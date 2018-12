Kako bi djeca kvalitetno i kreativno provela zimske školske praznike, uz što manje vremena provedenog uz mobitele, tablete i televiziju, Grad je u suradnji s brojnim ustanovama u kulturi pripremio projekt "Juuu-huuu, praznici su!".

Pod motom "Otkrijte nešto novo o svijetu oko sebe", djelatnici 15 institucija na 24 lokacije u Splitu, Solinu, Sinju i Trilju pripremili su ukupno 52 radionice na kojima će djeca i mladi na edukativan i njima zanimljiv način usvajati nova znanja i vještine. U nastavku dajemo vam detaljan pregled pripremljenih programa koji će se većinom odvijati do 5. siječnja.



Hrvatski pomorski muzej, Glagoljaška 18

"Zabavne zastavice": 3. siječnja u 16 sati, za učenike od prvog do petog razreda

"Svjetionik – svjetlo u tami": 4. siječnja u 10 sati, za uzrast od prvog do petog razreda

"Mornarska škrinja": 5. siječnja u 10 sati, za djecu uzrasta od prvog do petog razreda



Muzej grada Splita, Papalićeva 1

"Božićni običaji u Splitu": 2. siječnja u 11 sati, za djecu vrtićke dobi, te učenike od prvog do četvrtog razreda

"Splite moj" (interaktivna igra): 3. siječnja u 11 sati, za školarce uzrasta od petog do osmog razreda

"Idemo istraživati carske podrume": 4. siječnja u 11 sati, za djecu vrtićke dobi i učenike od prvog do četvrtog razreda



Udruga "Kultura", jugoistočna kula Dioklecijanove palače, Hrvojeva 1

"Pletemo rukama": 29. prosinca u 12 sati, radionica za sve uzraste

"Pratimo zvijezdu repaticu": (izrada glinenih medaljona i magneta): 5. siječnja u 12 sati, za više razrede osnovne škole (prijave za obje radionice na 095/22-33-446)



Prirodoslovni muzej, Poljana kneza Trpimira 3

"Mali paleontolozi": 29. prosinca, te 3. i 5 siječnja u 12 sati, 2. i 4. siječnja u 9.30, za predškolce i učenike uzrasta od prvog do petog razreda

"Ukrasimo božićnu jelku": 28. prosinca i 3. siječnja u 9.30 te 4. siječnja u 12 sati, za predškolce i djecu u dobi od prvog do petog razreda

"Recikliramo zajedno": 28. prosinca i 2. siječnja u 12 sati, te 29. prosinca i 5 siječnja u 9.30, za predškolce i učenike od prvog do šestog razreda



Zoološki vrt, Kolombatovićevo šetalište 2

"Magarac naš svagdašnji" (prezentacija o magarcima, njihovom životu i važnosti za Dalmaciju): 2., 3. i 4. siječnja u 10 sati, za učenike uzrasta od prvog do šestog razreda



Galerija umjetnina, Kralja Tomislava 15

"Umjetnost i tehnologija" (istražujemo područje multimedijalne umjetnosti): 3. i 4. siječnja u 11 sati, za osnovnoškolce



Etnografski muzej, Iza Vestibula 4

"Oslikaj svoju torbu": 3. siječnja u 11 sati za predškolce i osnovce

"Zimska kreativna radionica": 4. siječnja u 11 sati, predškolski uzrast i osnovci



Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2

Za sve radionice obvezna je prijava: 685-020, 685-022, e-mail: [email protected]

"Kreativni ples" (radionica kreativnog plesa): 28. prosinca, te 2., 3. i 4. siječnja u 18 sati, za djecu u dobi od pet do 10 godina

"Optičke iluzije" (likovna radionica): 28. prosinca u 18 sati, za djecu od 10 do 15 godina, voditeljica Nataša Prkić

Turnir u briškuli: 2. siječnja u 11 sati, za sve uzraste (potrebno je poznavati pravila igre)

Mala čarobna čitaonica: "Bajka o snjegovićima": 3. siječnja u 18 sati, za djecu uzrasta od pet do 10 godina, izrađivat će se snjegović od tijesta. Radionicu vode članice splitskog ogranka Hrvatskog čitateljskog društva i knjižničarke Grozdana Ribičić, Ecija Budić i Danijela Markotić

Radionica stripa: 4. siječnja u 17 sati, za mlade u dobi od 10 do 15 godina

Filmski maraton, po dogovoru, tijekom siječnja, djeca od 14 do 17 godina, obavezna prijava na: 685-024 i e-mail: [email protected]



Knjižnica Bol-Plokite, Tolstojeva 32

"Božićna jelka": 28. prosinca u 11 sati, za djecu od šest do 10 godina, prijave na 685-053, 685-050 i e-mail: [email protected]

"Sjeverni jelen i dobrota": 3. siječnja u 17 sati, čitanje priča autora Josea Morana i Carmen Guerra, za djecu uzrasta od tri do 10 godina



Knjižnica Trstenik, Papandopulova 25

"Igramo se šiškama: 28. prosinca u 11 sati, za osnovce nižih razreda, prijave na 685-077 i e-mail: [email protected]

"Moja novogodišnja ptica" (likovna radionica): 3. siječnja u 11 sati, za osnovce nižih razreda

