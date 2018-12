Rasprava o najvažnijoj točki na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu započela je nakon gotovo devet sati, a sjednici se tada priključio i Željko Kerum, čelnik HGS-a.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je kratkom prezentacijom predstavio proračun u iznosu od 1,1 milijardu kuna, što je za 120 milijuna više od ovogodišnjeg koji je iznosio 980 milijuna kuna.

Kazao je da je poticajan, razvojan i strateški orijentiran.

- Zagrizli smo jako, ako triba prigrist ćemo, zubi će pucati, ali nećemo stati. Kada me pitaju je li ambiciozan, kažem da je ovo jedina prigoda za hvatanje vlaka koji juri pored nas, jer u usporedbi sa Zagrebom ili Rijekom, jasno je da je Split u zaostatku gotovo desetljeće - kazao je gradonačelnik te dodao da je pred njima teška zadaća koju su spremni odraditi uz podršku vladajućih i oporbe.

Dragan Brtan, pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling istakao je kako Grad više uprihoduje nego troši te iznio pojedine brojke, prihode, rashode te planirane projekcije. Najznačajnija karakteristika je visoki iznos za investicijska ulaganja, odnosno za kapitalnu izgradnju za što je planirano cca 270 milijuna kuna.

- Uspjeh toga gledamo kroz prizmu rasterećenja proračuna jer je veliki dio projekata sufinanciran iz EU fondova što je popraćeno povećanjem broja zaposlenih. To se odnosi na 80 osoba koje su zaposlene u gradskim vrtićima te one u sklopu projekta “Zaželi sretniju starost” gdje je zaposleno 50 osoba, sve u stopostotnom iznosu financiranja, što nam je omogućilo da ta sredstva preusmjerimo za neke druge projekte. Svi su projekti za idući proračun u fazi pripreme i gotovo na svim stavkama imamo povećanje – ranije je kazao Brtan.

Natalia Tafra Bazina se u ime stranke Pametno prva javila za raspravu.

- Danas ispred sebe imamo prijedlog proračuna za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. g. koji nam je dostavljen 12. prosinca iako je za to bio zakonski rok do 15. studenog. Ali, nije toliki problem ni kršenje zakona, a ni održavanje najvažnije sjednice u tjednu pred Božić i dan prije još jedne tematske sjednice koja je također odgođena i kasni; sve to nije problem kad bi ispred sebe imali realan, transparentan i odgovoran proračun. Na žalost, ispred sebe imamo nerealan proračun, plan prepun dobrih želja koje će biti teško ostvarive. Važan dio Proračuna su ciljevi. Gdje je osvrt na ostvarenje osnovnih ciljeva u 2018.? – kazala je na uvodu Tafra Bazina.

Aida Batarelo je također istakla kako je premašen zakonski rok do kada je gradonačelnik trebao podnijeti prijedlog proračuna i pred vijećnike je mogao doći materijal 30.11 , kada smo imali i raspravu o rebalansu.

- Mislim da su antidatirali ovaj dokument, tim više što je predsjednik GV početkom 12-og mj. Izjavio da nema spoznaja o tome kada će ići izglasavanje proračuna. U ovom dokumentu nedostaje i realizacija iz prošle godine, tako da vijećnici nemaju usporednih pokazatelja, npr ne mogu lako doći do informacije da su rashodi za zaposlene povećani za 30 mil kn, pa se postavlja pitanje gdje su uštede od racionalizacije u sistematizaciji. Posebno me brine buduće zaduživanje, i to se planira u 2020-oj od gotovo 152 milijuna kuna - kazala je Batarelo.

Most nezavisnih lista na današnji Prijedlog proračuna uputio je 43 amandmana, iznijeli su niz prijedloga s ciljem "podizanja kvalitete života u kotarevima, povećanje decentraliziranih sredstava za kotareve i mjesne odbore". Ističu da ponovno traže azil za životinje, te navode da će pripremiti i Prijedlog odluke na tu temu.

Pridružio im se i vijećnik Ante Zoričić.

- Ružno je kada Grad krši zakone. 26. listopada 2017. jedinice lokalne samouprave koje nisu osnovale sklonište najkasnije su obvezne ga osnovati do 31. prosinca 2018. godine. Mi pričamo o tome hoćemo li ispoštovati zakon ili ne? Veći trud od mene su dali kolege iz Mosta s amandmanom koji su predlagali i prošle godine, u tom smislu objedinit ćemo amandman, da ne bi kršili zakon – kazao je Ante Zoričić iz inicijative Popravi grad.

Amandmanom Mosta i Ante Zoričića tražilo se povećanje iznosa za 324 tisuće kuna koji bi se trebao oduzeti projektu Smart City digitalizacije.

- Osnivač azila je Županija, a Grad može osnovati azil, a samim aktom prihvaćanja amandmana ne osnivamo azil već prihvaćanjem ćemo sudjelovati u osnivanju. Možemo prihvatiti amandman i ne skidati novac sa SmartCity projekta već pronaći drugi način – odgovorio je gradonačelnik te tako prihvatio amandman. Od SDP-ova 23 predložena amandmana, jedan usvojen, HNS je predložio tri amandmana, od čega su dva usvojena. Pametno je priložilo 20 od kojih je jedan usvojen i to onaj da se za 350.000 kuna povećaju sredstva u socijalnoj skrbi, odnosno jednokratna pomoć, kako bi se sufinancirale licencirane dadilje koje bi skrbile o udomljenoj djeci do upisa u vrtiće, a taj bi iznos uzeli iz Ureda Grada, namijenjen brendiranju Splita.

Zamjenica Jelena Hrgović Tomaš nije prihvatila amandman, ali su vijećnici oporbe, potpomognuti HNS-om, nezavisnim Antom Zoričićem i Martinom Mladenom Paukom iz Nezavisni za Hrvatsku usvojen.

Proračun je usvojen s 20 ruku u zraku od HDZ-a, Ante Zoričića, HNS-a, HSLS-a te HGS-a. Dok je s devet SDP-ovih, Mostovih vijećnika i onih od stranke Pametno glasalo protiv izglasavanja proračuna.

Nakon 11 sati zasjedanja, sjednica Gradskog vijeća je prekinuta i nastavlja se sutra.

Večeras je posljednji izglasan Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Splita za razdoblje 2018.-2021. godine i time je zaključno usvojena 15 točaka od 29, što znači da ih za sutrašnji nastavak sjednice ostalo 14 točaka, nakon čega će uslijediti tematska rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Splita