Neviđena pravna zavrzlama u centru Splita: zaštićeni najmoprimac ovršio suvlasnike stana od 90 kvadrata!; 'Majka mi je radila u Jugoplastici i ima 1400 kuna mirovine, a otac 2200. To će im se vjerojatno odbijati do smrti'

Rat između vlasnika stanova koji u njih ne mogu useliti i zaštićenih najmoprimaca koji ih ne mogu otkupiti po uvjetima koje su imali ostali građani - nastavlja se unatoč pokušajima Vlade da Izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova nađe rješenje koje bi zadovoljilo obje strane.

Zaštićeni najmoprimci plaše se da će završiti na ulici jer im se najamnine, tvrde, nakon izmjene zakona drastično povećavaju, a vlasnici što moraju tako dugo čekati da bi konačno naplatili "podstanarstvo" prema cijenama slobodno formiranim na tržištu.

Do tada sudovi rade svoje. U jednom od slučajeva o kojem smo već pisali, zaštićeni najmoprimac je pobijedio vlasnika. Na temelju pravomoćne presude zaprijetio mu je ovrhom u visini od 200 tisuća kuna. Sad je tu prijetnju počeo provoditi u djelo, što je ilustrativan pokazatelj do koje je razine država zapetljala odnos najmoprimaca i vlasnika.

Suvlasnika stana od devedeset kvadrata u centru Splita, Radu Županovića, kojemu je do sada najmoprimac Vidan Glavina na ime zaštićene najamnine plaćao 250 kuna mjesečno - sustigla je ovrha.

Nevjerojatna priča Splićanina Rade: Živim na Mejašima u stanu za koji sam podigao kredit u francima, a moj najmoprimac u 90 kvadrata u strogom centru grada

Ovršena obitelj

Županovići su Glavini dužni 200 tisuća kuna, a da stvar za njih bude gora, Vidan je protiv Županovića ustao još jednom tužbom kojom se od njega, kao vlasnika stana u kojem živi, želi naplatiti u iznosu od 30 tisuća kuna. Riječ je o radovima vezanim uz struju u stanu, a koje je, navodi tužitelj, bio dužan obaviti vlasnik.

- Ovršeni su računi mojih roditelja i moj osobni, jer smo kao obitelj suvlasnici stana. Mom bratu koji je u sjemeništu nije se imalo što ovršiti. Roditeljima, penzionerima, svaki se mjesec odbija od mirovine po četiristo kuna. Majka mi je radila u Jugoplastici i ima 1400 kuna mirovine, a otac 2200. Taj će im se iznos vjerojatno odbijati do smrti. Treba li na to što dodati? Posudio sam pedeset tisuća kuna da bih isplatio svoj dio po presudi, jer bi mi u protivnom bio blokiran račun, što kao roditelj troje malodobne djece ne mogu sebi dozvoliti - ogorčen je Županović.

- Kako pismeno nisam obaviješten o novim radovima koje je Glavina poduzeo, jer su roditelji i brat u međuvremenu prebacili svoje vlasničke udjele na mene, pošto jedini od njih radim, smatram da su radovi obavljeni nezakonito i da Glavini ništa ne dugujem - kaže Županović, koji je odgovorio protutužbom.

- Zaštićeni najmoprimac je prema zakonu netko tko spada u socijalnu kategoriju građana, a Glavine to nisu. Prema mojim informacijama, troje članova njihova kućanstva ima zajedno oko 35 tisuća kuna prihoda mjesečno. Osim toga, Vidan Glavina podnio je zahtjev za legalizaciju kuće u Kaštelima, a naslijedio je trećinu zemljišta i trećinu stana pokojnog oca, čega se odrekao na ostavinskoj raspravi u ime majke jer kao zaštićeni najmoprimac ne smije imati druge nekretnine. Iz ovoga je jasno da se ne radi ni o kakvoj socijalnoj kategoriji građana, i da Glavine, u odnosu na moju obitelj, imaju puno bolje materijalno stanje, stoga mogu sebi osigurati krov nad glavom - navodi Županović (na slici ispod), koji ističe da za stan na Mejašima u kojem živi plaća ratu od 3000 kuna mjesečno, a da stvar bude gora - kredit je podigao u švicarskim francima.