"Ptica koja nosi sreću" (izrada plošnog oblika u glinamolu): 4. siječnja u 11 sati, za osnovce nižih razreda



Knjižnica Meje, Njegoševa 1

"Vidim, čujem, osjetim, crtam" (likovno-glazbena radionica): 4. siječnja u 17 sati, za djecu od pet do 10 godina, prijave na 685-063 i e-mail: [email protected]



Knjižnica Spinut, Plančićeva 12

"Kreativci na djelu": 28. prosinca, te 3 i 4. siječnja u 17.30, za učenike uzrasta od četvrtog do osmog razreda, izrada božićnih i novogodišnjih ukrasa različitim tehnikama (prijava: 685-060 i e-mail: [email protected])



Knjižnica Ravne njive, Hercegovačka 40

"Moja bajka" (osmišljavamo i oslikavamo svoju bajku): 2., 3. i 4. siječnja u 18 sati, za djecu u dobi od sedam do 12 godina Darovaonica igračaka "I mi činimo dobro": do 30. prosinca za predškolce i osnovce, u suradnji sa zakladom "Kajo Dadić" i udrugom "Mi"

Pričaonica Sanje Brbore "Kakav će ti biti dan, odlučiti možeš sam": 4. siječnja u 11 sati, za djecu od šest do devet godina

Družimo se uz društvene igre: do 5. siječnja od 11 do 13 sati i od 18 do 20 sati, za osnovnoškolce



Knjižnica Žrnovnica, Krešimirova 7

"Hedwiga i sove u Hogwartsu" (izrada sova od kolaža, krep papira i recikliranog materijala): 2. siječnja u 10.30, za osnovce



Sveučilišna knjižnica, Galerija "Vasko Lipovac", Ulica Ruđera Boškovića 31

"Rastimo uz more" (radionica vezivanja čvorova, upoznavanja s nautičkom opremom i kartama): 4 siječnja u 11 sati, za osnovce, prijave na e-mail: [email protected]

Edukativno-likovna radionica "Viška bitka": 28. prosinca u 10 sati, za djecu uzrasta od 10 godina, učenje o povijesnim detaljima vezanim za Višku bitku, te izrada likovnog rada, prijave na e-mail: [email protected] ili SMS-om na 091/944-10-52



Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Šetalište Ivana Meštrovića 18

Kaširani papir: 28. prosinca u 10 sati, za školarce u dobi od četvrtog do osmog razreda

Karton tisak ("bojanje" ukrasa na muzejskim spomenicima): 3. siječnja u 10 sati, za učenike od prvog do četvrtog razreda

Iskucavanje (izrada djela u metalu): 4. siječnja u 10 sati, za učenike od četvrtog do osmog razreda



Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46

"Meštrovićevi anđeli" (analiza djela u muzejskom prostoru i kreativna radionica): 28. prosinca u 10 sati, za predškolce i osnovce od prvog do petog razreda

"Male ovčice": 2. siječnja u 10 sati, za predškolce i učenike od prvog do petog razreda. Na radionici će se pričati priča o malom Ivanu Meštroviću dok je bio pastir na planini Svilaji, a zatim će se izrađivati male ovce u glini

"Naša tri kralja": 4. siječnja u 10 sati, za predškolce i osnovce od prvog do petog razreda. Proučavanje ikonografije tri kralja, te izrada skulpture od drva i raznovrsnog materijala. Cilj ove kreativne radionice je približavanje kiparstva kao likovne forme te samostalna izrada skulptura u miješanoj tehnici



Kinoteka Centra za kulturu "Zlatna vrata", Dioklecijanova 7

Filmovi: "Sedmi patuljak" - 28. prosinca u 12 sati, "Pčelica Maja" - 29. prosinca u 12 sati, "Pat i Mat na filmu" - 2. siječnja u 12 sati, "Pat i Mat 2" - 3. siječnja u 12 sati, "Vrapčić Richard" - 4. siječnja u 12 sati, "Ringe ringe raja" - 5. siječnja u 12 sati



Galerija "Studio 21" i udruga za kulturu "Beat", Velebitska 66

Radionice crtanja, slikanja i modeliranja: 29. prosinca i 5. siječnja u 12 sati, za učenike od prvog do osmog razreda, prijava na broj: 098/545-042). Osnove i uvod u likovne tehnike, te napredne tehnike crtanja, slikanja i modeliranja, individualan pristup. Radionice su usmjerene na određene crtačke i slikarske tehnike ili tehnike modeliranja ovisno o temama

SINJ I TRILJ Ako vas put odvede do Sinja ili Trilja, tamošnje ustanove priredile su zanimljive radionice za djecu: Muzej Sinjske alke, Sinj, Put Petrovca 12

"Potraga za alkarskim blagom": 3. i 4. siječnja u 10 sati, za osnovce, cilj igre je što pažljivije proučiti postav muzeja Muzej triljskog kraja, Trilj, Don Ante Bućana 3

"Tajna triljske grotulje": 5. siječnja u 10 sati, za predškolce i osnovce od prvog do četvrtog razreda. Triljska grotulja je niz oraha povezanih u ogrlicu, a nosi simbolično i romantično značenje. Djeca će izrađivati grotulje u obliku malih ogrlica, narukvica i naušnica.