudžbe preko aplikacije Uber te je po završetku vožnje platila vozaču naknadu za obavljeni prijevoz - istaknula je u iskazu viša inspektorica.

- Okrivljenici ističu da je neosnovana i pogrešna tvrdnja da su obavljali autotaksi prijevoz za koji nemaju licenciju, jer da su obavljali posebnu vrstu prijevoza iz članka 60. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Međutim, ovaj sud smatra neosnovanim pozivanje na taj članak jer je u istom navedeno da potrebu i način tog oblika prijevoza (iznajmljivanje osobnih vozila s vozačem, prijevoz putnika cestovnim vlakom, zaprežnim vozilom ili nekim drugim cestovnim vozilom) propisuje jedinica lokalne samouprave, što bi u ovom slučaju bio Grad Split, a sudu je poznato da Grad Split za svoje područje nije donio odluku kojom se uređuje takav oblik prijevoza - navedeno je u nepravomoćnoj sudskoj presudi.