Na peškariji se nije pitalo za cijenu; kupovala se sipa za 160 i lignje po 180! A evo i čemu nas je podučio jedan i jedini Doktor od ribe, legendarni Zlatko Ivulić...

Koliko god ostatak grada bio pomodno dotjeran, na Peškariji, gdje ruke gradskih dekoratera nisu kačile anglizirane natpise i gigantske burele, najviše se osjeti tradicionalno, splitsko blagdansko raspoloženje.



Kupuje se, prodaje se, iako je hladno rukom se bez ustručavanja prevrću mokre ribe, rakovi, školjke i morske alge. Da vidimo kako ribarnica diše, najprije smo, kako je i red, svratili do urarske radnje Zlatka Ivulića. Doktora od ribe kojeg ne treba posebno predstavljati. Dao nam je prognozu što će se jesti narednih dana, i kako nikada do sada nije falio…



– Bakalar će ti bit zastupljen na stolu 90 posto. Sad zavisi oće li ga napravit na bjanko, bilo ili na brujet. Ali bjanko je čuveno. Meni se doma kuva bakalar, moči se tri dana, je li, od po kile to je za nas troje dovoljno, iman crni rižot i iman dvi lignje svaka od kila to ćemo zapeć s krumpirima i kapulon, malo vina i uja i ajme to ti je delicija – uvjerava Ivulić, jasno, ali u tim će slastima guštati samo ranoranioci.

– Sipe jučer u osan uri nije bilo na peškariji. Sipa se traži i po 160 kuna je bila, nestala – govori nam majstor, ono što smo i sami ranije vidjeli.



Pa mu kažemo, kako smo primijetili da ima na bancina onih gigantskih, iz leda. Iz uvoza.

– E, a – razočarano Ivulić širi ruke.

– A, e – složimo se s njim.

Čuvena teka

Ispod banka vadi svoju čuvenu teku. U nju svaki petak zapisuje cijene:

– Lignjun 40, lignje 180 iz migavice, lignja 160 koćarska...



Zašto je skuplja ova iz migavice od ove iz koćarice?

– Koća vuče mrežu dva, tri sata i onda je izmuči, a ova bude lipa, ono, znaš! Koćarska ti vuče po dnu, bude u njoj pijesak kad jedeš, ona grata – uči nas Ivulić.



Ali jučer je sipa bila hit. Hobotnica isto.

– Bakalar ti je tradicija. Toga nema po restoranima, di neće bit. Biće ti na Badnjak dilenje ode. I tu u bakalaru ima više klasa. Mi uvozimo najjeftiniji, samo da se zove bakalar. Jer bakalar mora imat leđa žuta ka boja slonove kosti, a ti nekad moš vidit bakalar crni leđa, crna škina. Uvozimo smeće – rezolutno će kroničar peškarije.

Ulazi neki čovjek. I on je došao u urarsku radnju po ribarske smjernice. Ivulić mu je ranije, dok je bilo još na vrijeme, spremio komarču, pa mu govori šta se još nudilo:

– A bija jedan zubatac 8 kil. Ispod kašetu san vidija, komarču od čak četiri. Uzeo san ti ovu od dva i po. Vidi je kakva je, trebalo bi je nosit ka zeca okolo pokazivat – ponosno će Ivulić.

Svaka lignja na koju je naišao imala je "po kilo u sebi". Govori onaj čovjek, da ih on samo na Badnjak jede jer su tad najlipše. Napravili smo đir po peškariji da vidimo šta drugi kupuju. Naišli smo na prodavačicu Silvanu, ona nas je govorljivo nutkala bogatom ponudom sa svoga banka. Crnilo je, kaže, a pritom misli na glavonošce, ove godine "malo skupje".

– Sipa van je 140, hobotnica 100, lignje po 180 čak i tako. Uglavnon ljudi traže malo boji komad ribe, nema trenutno srdele, ali škampe idu, idu i trljice, bukvice – nabraja Silvana.

Ona danas za ručak neće ništa spremat, jerbo je pozvana na bakalar. Ali narednih dana spremit će hobotnicu ispod peke. Kud ćeš većeg gušta.