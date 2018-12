Drugi grad u državi ima bolnicu koja je ostala u prošlom stoljeću, jedna zagrebačka bolnica traženi sustav ima već 16 godina, a ministar ne zna koji je razlog takvoj situaciji

'U ovom trenutku je ugrožena isključivo kvaliteta administrativno-poslovnih procesa, što bi građani mogli osjetiti zbog slabije organizacije', tvrdi Goreta'Zbog složene zakonske regulative i strogih funkcijskih zahtjeva postupak je u pravilu dugotrajan i odvija se u fazama', poručuju iz 'Ericssona Nikole Tesle'

KBC-ovo Upravno vijeće na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj prije nekoliko dana, nije donijelo odluku o potpisivanju novog pojedinačnog ugovora s tvrtkama koje već dvije godine obavljaju implementaciju Bolničkog informacijskog sustava (BIS).

Ta iznenađujuća odluka, koja je vrlo vjerojatno samo prolongirana, iznenadila je mnoge u bolnici. Tako je KBC Split uz KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu jedina "ozbiljna" hrvatska medicinska institucija koja još uvijek nema u potpunosti "ugrađen" takav sustav.

I prof. dr. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, priznaje da je riječ o velikom i dugogodišnjem problemu, te dodaje da spomenuti KBC-ovi u tom pitanju imaju "neke improvizacije".

- Usporedbe radi, samo ću kazati da KB Dubrava ima BIS od 2002. godine, a zašto ga još uvijek nema u Splitu, to ne znam. Zašto novi ugovor s izvođačima nije potpisan, ni to ne znam, ali zasigurno je u pitanju neki prijepor. Kao resorni ministar ne mogu, ne smijem i ne želim sudjelovati u tome s kime će KBC Split potpisati ugovor i kada. Moje je da osiguram sredstva za implementaciju takvog sustava, a na bolnici je, njezinoj informatičkoj službi i Upravnom vijeću da to odrade do kraja. Problem je star više od 10 godina i nadam se da će uskoro biti riješen - ističe prof. dr. Kujundžić.

O ovom gorućem problemu porazgovarali smo i sa Šimom Goretom, "šefom" KBC-ovih informatičara. Zanimalo nas je zašto najveća dalmatinska zdravstvena ustanova još uvijek nije potpisala novi ugovor za bolnički informacijski sustav.

- Zbog toga što nije proveden postupak koji prethodi potpisivanju novog ugovora - kaže Goreta.

Mislite li na ishodovanje potrebnih suglasnosti KBC-ova Upravnog vijeća?

- Među ostalim i to, ali prethodno je potrebno usuglasiti određene pojedinosti - naglašava naš sugovornik.

S obzirom na činjenicu da novi pojedinačni ugovor nije potpisan, zanimalo nas je postoji li opasnost da KBC ne može normalno funkcionirati?

- Postoji opasnost od nemogućnosti rada u nekim segmentima normalnog poslovanja bolnice. Kao najveće moguće probleme u takvoj situaciji mogu izdvojiti: sve poslovne procese u vezi upravljanja financijama (poslovni informacijski sustav), naručivanje pacijenata na preglede/pretrage (bolnički informacijski sustav). Ovo su dva moguća izdvojena problema, čije bi posljedice mogle biti puno šire jer je financijski dio povezan sa sustavom Državne riznice, kao i s centralnim nacionalnim zdravstvenim informacijskim sustavom - odgovara Goreta i dodaje:

- Zdravlje pacijenata time nije ugroženo. U ovom trenutku je ugrožena isključivo kvaliteta administrativno-poslovnih procesa, što bi građani mogli osjetiti zbog slabije organizacije.

Također nas je zanimalo je li zajednica ponuditelja, koju čine tvrtke "Ericsson Nikola Tesla" i "Infosistem", sposobna odraditi posao do kraja kako bi KBC dobio ono što ga pripada.

- Nadu možemo položiti u činjenicu da se radi o dvije vrlo dobre tvrtke i da su za uspješnost projekta važne obje strane, i bolnica i ponuditelji. Poznavajući dosadašnji rad svih djelatnika naše bolnice, siguran sam da ćemo mi s naše strane osigurati sve potrebno definirano ugovorom kako bi se projekt uspješno finalizirao - kaže voditelj bolničke Informatike.

Budući da svaka medalja ima dvije strane, nekoliko smo pitanja uputili i tvrtki "Ericsson Nikola Tesla". Upitali smo ih zbog čega KBC-ovo Upravno vijeće, prema njihovim saznanjima, nije nedavno odobrilo potpisivanje novog ugovora s tom kompanijom za implementaciju BIS-a.

Također, od "Ericssona Nikola Tesla" zatražili smo odgovor jesu li sposobni u razumnom roku koji zahtjeva KBC implementirati BIS, te zbog čega taj posao nije obavljen ni nakon dvije godine.

- Bolnički informacijski sustavi su vrlo kompleksni, a njihova je implementacija u pravilu zajednička aktivnost bolničke administracije i stručnjaka, te IT tvrtki koje sustav uvode. Zbog složene zakonske regulative i strogih funkcijskih zahtjeva postupak je u pravilu dugotrajan i odvija se u fazama, što je posebno izraženo u slučajevima KBC-ova, koji imaju veliki broj korisnika i klinika. Stoga je fazno puštanje u rad sustava u KBC-u Split rezultat nužnosti i zajedničkog dogovora. Već sada se koriste dijelovi sustava koji uključuju medicinske module za e-Naručivanje, posebno skupe lijekove, citologiju, transfuziju, nuklearnu medicinu, mikrobiologiju, patologiju, radiologiju (mamografija, pluća i ultrazvuk) te poslovni informacijski sustav.

"Ericsson Nikola Tesla", "Infosistem" i KBC Split imaju okvirni sporazum unutar kojeg je drugi pojedinačni ugovor istekao 13. prosinca, a novi pojedinačni ugovor je na Upravno vijeće došao četiri dana kasnije. Usuglašavanje je upravo u tijeku, pa očekujemo da će se ovaj posao uskoro uspješno nastaviti - navodi Jasna Glavaš iz "Ericssona Nikola Tesla".