Ne želi mu prodati

- Vidan mi sve ovo radi da bi, ako pristanem na ponudu koju sam dobio od njegove odvjetnice da otkupi stan, umanjio cijenu za iznos za koji me želi ovršiti. Radovi koje je obavljao nisu bili nužni. Stavio je nova vrata, a stara su se mogla popraviti za dvjestotinjak kuna. Mijenjao je prozore, stavljao laminat... U prvoj mu je tužbi sud uvažio činjenicu nužnih radova jer mu je iz vodovodne cijevi curilo, a radilo se o popravku koji su suvlasnici zgrade zajednički trebali pokriti iz pričuve, a ne moja obitelj - kaže.

Unatoč svemu, ne želi Glavini prodati stan.

- Čekat ću završetak sudskog procesa, a u međuvremenu tražiti od Glavine da sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o najmu - plaća povećanu najamninu. Ona će mu u posljednjoj, petoj godini zaštićenog najmoprimstva - iznositi 2200 kuna za stan od 90 kvadrata u centru grada. Složit ćete se da je to daleko ispod onoga što se traži kao najamnina za te stanove, ako se takav stan uopće može iznajmiti na mjesečnoj bazi, jer u centru Splita gro se takvih stanova iznajmljuje turistima, a te su zarade puno veće - veli Županović.

Čuli smo i drugu stranu iste priče. Zaštićeni najmoprimac Vidan Glavina demantira Županovića da su on ili njegova odvjetnica uputili prema njemu kao vlasniku ikakav dopis u kojem bi ga pozivali da se dogovore oko otkupa stana.

- I to jednostavno zato što je taj stan prava pravcata rupa, a ja u toj rupi više ne mislim ostati! - rezolutan je Glavina, koji će se natjecati za stan iz sustava POS-a.

Ustavna tužba

- Protiv novog Zakona o najmu mi ćemo kao zaštićeni najmoprimci ustati ustavnom tužbom. Kakva socijalna kategorija, o čemu on to priča!? Mi smo zaštićeni najmoprimci jer nam se nije dozvolilo kao drugim građanima otkupiti stan u kojem živimo. Županović se služi lažima. On je od onih koji bi za malo para htjeli dobiti puno. Ja ga još nisam ovršio. Nedavno je dobio rješenje o ovrsi, nakon što se tri i pol godine od donošenja pravomoćne presude kojom je utvrđen dug na nju oglušio, pa sad cvili.

Na pitanje imaju li on i njegova obitelj u vlasništvu nekretninu u Kaštelima, Glavina odgovara da Županović "govori nebuloze".

- To je poljska kućica od dvanaest kvadrata u vinogradu, za koju smo podnijeli zahtjev za legalizaciju - veli i još jednom napominje da mu ne pada napamet ulagati u stan koji je star devedeset godina i koji se, kaže, raspada jer vlasnici o njemu nikad nisu htjeli brinuti.

Stan je obitelj Županović kupila 1984. kao useljeni. U njemu su živjeli Glavinin djed i baka, a nakon njihove smrti on je tu nastavio živjeti sa svojom obitelji.

- Država će, i to, nažalost, novcem poreznih obveznika, morati obešteti nas vlasnike koji smo svih ovih godina, svaki mjesec, bili u minusu jer smo dobivali manju najamninu od pričuve koju smo plaćali. Tu se radi o iznimno velikoj cifri, ali sudovi su nam dali za pravo. Što se Vidana tiče, koliko me god ucjenjivao i pritiskao tužbama - ne mislim mu prodati stan - zaključuje Rade Županović.

Ljut na vlast

Najviše je, reći će, ljut na vlasti koje su sve zakuhale. Umjesto da su novcem od otkupa društvenih stanova riješile zaštićene najmoprimce i osigurale im zamjenski krov nad glavom, ostavile su vlasnike da se sudski s njima naganjaju.

- I pored svega što se radi meni i mojima, nisam ljut ne te ljude. Žao mi je samo što njihovi predstavnici u udrugama stanara nisu zajedno s nama vlasnicima nastupili prema Vladi i tražili da se sve ovo riješi na razuman način. A to je da se vlasnicima vrati njihovo, a stanarima, ako nemaju drugu nekretninu, osigura zamjenska. Koliko nas se god vuklo za nos, vlasništvo je nepovrediva kategorija i mi ćemo kad-tad ući u svoje stanove - uvjeren je Županović.