Na opće oduševljenje sugrađana, pogotovo djece, pravi pravcati kar s konjima nakon šezdeset godina došao je u grad, te u subotu ujutro, od crkvice svetog Nikole do botaničkog vrta, prevozio sve željne nostalgije i nekonvencionalnog blagdanskog ugođaja.



Dio je to Božićne priče stare Dalmacije – Kar naših didova, koju su organizirali Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt. Konji su iz Splita nestali šezdesetih, a magarci osamdesetih godina, pojašnjava nam Jasna Bilač iz Prirodoslovnog muzeja.



– Pokušavamo na nestandardan način propagirati stare običaje i vrijednosti, pokazati ih mlađim naraštajima, ali i prisjetiti se kako je to u našem gradu nekada bilo... Ovo je izvrsna prilika za sve koji žele nekomercijalni advent, bez gužvi po šoping centrima... Najviše pažnje, očekivano, privlači kar koji je napravljen prije šezdeset godina, malo smo ga renovirali... Konji su iz Cetinske krajine – tumači nam dok stojimo u redu za fotografiju s kobilama.



– Kada je dobra, bijela se zove Čikita ili Vilica, a kad je navraga onda je T-rexić! Iz ergele je Medvidović iz Sikirevaca, uzgojena lipicanka. Crna također ima dva imena, Senta ili Ajša, ovisno o situaciji. One vam sve razumiju, obje su dobre, imali smo probnu vožnju prije koji dan i prošlo je sjajno. Danas smo ih lipo oprali, uredili, imaju i praporce, spremne su za privlačenje pozornosti posjetitelja, posebno fotografa.



Pažnju nam privlači i predivna tovarica s velikom crvenom mašnom oko vrata.



– Pojubila me, u ruku – oduševljeno nam govori trogodišnji Duje, u pratnji roditelja. Pojašnjava nam da se zove Ivana i kako bi je rado poveo sa sobom kući.



U skladu s dalmatinskim običajima, po marjanskim skalinama prodavali su se autohtoni proizvodi lokalnih OPG-ova. Arancini, limuncini, likeri, inćuni, poljički soparnik... Starogradske božićne pjesme pjevala je ženska klapa "Marjanke", a odred izviđača "Posejdon" donio je iz Beča Betlehemsko svjetlo.



Nešto iza podne program se preselio u amfiteatar ispred zoološkog vrta. Goran Miks iz etnoudruge "Plet na tapanu i diplama" svirao je obrade božićnih pjesama, a svoj program izvele su i "Srdelice".