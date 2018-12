Tanja Mravak, defektologinja, spisateljica, kolumnistica, planinarka: Divno je kada autistično dijete naučite govoriti

'Nije bilo jednostavno saživjeti sa Splitom, u što sam uložila puno emocionalnog napora, pa zato iskreno mogu reći da mi je kandidatura veliko priznanje i potvrda da sam u tome uspjela', dodaje Mravak

Tanja Mravak, 44-godišnja Sinjanka koja već duže godina živi na splitskoj adresi, nova je kandidatkinja za priznanje "Splitski cvit", koju imamo čast predstaviti u našem listu.

Diplomirana je učiteljica i magistra defektologije, zaposlena je u Centru za autizam u Spinutu i trenutno završava Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu.

- Jako kratko sam radila u učiteljskoj struci. Nakon završetka studija otišla sam raditi u osnovnu školu na Visu i to mi je bio najbolji temelj za moj daljnji rad koji se nastavio u Centru "Juraj Bonači" i Zavodu za odgoj i obrazovanje "Fra Ante Sekelez" u Vrlici. Pomaganje osobama s teškoćama iz autističnog spektra me je potpuno obuzelo i odlučila sam se prijaviti na natječaj u splitskom Centru za autizam. Primljena sam prije 17 godina i do danas sam tu i ostala - prepričava nam Tanja Mravak stare i nove događaje iz svojeg profesionalnog života.

- Svako dijete je drukčije i kroz ovaj posao sam, osim o autizmu, puno naučila i o toleranciji prema drugim ljudima i tome da se ljude ne treba gledati kroz njihov hendikep ili mane - otvoreno progovara naša sugovornica, kojoj sve dosad spomenuto nije bilo dovoljno "posla", pa se svojedobno počela baviti i pisanjem.

Objavila je dvije zbirke priča "Moramo razgovarati" i "Naša žena", kroz koje progovara o dvjema različitim, a opet ljudima bliskim temama - kroničnom nedostatku komunikacije i poteškoćama u našim životima, te o ženama koje se svojim posebnostima ne uklapaju u okvire ponašanja koje nam nameće društvo.

Diplomirana učiteljica već tri godine piše i novinsku kolumnu "Etička dilema" u "Jutarnjem listu" i suvoditeljica je književnog programa "Bookvica" u Splitu. Dugo godina je i sudionica festivala usmenog pripovijedanja "Pričigin", a napisala je igrokaz "Strah", koji su učenici Centra za autizam izveli na festivalu "Inkaz" u Zagrebu.

Puno toga uspijeva stići kreativna Tanja, koja uz sve to ima i svoje sitne zadovoljštine koje je opuštaju. Najbolje se osjeća kada sa svojim prijateljima iz HPD-a "Mosor" ide planinariti, a poslije osvajanja vrhova uživa u vrtlarenju i boravku u prirodi.

- Dođe ponekad i meni do zasićenja, što je najviše moja krivica jer često znam uzeti prevelik zalogaj. Ali mislim da je u mojoj struci nemoguće ostati na mjestu i ne usavršavati se jer svako malo dođe do nekih novih otkrića, istraživanja i metoda koje je nužno implementirati u rad. Pogotovo u radu s osobama s autizmom, koji još uvijek nije do kraja istražen - kaže kandidatkinja za "Splitski cvit".

Za svoj književni rad dobila je "Prozak", nagradu Jutarnjeg lista za najbolje prozno djelo 2010. godine, nagradu "Slavić" koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika za autorski prvijenac, i posebno priznanje Slobodne Dalmacije za kulturu. Prema njezinim pričama snimljen je film i postavljena kazališna predstava, a kandidatura za priznanje udruge "Naš kvart" joj je potvrda da ju je Split prihvatio.

- Divno je kada znate da ste neko autistično dijete naučili govoriti, ali uvijek sam smatrala to dijelom svoje osobnosti i nisam doživljavala kao da time doprinosim zajednici. U Split sam došla u svojim tridesetima, a to je prilično nezgodno vrijeme za stvaranje socijalne mreže koja se najčešće kreira u srednjoj školi ili tijekom hobija i aktivnosti. Nije bilo jednostavno saživjeti s ovom sredinom, u što sam uložila puno emocionalnog napora, pa zato iskreno mogu reći da mi je kandidatura veliko priznanje i potvrda da sam u tome uspjela - ističe Mravak za kraj, opisujući što joj znači odabir među latice "Splitskog cvita".