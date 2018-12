Vraća se zaboravljena dalmatinska 'pruga' kojom se plovilo prije 120 godina! Doznajemo red plovidbe i cijene karata, a otkrivamo i tko stoji iza novoosnovane tvrtke

Uz postojeće sezonske brzobrodske pruge prema Braču, Hvaru (u ljetnoj špici 16 dnevnih partenci!), Korčuli, Mljetu i Dubrovniku, iz Splita bi od 1. travnja trebao zaploviti i dvotrupac na novoj polugodišnjoj liniji za Šibenik i Zadar.

Kako doznajemo, spomenutu relaciju trebao bi održavati brzi brod u aranžmanu šibenske tvrtke "Envira", osnovane u srpnju prošle godine, iza koje od rujna stoji norveška kompanija "Vidar Hop Rederier". Ako državna Agencija za obalni linijski pomorski promet u konačnici potvrdi plovidbeni red, ta će se linija održavati "bez obveze javne usluge", što znači da brodar ne može tražiti državnu subvenciju, ali smije samostalno kreirati pojedine uvjete na ciljanoj relaciji.

Planirano je da se na brzobrodskoj pruzi od Splita prema Šibeniku i Zadru plovi svakodnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada predstojeće godine. Dvotrupac iz Gradske luke isplovljavao bi za Šibenik u 9 sati, partenca iz Krešimirova grada na rasporedu je u 10.35, dok bi se zadarsku rivu akoštalo u 12.40. Iz Zadra prema Šibeniku isplovljavalo bi se u 17.30, a iz Šibenika za Split u 19.35, s očekivanim terminom dolaska u 21.10.

Prema objavljenom cjeniku, putnička karta na najduljoj relaciji od Splita do Zadra ili obratno koštat će 158 kuna, dok će se za "biljet" od našega grada do Šibenika i od Šibenika do Zadra trebati izdvojiti po 110 kuna.

Spomenuti iznosi redom će biti viši od aktualnih cijena autobusnih karata na istim relacijama, ali aduti u rukavu norveško-šibenske kompanije zasigurno će biti brzina dolaska do odredišta, neusporedivo manji broj (pri)stajanja i doživljaj plovidbe sjevernodalmatinskim akvatorijem.

Uvođenje sezonske brzobrodske pruge koja povezuje najveći dalmatinski grad s dva susjedna županijska središta predstavlja svojevrstan, makar i djelomičan povratak izravnih linija između tih triju luka kojima se putovalo još prije 120 godina.

Bit će zanimljivo vidjeti koje će "snage" za iskorak na jadransko pomorsko tržište upotrijebiti skandinavska kompanija koja je niz godina imala koncesije za kratke relacije prema otocima uz jugozapadnu obalu Norveške i hoće li možda angažirati i dvotrupac koji upravo gradi na domaćem navozu, a trebao bi biti isporučen sredinom 2019. godine.

Na čelu "Envire", budućeg nositelja spomenute pruge, nalazi se Krešimir Kovač, bivši zaposlenik šibenskog Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, koji je s tadašnjim pročelnikom Matijom Bumbakom, Ivanom Bujas Rupić i suradnicima bio dio tima koji se u javnosti često opravdano povezivao s uspješnim kulturnim, poslovnim i turističkim projektima, većinom podržanima EU-ovim novcem, koji su Krešimirovu gradu vratili prepoznatljivost. Među planiranim ulaganjima bio je i dvotrupac na električni pogon kojim bi se šibenski škoji povezali sa županijskim središtem.

No, početkom prošle godine suradnja s aktualnom gradskom vlašću je pukla, a spomenuti tercet je odlučio nastaviti svojim putom i osnovao je privatnu tvrtku "Platforma 22", koja je bila i osnivač "Envire", da bi se od rujna na njezino mjesto upisao norveški partner.