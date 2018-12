Dok je marljivi umirovljenik iz metalnog kontejnera u Spinutu izvlačio boce iz organskog otpada, u susjedni žuti odjeljak za plastiku u četvrtak zakoračio je aktivist Lovro Rumora iz "Zelenih Dalmacije".

Držao je ravnotežu u kantama od piture, gacao po priboru za jelo s nekog dječjeg rođendana i visoko mahao praznom bocom najpopularnijeg gaziranog pića na svijetu. Roskala je kiša. Vani je ostao Ante Tičić, dopredsjednik "Splitskog potrošača".

Bio je to njihov performans kojim su htjeli poručiti koliko je važno odvajati otpad. Naglasili su i da znaju zašto se u Splitu muti voda kad god padne kiša. Ovo je Rumorina ekspertiza:

– Voda nam se zamućuje zato što s Karepovca u atmosferu idu staklenički plinovi. Dio je to globalnog zatopljivanja. Mi ložimo tu atmosferu. Dolaze onda ogromne količine oblaka koje do sada nismo imali. Iscijede sve to na naše prostore i zamuti se voda. To će vam sad postati pravilo. Zato je važno da što manje šaljemo emisija s Karepovca, jer ćemo na njega morati odlagati otpad i kad se sanira. Sve dok Lećevica ne bude gotova. Zato je sortiranje važno – naglasio je Rumora, dirigirajući bocom.

Odvajanje je, poručio je iz dubine škovaca, zakonska obaveza svakog čovjeka.

– Ovome otpadu vlasnik je Grad, koji se o njemu dvadesetak godina nije brinuo. Želimo da smeće bude u mojem dvorištu. Želimo čipirane spremnike u koje ćemo ga pohranjivati i želimo da se zna koliko će koštati odvoz. Želimo da se račun smanji! – zahtijevao je aktivist.

Čelnik "Zelenih Dalmacije" ustvrdio je da bi varijabilni dio računa mogao biti umanjen čak do 30 posto. Onome tko otpad odvaja.

– Znate li tko spašava prirodu i okoliš? Ovi ljudi ka onaj šjor što je sad prošao, što skuplja boce. Vade iz mješovitog kontejnera i sortiraju za vama. Zahvaljujem im od srca. A Grad nije osigurao ni reciklažna dvorišta ni postrojenje ni kompostanu, za koju je govorio da će bit napravljena! Sve imaju. I prostor i mjesto i opet je nisu napravili – čulo se iz kontejnera.