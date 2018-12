Kako to uvijek i bude na Badnjak u čuvenu teću promjera 2.6 metara što su je škverani izradili meštri od kužine iz Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija jutros su na Prokurativama utapali bakalare.

I već pola sata prije početka podjele besplatnih porcija građanima na stotine umirovljenika rasporedilo se u kolone i strpljivo čekalo. Neki od njih i na jedini obrok u danu.

A ono što su dobili je pet tisuća porcija načinjenih od 250 kila kapule, 500 kilograma krumpira, puno soli, papra, i kako kaže chef Neven Bremec puno, puno truda.

- Priprema je trajala dva mjeseca! Najprije dok smo nabavili novce, a onda je trebalo očistiti i namočiti bakalar. Jutros smo u šest počeli, sad je 11 sati prošlo i bakalar je taman gotov. Samo za pokriti dno teće trebalo je 40 litara maslinova ulja. Oko 250 kila kapule je došlo, grana ružmarina, grana lovora preko 200 kila bakalara, temeljca od bakalara, 250 slanutka, soli, papra, peršina, češnjak i imamo teću gotovu - zadovoljno će Bremec onako u hodu, pazeći da sve oko bronzina i unutar njega bude za prste polizati.

A da svake godine "riceta" ne bude ista, lani je korišten čili, a sad slanutak.

- Ugustio je cijelu priču daje krepkost ovom jelu, neutralna je to namirnica - stručno će Bremec čijim su kuharima iz SKMER-a i gradonačelnik i župan pomagali u kužinavaju.

Andro Krstulović Opara i Blaženko Boban uz prisutne predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara i Petra Škorića neumorno su miješali teću, a iza leđa su ih kontrolirali oporba i predstavnici medija.

Gradonačelnik je istaknuo kako su začetnici manifestacije "Splitu s ljubavlju" pokojni poteštat Zvonimir Puljić i pokojni gastronom Miro Bogdanović te da je ova gesta podjele bakalara puno više od običnog druženja građana:

- Osjećam se vrlo emotivno dirnut kad se susretnem s tim ljudima koji su potrebiti i dolaze po bakalar. Volio bi da ih je što manje u toj kategoriji. U nadi da iduće godine bude puno zdravlja, sriće i što manje potrebitih, želim svima sretan Božić i uspješnu 2019. godinu - zaželio je Opara dodajući da je zadovoljan aktualnom kalendarskom godinom, posebice na političkom planu:

- Uvatili smo se poslova koji traju više godina i sigurno ih nećemo u ovome mandatu završit. Moramo napravit iskorak kao aglomeracija, kao središte ovog dijela Jadrana, kao motor hrvatskog juga, a to se ne može radit u mandatnom razdoblju. Ali vjerujte, odradit ćemo taj posao - obećao je Opara.

Župan nije toliko komentirao poslovne poteze. Osvrnuo se na emotivnu komponentu podjele bakalara:

- Ono što je od vjekova bilo na ovim prostorima, a to je da se badnja večer i Božić u Splitu i okolici dočekivao na ulicama, u društvu, s prijateljima. A sam Božić bi bio doma s obitelji svojon. Neka to bude simbolika i ovoga. Iskrena zahvala pokojnom Zvoni i Miru koji su pokrenuli ovu inicijativu, hvala brodogradilištu. Danas djelatnici tamo rade, a oni su nekada ovu teću u kojoj se toliki bakalar kuvao radili i to je bila jedna simbolika poveznice brodogradilišta kao najvećeg giganta u ovom bazenu s građanima grada Splita - kazao je Boban, a iskoristio je priliku da čestita blagdane:

- Moram reći da želim zaista ovoj akciji, ali i svim građankama i Splita i Splitsko-dalmatinske županije na dobro došao badnji dan, a i sretan, blagoslovljen Božić, mir, zdravlje, sreću i veselje na osobnom planu, obiteljskom, županijskom i u cijeloj državi pa onda iščekivajući bolje rezultate i bolje dane poglavito našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji u aglomeraciji. Nadamo se da kroz tri, četiri godine ovaj prostor ni u jednom segmentu, infrastrukturnom i demografskom, neće biti isti - odlučno je poručio Boban.